Додано: Нед 02 кві, 2023 07:42

Часи цікаві: справа не в тому, щоби заробити, а в тому, щоби не втратити зароблене



Ситуація на ринку нерухомості Туреччини залежна від: а) практично повної відсутністю росіян в Туреччині , які раніше масово та активно брали квартири в оренду на 1 рік. б) підвищенням ціни на квартири у зв’язку із підвищенням витрат Забудовників на будівництво будинків - дорожчають будівельні матеріали та підвищується рівень зарплат в будівництві. З 01 липня в Туреччині заплановане чергове підвищення мінімальної оплати праці (зазвичай "мінімалка" підвищується кожні 6 місяців).



1. Ринок нерухомості для купівлі у власність



Поступове незначне підвищення цін на нові квартири або стабілізація цін.

Станом на сьогодні орієнтир ціни на квартиру 1+1 (двокімнатна) площею близько 60 кв. м - це близько 150 000 доларів США.

Пошук на сайті продажу квартир - нових в пристойному мікрорайоні - дає всього 20 варіантів (сам здивувався) для квартир 1+1 з діапазоном цін від 2 650 000 до 4 050 000 лір або в діапазоні від 150 000 до 215 000 доларів США.



На ринку квартир преміум-класу квартири 2+1 за ціною від 7 900 000 до 9 000 000 лір - викупили (!). На сьогодні є в продажу 2+1 за ціною в 9 850 000 лір або 518 000 доларів США. Нагадаю, що восени 2020 року особисто я давав рекомендацію інвестувати гроші саме в такі нові - на етапі будівництва - ЖК. Обсяг інвестицій був від 85 000 (перший внесок) до 170 000 (повна ціна) доларів США.

В тому ж сегменті квартири 3+1 за ціною від 12 500 000 лір (657 000 доларів США) та 4+1 за ціною в 780 000 - 900 000 доларів США.



"Чорні рієлтори" з числа наших українців - від яких я живлюсь поточною інформацією - фіксують значне падіння попиту на квартири. На минулому тижні їм вдалося продати тільки одну квартиру - причому в ланцюжку приймали участь 10 (!) голодних рієлторів. Кожен - за їх словами - заробив "всього 20 000 лір" (близько 1000 євро).

Зворотній підрахунок може дати таке: загальна комісія тічки рієлторів склала близько 200 000 лір (10 000 євро).

Якщо припустити, що комісійні склали 5%, то ціна продажу квартири голодними рієлторами склала 200 000 євро, що відповідає інформації вище.



2. Ринок нерухомості в оренду.



Неймовірно цікава ситуація.

На фоні практично повної відсутності (!!!!) орендарів-росіян - велика кількість квартир є порожніми - немає клієнтів.

Чорні рієлтори з наших українців, які звикли в 2022 до карколомних комісійних та черг орендарів, реально плачуть та ридають.



Станом на суботу 1 квітня є у них в оренду 1 "сама дешева" квартира ціною в 12 000 лір (близько 600 євро) - хтозна де на краю Анталії.

Спроби умовити орендодавця знизити ціну (легше знайти рієлтору орендаря на низьку ціну) закінчилося тим, що орендодавець сказав, що тоді ціна буде 15 000 лір (близько 750 євро) або "нехай до літа буде порожня".

А їсти-то хочеться... Навели приклад того, що наша українка з числа "чорних рієлторів" на минулому тижні здала квартиру "всього за 10 000 лір" (500 євро) та отримала "всього 2 000 лір комісійних", що складає всього 1/5 від плати орендаря за місяць.



Одночасно закінчуються Договори оренди квартир, укладені в березні/квітні 2022 року - коли ще ціни не підскочили - там була орендна плата в 3500-5500 лір. Таким орендарям пропонують нові ціни в діапазоні 7000 - 19 000 лір.



В таку ситуацію попало багато наших українців: не погоджуються з новими цінами та сильно чухають потилицю.

Їх можна зрозуміти: наприклад, в квітні 2022 року орендна плата за квартиру 2+1 була близько 5000 лір або близько 400 доларів. Тепер, якщо погодитися на ціну - припустимо - в 19 000 лір (а такі суми бажають отримати орендодавці і отримують), то це буде близько 1 000 доларів.



Орендодавців можна зрозуміти:

а) в квітні 2023 року 5000 лір - то 260 доларів. І получається, що вони здають квартиру іноземцям даром.

б) вже всі орендодавці знають, що рік 2022 був роком шалених прибутків для тих, хто не спішив здавати квартири в оренду, а дочекався літа-2022. Наприклад: в ЖК преміум класу ціна сягала восени 2022 40 000 лір, а зараз в тих же ЖК ті ж самі квартири здаються за 20 000 лір...

Ну що ж: за моїми свіжими даними наші українці взяли в оренду квартири в пристойних мікрорайонах - поблизу моря - або в ЖК преміум класу за 20 000 лір або за 1000 євро.

Цілком стандартна - наприклад для Європи - ціна.