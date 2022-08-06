Додано: Нед 26 бер, 2023 14:35

Amethyst написав: та нііі, ну море ж не то, ну зовсім

Ладно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не Море

Згоняйте в Чорногорію, пліііз Шо там за 5 років змінилося?

В Хорватії ну дууже дорого та нііі, ну море ж не то, ну зовсімЛадно ще сервіс переморгати можна, но мооре -- воно не МореЗгоняйте в Чорногорію, плііізШо там за 5 років змінилося?В Хорватії ну дууже дорого

Ну, не все так погано: я раніше - декілька разів перебуваючи в Болгарії - писав, що на диво бідна країна. Вітриною є тільки міста на узбережжі.Так і є: Бургас справив приємне враження: дуже чисто, все акуратно. По дорозі до Бургаса - неймовірне жебрацтво. Враження, що СРСР ще живе і з віконця будинків з вибитими шибками виглядає Тодор Живков.В неділю в Бургасі неймовірна кількість людей в Приморському парку. Пляжі пісчані, вода чиста. Після обіду - сонечко.На що звертаєш увагу:- дуже багато дорогих авто - гадаю, все перекупили в Німеччині або в інших країнах ЄС.- на набережній зустрів дві групи російськомовних.- поруч на парковці стояв цілий сарай від Тойота чорного кольору української реєстрації серії АН.- дуже сильно все заорганізовано з парковками: синього кольору - можна ставити за плату з понеділка по п‘ятницю. Жовтого - службові парковки (тільки в неділю можна ставити).- приємно вразили досить низькі ціни:а) спеціально відвідали фірмову ресторацію «Кухня Болгарії» - шикарний обід на двох вийшов в 25 левів або десь 13€. Неймовірно смачний суп з грибами - смачніше, ніж в Польші. б) дуже сподобалося болгарське пиво: регулярна ціна 1,2..1,4 лева або десь 0,65€.- не встигнеш наблизитися до пішохідного переходу: всі зупиняються. Гарна розмітка доріг по місту.Сиділи на набережній і думали: «Хотів би я жити в Бургасі?» Я сказав, що мені подобається. Жінка сказала, що не подобається.Ось так.Неймовірно красива місцевість від півночі Туреччини до Бургаса.Єдине, що сильно напружує в Болгарії: вузькі дороги, безкінечні знаки «40» та пикаті, наче з часів СРСР, «даішники».