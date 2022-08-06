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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:54

Зараз всюди непросто...
Саме зараз - саме в ці хвилини - спілкуюся з нашим українцем.
На відміну від пана роберто - який зрозуміло чого біситься вже не перший рік - інвестували в квартиру в Анталії... ще в 2012 році - квартира 4-и кімнатна - 100 кв. м.
Тоді інвестували 120 000 доларів... Здається, в 2012 році 120 000 доларів були досить великими грошами...

Пожили в Анталії - і в останні роки виникла чисто "митна проблема": іноземець може завезти власне авто в країну тільки на 2 роки (БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ).
Через 2 роки треба вивезти авто і наступний раз завезти через 185 днів.
Ось вони виїхали і ці 185 днів прожили в Бельгії - майже на морі... у бінокль видно Лондон... Ну, майже видно...
Виїжджають скоро в Анталію - допомогав щойно прокладувати маршрут - 3 450 км.
Так ось, я питав прямо так: "Чим Бельгія на сподобалася?"
Відповідь така - коротка (цитата):
Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...
Оренда квартири в селі хто зна де далеко від Брюсселя - 1000 євро на місяць...

Ех, ну де ж знайти найкраще місце для інвестицій в нерухомість...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:01

  akurt написав:Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...

А в Анталії з роботою у них краще буде?)
Ми ж прекрасно розуміємо, що із цінами в країні завжди потрібно порівнювати зарплати. Ось наприклад на днях розмовляв із польскими туристами на пляжі 5* отелю. То вони жалілися ніби ціни в Єйлаті захмарні на все, а дешевий тільки прямий переліт, лоукостом із Кракова за 60 долярів в одну сторону( субсидується міністерством туризму Ізраїля). Але ж то для них дорого, але не для всіх. Друзі із Нью-Йорку прилітали, то із найкращих ресторанів не вилазили.

На вихідні готелі забиті ізраїльтянами із центру країни. Для них заплатити від 300$ за добу в готелі на 1й лінії- це норма.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 06:56

  roberto dark написав:
  akurt написав:Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...

А в Анталії з роботою у них краще буде?)

Гарне питання про можливу роботу для іноземця за кордоном.
Мабуть, це основне питання життя. І наші важкі часи розставляють всі крапки над літерою "і": "Хто на що вчився".
Коли я на гілці "Еміграція, заробітчанство" написав, що краща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей - то не всі це підтримали. В цьому немає нічого дивного - часто батьки говорять, що можна жити і без спеціальної освіти. В мене є приятелі, які мають дипломи фізиків, або філософів, а торгують на ринку.
І таке буває.
Ще я писав, що не забуваю фразу, яку мені більше 10 років сказав мій одногрупник, який є директором фірми із штатом в 20 або більше осіб, який запитав у людини, яку я привів із спробою влаштувати на роботу: "А що він таке вміє робити, що я буду йому платити?"
Наші часи змушують всіх спробувати знайти відповідь саме на це:
"А що ти таке вмієш робити, що я буду тобі платити?"

х х х
В кожній країні світу є умови, за якими іноземець може отримати роботу:
- в Канаді це Work permit (зараз унікальна можливість отримати цей документ. 9 березня в Торонто прибула родина моїх приятелів, яким я надавав юридичну та практичну підтримку. В четвер в Анкару летять на здачу біометричних даних ще пара приятелів - хочуть встигнути до 31 березня податися на візу);
- в США це Робоча віза (H-1B) – це мрія багатьох українців. Даний тип візи видається фахівцям різних галузей на проживання та роботу в Америці. В цьому сенсі раджу подивитися чергове відео від нашого українця Віталія Мірошниченко - працює в ці дні в Sacramento (СА), я - можливо - його відвідаю під час мого літнього візиту в США. Робота "не фонтан" - розвозка замовлень, заробляє майже мінімум для прожиття, але є інше видатне досягнення: жінка народила йому другого хлопчика - на території США (!) - ось воно - вкладення в освіту дітей...
- в Туреччині це "Робоча віза". Її оформлює бухгалтер фірми.
- українці в Ізраїлі з 1 жовтня не зможуть легально влаштуватися на роботу. Сьогодні на території Ізраїлю перебувають понад 14 тисяч українських біженців. Щоб отримати ізраїльську РОБОЧУ візу, треба звернутися до Міністерства внутрішніх справ. Потенційний роботодавець в Ізраїлі подає заявку на візу до Управління населення та міграції.
- в Україні роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 42 Закону України "Про зайнятість...").

Зараз в Анталії є для українців вакансії викладачів інформатики, англійської мови, фізики, математики, фізичної культури, музики (з педагогічною освітою), менеджера із знанням турецької мови, репетиторів з різних предметів, водія з посвідченням D/C. Користуються попитом послуги масажистів та юристів (в мене на "короткому зв"язку" двоє юристів в Україні - даю їм клієнтів).
Знаю багато наших людей, які відкрили в Анталії фірми.
На днях приятелька з наших українок - чоловік на фронті - почала шукати няню в родину - на буденні дні - з 8-00 до 20-00 - платить 100 лір (200 гривень) на годину. Здається, ще і не знайшла...

Прємною несподіванкою було для мене відвідування нового кафе "Кримські чебуреки" - як виявилося - у власника, його сина та у мене є спільні товариші з числа кримських татар. Ця родина виїхала з Криму ще в 2014 році, довгий час перебувала в Польщі (там теж відкрили кафе "Кримські чебуреки" - і ось переїхали в Анталію та відкрили кафе поблизу набережної (те, що в Польші, залишилося братові). Перший час чебуреки - реально чудові - готував на кухні сам власник та обслуговув відвідувачів його син. Зараз вже працюють наймані працівники - не здивуюсь, якщо власники десь опікується новою філією. Під час моїх прогулянок набережною відвідую саме це кафе - чебуреки прямо як у Форосі або в Орлиному...

Ну а не знаєш фізики, мови або співів - візьмуть в ресторацію на кухню, або в команду аніматорів у готель...
Хто на що вчився...
akurt
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