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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:36

Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія.
Вивчаю ситуацію.
То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий.
Батумі інспектував влітку минулого року.
Розчарований:
- так, вражають хмарочоси висотою в 42 поверхи. Але половина недобудована, а ті, що добудовані - межують із «Шевченокими хатами». Суміш багатства та бідності особливо помітна.
- реально шикарні широкі пляжі. Нема питань. Але на пляжі одні росіянці. Уявляю, що там зараз, коли в Грузію прибуло мільон античмобиків, які і самі прибули, з Росії, і зараз від них - і взагалі росіян - активно позбувається Туреччина.
- високі ціни на харчі. А знамениті грузинські вина реально стали вже компотами.
Так що інвестора в Батумі можна зрозуміти.
akurt
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  #<1 ... 676677678679
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