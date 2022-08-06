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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 21:28
Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
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beee
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:34
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
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Faceless
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:41
Faceless написав:
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер.
Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации.
на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?
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beee
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:39
beee написав: Faceless написав:
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер.
Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации.
на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?
Никаких, только штрафы и суды, ах, и, бюрократия
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