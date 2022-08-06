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Я зараз на Чорному морі - в Бургасі, Болгарія. Вивчаю ситуацію. То контраст погоди берега Чорного моря та Середземного моря суттєвий. Батумі інспектував влітку минулого року. Розчарований: - так, вражають хмарочоси висотою в 42 поверхи. Але половина недобудована, а ті, що добудовані - межують із «Шевченокими хатами». Суміш багатства та бідності особливо помітна. - реально шикарні широкі пляжі. Нема питань. Але на пляжі одні росіянці. Уявляю, що там зараз, коли в Грузію прибуло мільон античмобиків, які і самі прибули, з Росії, і зараз від них - і взагалі росіян - активно позбувається Туреччина. - високі ціни на харчі. А знамениті грузинські вина реально стали вже компотами. Так що інвестора в Батумі можна зрозуміти.
Amethyst написав:та нііі, ну море ж не то, ну зовсім Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море Згоняйте в Чорногорію, пліііз Шо там за 5 років змінилося? В Хорватії ну дууже дорого
Ну, не все так погано: я раніше - декілька разів перебуваючи в Болгарії - писав, що на диво бідна країна. Вітриною є тільки міста на узбережжі. Так і є: Бургас справив приємне враження: дуже чисто, все акуратно. По дорозі до Бургаса - неймовірне жебрацтво. Враження, що СРСР ще живе і з віконця будинків з вибитими шибками виглядає Тодор Живков. В неділю в Бургасі неймовірна кількість людей в Приморському парку. Пляжі пісчані, вода чиста. Після обіду - сонечко. На що звертаєш увагу: - дуже багато дорогих авто - гадаю, все перекупили в Німеччині або в інших країнах ЄС. - на набережній зустрів дві групи російськомовних. - поруч на парковці стояв цілий сарай від Тойота чорного кольору української реєстрації серії АН. - дуже сильно все заорганізовано з парковками: синього кольору - можна ставити за плату з понеділка по п‘ятницю. Жовтого - службові парковки (тільки в неділю можна ставити). - приємно вразили досить низькі ціни: а) спеціально відвідали фірмову ресторацію «Кухня Болгарії» - шикарний обід на двох вийшов в 25 левів або десь 13€. Неймовірно смачний суп з грибами - смачніше, ніж в Польші. б) дуже сподобалося болгарське пиво: регулярна ціна 1,2..1,4 лева або десь 0,65€. - не встигнеш наблизитися до пішохідного переходу: всі зупиняються. Гарна розмітка доріг по місту.
Сиділи на набережній і думали: «Хотів би я жити в Бургасі?» Я сказав, що мені подобається. Жінка сказала, що не подобається. Ось так. Неймовірно красива місцевість від півночі Туреччини до Бургаса. Єдине, що сильно напружує в Болгарії: вузькі дороги, безкінечні знаки «40» та пикаті, наче з часів СРСР, «даішники».
Amethyst написав:та нііі, ну море ж не то, ну зовсім Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море Згоняйте в Чорногорію, пліііз Шо там за 5 років змінилося? В Хорватії ну дууже дорого
Ну, не все так погано: я раніше - декілька разів перебуваючи в Болгарії - писав, що на диво бідна країна. Вітриною є тільки міста на узбережжі. Так і є: Бургас справив приємне враження: дуже чисто, все акуратно. По дорозі до Бургаса - неймовірне жебрацтво. Враження, що СРСР ще живе і з віконця будинків з вибитими шибками виглядає Тодор Живков. В неділю в Бургасі неймовірна кількість людей в Приморському парку. Пляжі пісчані, вода чиста. Після обіду - сонечко. На що звертаєш увагу: - дуже багато дорогих авто - гадаю, все перекупили в Німеччині або в інших країнах ЄС. - на набережній зустрів дві групи російськомовних. - поруч на парковці стояв цілий сарай від Тойота чорного кольору української реєстрації серії АН. - дуже сильно все заорганізовано з парковками: синього кольору - можна ставити за плату з понеділка по п‘ятницю. Жовтого - службові парковки (тільки в неділю можна ставити). - приємно вразили досить низькі ціни: а) спеціально відвідали фірмову ресторацію «Кухня Болгарії» - шикарний обід на двох вийшов в 25 левів або десь 13€. Неймовірно смачний суп з грибами - смачніше, ніж в Польші. б) дуже сподобалося болгарське пиво: регулярна ціна 1,2..1,4 лева або десь 0,65€. - не встигнеш наблизитися до пішохідного переходу: всі зупиняються. Гарна розмітка доріг по місту.
Сиділи на набережній і думали: «Хотів би я жити в Бургасі?» Я сказав, що мені подобається. Жінка сказала, що не подобається. Ось так. Неймовірно красива місцевість від півночі Туреччини до Бургаса. Єдине, що сильно напружує в Болгарії: вузькі дороги, безкінечні знаки «40» та пикаті, наче з часів СРСР, «даішники».
А в Болгарії що коштує купити квартирко біля моря ? В когось є якийсь досвід ?