Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія.
Вивчаю ситуацію.
То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий.
Батумі інспектував влітку минулого року.
Розчарований:
- так, вражають хмарочоси висотою в 42 поверхи. Але половина недобудована, а ті, що добудовані - межують із «Шевченокими хатами». Суміш багатства та бідності особливо помітна.
- реально шикарні широкі пляжі. Нема питань. Але на пляжі одні росіянці. Уявляю, що там зараз, коли в Грузію прибуло мільон античмобиків, які і самі прибули, з Росії, і зараз від них - і взагалі росіян - активно позбувається Туреччина.
- високі ціни на харчі. А знамениті грузинські вина реально стали вже компотами.
Так що інвестора в Батумі можна зрозуміти.