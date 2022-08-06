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Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу. вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована. наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают. один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу. вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована. наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают. один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію? Це клініка
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу. вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована. наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают. один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію? Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер. Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации. на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу. вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована. наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают. один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію? Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер. Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации. на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?
beee написав:Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію? Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер. Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации. на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?
Никаких, только штрафы и суды, ах, и, бюрократия [/quote] Там по моему годик назад сдатчиков прищемили. Они декларацию доход от аренды писали, но показывали, что почти все идёт на ремонт и обслуживание недвижимости, то есть списывали с налога, а теперь платят фиксированный процент. 😏 Ось. знайшов: https://simpl.rent/artykuly/jak-rozlicz ... woQAvD_BwE 8,5% від суми оренди, побожески поріаняно з тим, що в Україні згідно податкового кодексу(якого ніхто не дотримується)