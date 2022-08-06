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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:56

О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:27

  akurt написав:О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!

Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати :D, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:04

  BIGor написав:
  akurt написав:О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!

Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати :D, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.

Там вже була) Ви, напевно, замолодий, щоб пам‘ятати як радянські засоби масового одурманення розповідали про французькі випробовування ядерки на атолі Муруроа, та як це впливає на мешканців Таіті.
gonchik74
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