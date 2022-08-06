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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:36

Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія.
Вивчаю ситуацію.
То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий.
Батумі інспектував влітку минулого року.
Розчарований:
- так, вражають хмарочоси висотою в 42 поверхи. Але половина недобудована, а ті, що добудовані - межують із «Шевченокими хатами». Суміш багатства та бідності особливо помітна.
- реально шикарні широкі пляжі. Нема питань. Але на пляжі одні росіянці. Уявляю, що там зараз, коли в Грузію прибуло мільон античмобиків, які і самі прибули, з Росії, і зараз від них - і взагалі росіян - активно позбувається Туреччина.
- високі ціни на харчі. А знамениті грузинські вина реально стали вже компотами.
Так що інвестора в Батумі можна зрозуміти.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія.
Вивчаю ситуацію.
То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий.

та нііі, ну море ж не то, ну зовсім :cry: :cry:
Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море :(
Згоняйте в Чорногорію, пліііз :) Шо там за 5 років змінилося?
В Хорватії ну дууже дорого :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:28

  Amethyst написав:
  akurt написав:Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія.
Вивчаю ситуацію.
То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий.

та нііі, ну море ж не то, ну зовсім :cry: :cry:
Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море :(
Згоняйте в Чорногорію, пліііз :) Шо там за 5 років змінилося?
В Хорватії ну дууже дорого :(


Німці зняли будинок в Хорватії чи Чорногорїі.
Тиждень 1000 ойро. В червні
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

У Венеції квартира (самий центр, дві спальні, кожна зі своєю ванною кімнатою; правда, ремонт - нічого особливого, плінтуса звичайні) 4000 євро за один тиждень. Теж, до речі, німці зняли
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:53

  Хомякоид написав:
  Amethyst написав:
  akurt написав:Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія.
Вивчаю ситуацію.
То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий.

та нііі, ну море ж не то, ну зовсім :cry: :cry:
Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море :(
Згоняйте в Чорногорію, пліііз Шо там за 5 років змінилося?
В Хорватії ну дууже дорого :(


Німці зняли будинок в Хорватії чи Чорногорїі.
Тиждень 1000 ойро. В червні

Ну 5р тому я по 55..60ойро/дн знімав апартаменти 17..20кв.м під Омишем :)
Зараз почому хавіри 1+1 у Чорногорії на купити собі?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:35

  Amethyst написав:та нііі, ну море ж не то, ну зовсім :cry: :cry:
Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море :(
Згоняйте в Чорногорію, пліііз :) Шо там за 5 років змінилося?
В Хорватії ну дууже дорого :(


Ну, не все так погано: я раніше - декілька разів перебуваючи в Болгарії - писав, що на диво бідна країна. Вітриною є тільки міста на узбережжі.
Так і є: Бургас справив приємне враження: дуже чисто, все акуратно. По дорозі до Бургаса - неймовірне жебрацтво. Воаження, що СРСР ще диве і з віконця будинків щ вибитими шибками виглядає Тодор Живков.
В неділю в Бургасі неймовірна кількість людей в Приморському парку. Пляжі пісчані, вода чиста. Після обіду - сонечко.
На що звертаєш увагу:
- дуже багато дорогих авто - гадаю, все перекупили в Німеччині або в інших країнах ЄС.
- на набережній зустрів дві групи російськомовних.
- поруч на парковці стояв цілий сарай від Тойота чорного кольору української реєстрації серії АН.
- дуже сильно все заорганізовано з парковками: синього кольору - можна ставити за плату з понеділка по п‘ятницю. Жовтого - службові парковки (тільки в неділю можна ставити).
- приємно вразили досить низькі ціни:
а) спеціально відвідали фірмову ресторацію«Кухня Болгарії» - шикарний обід на двох вийшов в 25 левів або десь 13€. Неймовірно смачний суп з грибами - смачніше, ніж в Польші. б) дуже сподобалося болгарське пиво: регулярна ціна 1,2..1,4 лева або десь 0,65€.
- не встигнеш наблизитися до пішохідного переходу: всі зупиняються. Гарна розмітка доріг по місту.

Сиділи на набережній і думали: «Хотів би я жити в Бургасі?» Я сказав, що мені подобається. Жінка сказала, що не подобається.
Ось так.
Неймовірно красива місцевість від півночі Туреччини до Бургаса.
Єдине, що сильно напружує в Болгарії: вузькі дороги, безкінечні знаки «40» та пикаті, наче з часів СРСР, «даішники».

В Чорногорію зараз не поїду, але планую: в понеділок повертаюсь в Стамбул: там до 30 березня перебуває делегація українців із США, є дуже важливі справи.
akurt
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