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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:04
Це таємниця. Відомою ж є фраза з кіно: "А голова - предмет тёмный и исследованию не подлежит!"
Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:39
це акуртові фантазії і видумки, мало які галюцінації можуть прийти на голодний шлунок анталійського ріелтора, в якого рік як не було закритих угод.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:52
Як би ж мої фантазії…
Радуйте нас новими країнами. Всі і забули вже із шкільної географії, де той Еквадор. А так всі згадали і крутили глобус…
Реально прикольно.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:57
Акурт, як там депозит з турецькими лірами?
Вигідно інвештували?
На отримані кошти - можна купити будиночок в третій лінії від моря?
Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:05
Пане Франте - не втрачайте своє реноме - тримайте високу планку і далі: останній рік весь час читаю від вас досить адекватні думки та судження. Навіть приємно. Навіть дивуюся.
Про депозити я багато разів писав: не маю депозитів з листопада 2013 року. Добре що Ви згадали, скоро ювілей мого мудрого ВЧАСНОГО рішення!
Про будиночок на третій лінії від моря - мабуть можна і помріяти, можливо і саме час - але треба врахувати, що "Святе місце порожнім не буває" - читайте матеріал нижче. Свіжина. Люди думають головОМ, а не ногОМ.
Святі місця - як відомо - не сидять без грошей...
А гроші - як відомо - повинні ПРАЦЮВАТИ. В умілих руках так і є...
Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:19
Економіка та фінанси: аналітика/здоровий глузд/статистика чи гадання на кавовій гущині?
(або що відбувається зараз)
На цій гілці був оприлюднений МІЙ прогноз ситуації на ринку нерухомості в Туреччині - в залежності від результатів виборів 14 травня 2023 (знадобився і другий тур).
Оригінал текста тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Витяг:
As a result of this: 52,18% and 47,82%.
Я нічого НЕ вгадував: МОЯ аналітика, статистика, бесіда з людьми, подорожі країною...
Також я писав, що після виборів в Туреччині - інвестор - народ такий, що завжди лякається і вітерцю - знову повернеться обличчям до інвестицій в нерухомість саме тут.
Ну ось і доказ: свіжа стаття у впливовій турецькій газеті - за 01 червня 2023 року (примітка: газета опозиційна до Уряду!!!):
- Купівля житла іноземцями прискорилася після виборів.
- У Туреччині спостерігалося відновлення попиту на житло з боку світових інвесторів, який зупинився через два сильні землетруси в Кахраманмараші на початку лютого, а потім атмосферу виборів.
- Фарук Акбал, президент Асоціації сприяння зарубіжній нерухомості (GİGDER), заявив, що глобальні інвестори помітили відновлення попиту на житло зі зникненням невизначеності після виборів, і сказав, що вони передбачають, що незавершений попит надійде до 1,5 мільярда доларів в Туреччину протягом кількох тижнів.
Джерело:
Ой і біда на цьому форумі з "аналітиками", "прогнозистами", віщунами, гадалками та пророками...
Ну нехай би там в середині свої родини помилялися, але на Фінансовому форумі? Хіба ж можна?
То ж ФІНАНСИ!!!!!
Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:29
Забули головне, що курс ліри до USD 29 травня пробив ПА20 і сьогодні наблизився до ПА21 (ПА20.9).
А за ТРИ роки 3Х, тобто в ТРИ рази здешевшала.
Йогурти, в яких стоїть ложка, стали ще доступнішими.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:06
Пане флаймане, у Вас того і не получаєтсья нічого в житті (слово "нічого" походить від українського слова "нічого"), що Ви не можете натискати на кнопки калькулятора.
Беріть в руки та натискайте - даю Вам урок.
У вересні 2017 року, коли я після довгих роздумів прийняв рішення інвестувати 48 500 доларів в квартиру в НОВОМУ СВІЖОМУ будинку на 19 квратир на всесвітньовідомому курорті, а Ви були на заробітках в Польші, квартплата становила 80 лір при курсі ліра/доллар 3,51, тобто 22,79$.
Пізніше - коли Ви повернулися з Польщі з відомим Вам та мені результатом - та почали вважати себе видатним експертом з КРЖН та ЗРЖН (до яких ніколи не мали та не матимете ніякого відношення) вона змінювалася, відслідковуючи необхідні витрати на утримання прибудинкової території, саду дерев, газонів та плавального басейну: 100 - 120 - 150 лір.
В травні 2023 року було затверджено новий кошторис з новою ціною в 210 лір або - що там калькулятор показує: 210/20,88= 10,05$.
Тобто вдвічі ДЕШЕВШЕ.
Просто економіка та просто калькулятор.
Багатому українцю теж приємно: в ЖК Преміум класу квартплата може становити 1200 лір.
Тоді український багатій - який не писав повну безперервну дурню та нісенітницю на майже всіх гілках фінансового форуму України, а думав головОМ, а не ногОМ - буде платити 1200/20,88=57,47$.
А ще квартал тому платив 1200/18,4=65,21$.
Різниця для багатія є смішною: майже 10 доларів, а для Вас то - сума на прожиття на 2 (два) дня.
Багатій того і багатій, що любить рахувати кожну копійку.
Колись - не в цьому житті звісно - Ви навчитеся рахувати і власні гроші.
Колись - не в цьому житті - Ви зрозумієте, що закордонний інвестор себе приємно почуває в тій країні, до долар або євро не є основною валютою.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:36
Цікавий для закордонного інвестора понеділок 5 червня 2023.
Агенство Bloomberg припустило витік секретної економічно-фінансової інформації: Мехмет Шимшек буде міністром казначейства та фінансів в новому Уряді Туреччини.
Взагалі інформація реально була секретною: тільки в суботу 03 червня буде оголошено склад нового Уряду Туреччини.
І головний пост в уряді займе людина, яка займала аналогічну посаду до 2018 року.
Саме у нього найтісніші зв"язки з Урядами Великої Британії та США.
Відомий активною ідеєю ЗАЛУЧЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТОРІВ ТА ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ.
Цікавим - гадаю - буде понеділок 5 червня...
P.S. Для довідки: саме в 2018 році я вперше отримав картку Виду на проживання в Туреччині, саме в 2018 році я започаткував гілку на цьому форумі, присвячену купівлі ДЛЯ СЕБЕ, коханого, для родини, коханої, для дітей, коханих, для батьків, коханих, "запасного аеродрому" за смішною ціною, і саме з вересня 2018 року купа дезінформаторів цього форуму почала активно робити так, щоби учасники форуму НЕВІРНО інвестували та "профукали" свої зароблені гроші.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:47
Таити, таити, нас и здесь не плохо кормят (с)
$117 в місяць (в основному на ням-ням і житлло), для тих хто вміє рахувати свої, а не чужі
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