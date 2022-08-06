Amethyst написав:
та нііі, ну море ж не то, ну зовсім
Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море
Згоняйте в Чорногорію, пліііз
Шо там за 5 років змінилося?
В Хорватії ну дууже дорого
Ну, не все так погано: я раніше - декілька разів перебуваючи в Болгарії - писав, що на диво бідна країна. Вітриною є тільки міста на узбережжі.
Так і є: Бургас справив приємне враження: дуже чисто, все акуратно. По дорозі до Бургаса - неймовірне жебрацтво. Воаження, що СРСР ще диве і з віконця будинків щ вибитими шибками виглядає Тодор Живков.
В неділю в Бургасі неймовірна кількість людей в Приморському парку. Пляжі пісчані, вода чиста. Після обіду - сонечко.
На що звертаєш увагу:
- дуже багато дорогих авто - гадаю, все перекупили в Німеччині або в інших країнах ЄС.
- на набережній зустрів дві групи російськомовних.
- поруч на парковці стояв цілий сарай від Тойота чорного кольору української реєстрації серії АН.
- дуже сильно все заорганізовано з парковками: синього кольору - можна ставити за плату з понеділка по п‘ятницю. Жовтого - службові парковки (тільки в неділю можна ставити).
- приємно вразили досить низькі ціни:
а) спеціально відвідали фірмову ресторацію«Кухня Болгарії» - шикарний обід на двох вийшов в 25 левів або десь 13€. Неймовірно смачний суп з грибами - смачніше, ніж в Польші. б) дуже сподобалося болгарське пиво: регулярна ціна 1,2..1,4 лева або десь 0,65€.
- не встигнеш наблизитися до пішохідного переходу: всі зупиняються. Гарна розмітка доріг по місту.
Сиділи на набережній і думали: «Хотів би я жити в Бургасі?» Я сказав, що мені подобається. Жінка сказала, що не подобається.
Ось так.
Неймовірно красива місцевість від півночі Туреччини до Бургаса.
Єдине, що сильно напружує в Болгарії: вузькі дороги, безкінечні знаки «40» та пикаті, наче з часів СРСР, «даішники».
В Чорногорію зараз не поїду, але планую: в понеділок повертаюсь в Стамбул: там до 30 березня перебуває делегація українців із США, є дуже важливі справи.