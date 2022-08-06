Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:06

Пане флаймане, у Вас того і не получаєтсья нічого в житті (слово "нічого" походить від українського слова "нічого"), що Ви не можете натискати на кнопки калькулятора.



Беріть в руки та натискайте - даю Вам урок.

У вересні 2017 року, коли я після довгих роздумів прийняв рішення інвестувати 48 500 доларів в квартиру в НОВОМУ СВІЖОМУ будинку на 19 квратир на всесвітньовідомому курорті, а Ви були на заробітках в Польші, квартплата становила 80 лір при курсі ліра/доллар 3,51, тобто 22,79$.



Пізніше - коли Ви повернулися з Польщі з відомим Вам та мені результатом - та почали вважати себе видатним експертом з КРЖН та ЗРЖН (до яких ніколи не мали та не матимете ніякого відношення) вона змінювалася, відслідковуючи необхідні витрати на утримання прибудинкової території, саду дерев, газонів та плавального басейну: 100 - 120 - 150 лір.

В травні 2023 року було затверджено новий кошторис з новою ціною в 210 лір або - що там калькулятор показує: 210/20,88= 10,05$.

Тобто вдвічі ДЕШЕВШЕ.

Просто економіка та просто калькулятор.



Багатому українцю теж приємно: в ЖК Преміум класу квартплата може становити 1200 лір.

Тоді український багатій - який не писав повну безперервну дурню та нісенітницю на майже всіх гілках фінансового форуму України, а думав головОМ, а не ногОМ - буде платити 1200/20,88=57,47$.

А ще квартал тому платив 1200/18,4=65,21$.

Різниця для багатія є смішною: майже 10 доларів, а для Вас то - сума на прожиття на 2 (два) дня.

Багатій того і багатій, що любить рахувати кожну копійку.

Колись - не в цьому житті звісно - Ви навчитеся рахувати і власні гроші.

Колись - не в цьому житті - Ви зрозумієте, що закордонний інвестор себе приємно почуває в тій країні, до долар або євро не є основною валютою.