Додано: Сер 22 бер, 2023 06:56

roberto dark написав: akurt написав: Погода, ціни дуже великі, з роботою проблема...



А в Анталії з роботою у них краще буде?)

А в Анталії з роботою у них краще буде?)

Гарне питання про можливу роботу для іноземця за кордоном.Мабуть, це основне питання життя. І наші важкі часи розставляють всі крапки над літерою "і":Коли я на гілці "Еміграція, заробітчанство" написав, що краща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей - то не всі це підтримали. В цьому немає нічого дивного - часто батьки говорять, що можна жити і без спеціальної освіти. В мене є приятелі, які мають дипломи фізиків, або філософів, а торгують на ринку.І таке буває.Ще я писав, що не забуваю фразу, яку мені більше 10 років сказав мій одногрупник, який є директором фірми із штатом в 20 або більше осіб, який запитав у людини, яку я привів із спробою влаштувати на роботу: "Наші часи змушують всіх спробувати знайти відповідь саме на це:х х хВ кожній країні світу є умови, за якими іноземець може отримати роботу:- в Канаді це Work permit (зараз унікальна можливість отримати цей документ. 9 березня в Торонто прибула родина моїх приятелів, яким я надавав юридичну та практичну підтримку. В четвер в Анкару летять на здачу біометричних даних ще пара приятелів - хочуть встигнути до 31 березня податися на візу);- в США це Робоча віза (H-1B) – це мрія багатьох українців. Даний тип візи видається фахівцям різних галузей на проживання та роботу в Америці. В цьому сенсі раджу подивитися чергове відео від нашого українця Віталія Мірошниченко - працює в ці дні в Sacramento (СА), я - можливо - його відвідаю під час мого літнього візиту в США. Робота "не фонтан" - розвозка замовлень, заробляє майже мінімум для прожиття, але є інше видатне досягнення: жінка народила йому другого хлопчика - на території США (!) - ось воно - вкладення в освіту дітей...- в Туреччині це "Робоча віза". Її оформлює бухгалтер фірми.- українці в Ізраїлі з 1 жовтня не зможуть легально влаштуватися на роботу. Сьогодні на території Ізраїлю перебувають понад 14 тисяч українських біженців. Щоб отримати ізраїльську РОБОЧУ візу, треба звернутися до Міністерства внутрішніх справ. Потенційний роботодавець в Ізраїлі подає заявку на візу до Управління населення та міграції.- в Україні роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 42 Закону України "Про зайнятість...").Зараз в Анталії є для українців вакансії викладачів інформатики, англійської мови, фізики, математики, фізичної культури, музики (з педагогічною освітою), менеджера із знанням турецької мови, репетиторів з різних предметів, водія з посвідченням D/C. Користуються попитом послуги масажистів та юристів (в мене на "короткому зв"язку" двоє юристів в Україні - даю їм клієнтів).Знаю багато наших людей, які відкрили в Анталії фірми.На днях приятелька з наших українок - чоловік на фронті - почала шукати няню в родину - на буденні дні - з 8-00 до 20-00 - платить 100 лір (200 гривень) на годину. Здається, ще і не знайшла...Прємною несподіванкою було для мене відвідування нового кафе "Кримські чебуреки" - як виявилося - у власника, його сина та у мене є спільні товариші з числа кримських татар. Ця родина виїхала з Криму ще в 2014 році, довгий час перебувала в Польщі (там теж відкрили кафе "Кримські чебуреки" - і ось переїхали в Анталію та відкрили кафе поблизу набережної (те, що в Польші, залишилося братові). Перший час чебуреки - реально чудові - готував на кухні сам власник та обслуговув відвідувачів його син. Зараз вже працюють наймані працівники - не здивуюсь, якщо власники десь опікується новою філією. Під час моїх прогулянок набережною відвідую саме це кафе - чебуреки прямо як у Форосі або в Орлиному...Ну а не знаєш фізики, мови або співів - візьмуть в ресторацію на кухню, або в команду аніматорів у готель...