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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:56
О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!
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akurt
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:27
akurt написав:
О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!
Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати
, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.
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BIGor
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:04
BIGor написав: akurt написав:
О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!
Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати
, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.
Там вже була) Ви, напевно, замолодий, щоб пам‘ятати як радянські засоби масового одурманення розповідали про французькі випробовування ядерки на атолі Муруроа, та як це впливає на мешканців Таіті.
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gonchik74
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