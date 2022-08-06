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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:54

Зараз всюди непросто...
Саме зараз - саме в ці хвилини - спілкуюся з нашим українцем.
На відміну від пана роберто - який зрозуміло чого біситься вже не перший рік - інвестували в квартиру в Анталії... ще в 2012 році - квартира 4-и кімнатна - 100 кв. м.
Тоді інвестували 120 000 доларів... Здається, в 2012 році 120 000 доларів були досить великими грошами...

Пожили в Анталії - і в останні роки виникла чисто "митна проблема": іноземець може завезти власне авто в країну тільки на 2 роки (БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ).
Через 2 роки треба вивезти авто і наступний раз завезти через 185 днів.
Ось вони виїхали і ці 185 днів прожили в Бельгії - майже на морі... у бінокль видно Лондон... Ну, майже видно...
Виїжджають скоро в Анталію - допомогав щойно прокладувати маршрут - 3 450 км.
Так ось, я питав прямо так: "Чим Бельгія на сподобалася?"
Відповідь така - коротка (цитата):
Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...
Оренда квартири в селі хто зна де далеко від Брюсселя - 1000 євро на місяць...

Ех, ну де ж знайти найкраще місце для інвестицій в нерухомість...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:01

  akurt написав:Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...

А в Анталії з роботою у них краще буде?)
Ми ж прекрасно розуміємо, що із цінами в країні завжди потрібно порівнювати зарплати. Ось наприклад на днях розмовляв із польскими туристами на пляжі 5* отелю. То вони жалілися ніби ціни в Єйлаті захмарні на все, а дешевий тільки прямий переліт, лоукостом із Кракова за 60 долярів в одну сторону( субсидується міністерством туризму Ізраїля). Але ж то для них дорого, але не для всіх. Друзі із Нью-Йорку прилітали, то із найкращих ресторанів не вилазили.

На вихідні готелі забиті ізраїльтянами із центру країни. Для них заплатити від 300$ за добу в готелі на 1й лінії- це норма.
roberto dark
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