RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32818
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 7704 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Faceless написав:
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер.
Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации.
на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:39

  beee написав:
Faceless написав:
beee написав:Пугает не сам налог, а то, что по незнанию можно потерять и недвигу. нпример, с 21 года банки сами передают обороты в налоговую. раньше - по запросу.
вообще, Европа слишком зарегулирована и бюрократизирована.
наши уникалы покупают квартиры, сдают и не парятся, а когда через три года приходит повестка в суд и штраф несколько десятков тысяч евро - оуевают.
один такой уже потерял в чехии целый этаж после 5 лет судов
Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер.
Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации.
на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?

Никаких, только штрафы и суды, ах, и, бюрократия :-D
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 04:58

  stm написав:
  beee написав:Тобто по суті людина почала бізнес в чужій країні, навіть не вивчивши, що там з законодавством і в принципі не збираючись платити податки з доходів, а потім ображається на суди, регуляцію і бюрократію?
Це клініка
Ну я наприклад ще не здаю, но читаю и понимаю, что нужен бухгалтер.
Так а сколько наших сдают в Европе не имея понятия о декларации.
на прошлой неделе знакомая сдала в польше. Спрашиваю про налоги. Грит какие налоги?

Никаких, только штрафы и суды, ах, и, бюрократия :-D[/quote]
Там по моему годик назад сдатчиков прищемили. Они декларацию доход от аренды писали, но показывали, что почти все идёт на ремонт и обслуживание недвижимости, то есть списывали с налога, а теперь платят фиксированный процент. 😏
Ось. знайшов:
https://simpl.rent/artykuly/jak-rozlicz ... woQAvD_BwE
8,5% від суми оренди, побожески поріаняно з тим, що в Україні згідно податкового кодексу(якого ніхто не дотримується)
Bolt
 
Повідомлень: 1736
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:46

  beee написав:Хуже всего, что при покупке недвиги, ты становишься налоговым резидентом на основании хозяйственных связей.
И тут начинается самое интересное.
Ну нафиг блин

Ти і без купівлі ним стаєш. Взяв песель - резидент. Інша справа - країна твоєї економічної активності. Як довести, що це Україна?
Дивуюсь як тут ще не підняли тему податку на телевізор в Польщі)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 677678679680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 969, 970, 971
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9703 5985816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 бер, 2023 10:37
Shaman
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15940731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 373592
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1716)
28.03.2023 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.