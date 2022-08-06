Додано: Вів 21 бер, 2023 13:54

Зараз всюди непросто...

Саме зараз - саме в ці хвилини - спілкуюся з нашим українцем.

На відміну від пана роберто - який зрозуміло чого біситься вже не перший рік - інвестували в квартиру в Анталії... ще в 2012 році - квартира 4-и кімнатна - 100 кв. м.

Тоді інвестували 120 000 доларів... Здається, в 2012 році 120 000 доларів були досить великими грошами...



Пожили в Анталії - і в останні роки виникла чисто "митна проблема": іноземець може завезти власне авто в країну тільки на 2 роки (БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ).

Через 2 роки треба вивезти авто і наступний раз завезти через 185 днів.

Ось вони виїхали і ці 185 днів прожили в Бельгії - майже на морі... у бінокль видно Лондон... Ну, майже видно...

Виїжджають скоро в Анталію - допомогав щойно прокладувати маршрут - 3 450 км.

Так ось, я питав прямо так: "Чим Бельгія на сподобалася?"

Відповідь така - коротка (цитата):

Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...

Оренда квартири в селі хто зна де далеко від Брюсселя - 1000 євро на місяць...



Ех, ну де ж знайти найкраще місце для інвестицій в нерухомість...