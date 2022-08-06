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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:56

О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:27

  akurt написав:О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!

Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати :D, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:04

  BIGor написав:
  akurt написав:О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!

Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати :D, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.

Там вже була) Ви, напевно, замолодий, щоб пам‘ятати як радянські засоби масового одурманення розповідали про французькі випробовування ядерки на атолі Муруроа, та як це впливає на мешканців Таіті.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 17:47

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!

Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати :D, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.

Там вже була) Ви, напевно, замолодий, щоб пам‘ятати як радянські засоби масового одурманення розповідали про французькі випробовування ядерки на атолі Муруроа, та як це впливає на мешканців Таіті.

і хіт сезону "Бікіні"!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:23

  BIGor написав:
  akurt написав:О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!

Там білет тільки туди буде за 2 кує коштувати :D, єдиний плюс - думаю там ядерна війна ніколи не буде - центр Тихого океану нікому не потрібен.


Пан Флайман - я його обожнюю - так веселить учасників форуму, як не веселив Михайло Жванецький.
Тепер йому наснилися Таїті.
Я подивився: мені з Калгарі відвідати: 1700$. Я би купив квиток - реально цікаво - але завтра відʼїжджаю на авто у Ванкувер, і вже купив квиток на Дублін (Ірландія).
- квитків з Жешува або Варшави немає.
А ось з Берліна - є, по 2300-2500$.
Кумедний пан - реально.
Але він стимулює інших думати, що у них в житті не все так погано.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:46

akurt Як вам Калгарі?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:47

Як заробити гроші на квиток на Таїті

Куди дівають гроші заможні люди?
Якщо не дуже заможні - купують нерухомість у Відні. Вже декілька моїх приятелів мають квартир у столиці Австрії, а одні можуть слугувати взірцем: років 8 тому батько та мати дівчини, затягнувши паски, купили доні квартиру на краю Відня - біля Віленського лісу. Саму дешеву. Доня закінчила університет у Відні я як раз тоді виконав обіцяну женитися один легінь із Жовкви - як чесна людина після всього, що було у Брюховецькому лісі - оженився. Досить вдало: вже та доня народила трьох дітей. Звісно взяли нову квартиру - 4 кімнатну, а ту першу здають в оренду. Цікава арифметика: а) орендна плата = виплаті за кредитом за нову квартиру; б) нова квартира куплена 3 роки тому в кредит - виросла в ціні вже в 3 (три) рази. Самі лякаються: їх квартира вже оцінюється в 1 000 000 євро. Без жартів.
- люди багаті, як відомо купують собі нерухомість у Ніцці. Вдень відпочивають у Казіно, споглядаючи у вікно за своїми авто української реєстрації. Гадаю дивилися відео на YouTube.
- люди дуже багаті - як емір Катара - вкладають гроші в нерухомість Туреччини. Його високість Тамим ибн Хамад Аль Тани купили за 15 000 000$ - копійки для деяких українців - старовинний будинок, який свого часу належав і султану Османської імперії - на березі Босфору, та вже закінчує його реставрацію. В будинку буде жити друга жінка молодого еміра, а емір буде її відвідувати щовечора після морської прогулянки Босфором: саме цей будинок має найдовшу приватну набережну: цілих 60 м!

Інвестиція еміра є зрозумілою: іноземець, який інвестує в нерухомість Туреччини більше 400 000$, отримує громадянство на всю родину.

До мене вчора звернувся простий легінь 30 років (жонатий та має дитину) з проханням порадити юриста в Анталії для можливості безпроблемного та швидкого оформлення громадянства для тестя, тещі та сина тестя. Купили квартиру у того Забудовника, якого я часто рекомендував для інвестицій тут, і де в передостанньому ЖЕ дві квартири купили учасники цього форуму - досить вдало - інвестиція в 60000€ принесла на сьогодні 180 000€.
Сьогодні вже відбулася зустріч юриста та замовників.
Юрист оголосив таксу: 5 000$.
Ну ось бачите: нерухомість допомагає людям жити.
Головне думати головОМ, а не ногОМ.
Це важко - для декого і не є можливим - але ж треба… треба ж.,.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:10

  Grand Touring написав:akurt Як вам Калгарі?


Ну, можна багато писати.
Я в Канаді перший раз. Взагалі прилетів із Сан Францисько, де був тиждень на запрошення керівництва двох університетів. В Калгарі відвідував University of Calgary. Ой, обманув: торгував серед лохІв квартирами в Анталії.

Тому мені зараз легше порівнювати із США:
- мені Канада сподобалася більше, ніж США. Тут значно чистіше і менше напружують всілякі обмеження, які є безкінечними в США: «Ты туда не ходи, секир башка будет..,». Я би сказав, що Канада більш є близькою до досить вільної Європи.
- неймовірна всюди стерильна чистота. В мене зʼявилася крамольна думка: наші люди, які попадуть в Канаду - я не знаю, що може їх змусити поїхати заідси. Всі всі всі та всюди посміхаються та всі всюди одне одному кланяються та звільняють дорогу.
- відвідували хмарочос з купою фірм - дивився на «офісний планктон», сподобалося: всі чоловіки років 35-40 дуже охайно одягнені в костюми класичні чоловічі, в США всі ходять як бомжі. Дуже привітні.
- в пʼятницю я із співробітниками університету відвідав те, що раніше називалося «прерія» - близько 59-150 км від Калгарі - було дуже цікаво: землі було роздано безкоштовно даром або за 1 цент всім бажаючим - зараз це розпахані всюди неймовірно горизонтальні поля - ділянка - я не знаю, може по 20-30 га - це живуть справжні фермери. У кожного не дуже «жирний» будинок, садочок, власний комбайн і що особливо здивувало: власні елеватори, точніше металеві ємкості для зберігання зерна. Зібрав врожай: зерно є, чекає на вигідний продаж - з того живе. Було шкода, що наших селян всіх пограбували та зробили майже жебраками. А тут прямо стандарт: величезні приватні поля, посередині будинок із садочком, комбайн, автівки, діти граються біля батьківського будинка. Хороші дороги. І величезні поля належать НЕ АГРОФІРМІ, а реальному власнику - фермеру.
У порівнянні із США здивувала відсутність стовбурів із електричними дротами: все в кабелях під землею.
В мене в прокаті авто Ford Edge - майже новий - пробіг 56000 км. Бензин ціна від 1,4 до 1,7 CAD за 1 літр.
До речі змішана система одиниць вимірювання: літри, метри, кілометри, але в магазинах - фунти (дрібними цифрами ціна за 1 кг).
Відвідати кафе - значно дешевше, ніж в США: добре поїсти можна за 12 CAD - в США це вдвічі дорожче.
Я навіть подумав, що при мінімальній оплаті праці в Канаді в 13,5 CAD за годину (а реально наші отримують десь 20), людина заробляє собі на поїсти в день за 2…2,5 години роботи. Так це ж найменш оплачувана робота.
Цікаві дрібнички, які не всім потрібні, але трохи дивує:
- в супермаркетах зовсім немає в продажу ні пива, ні вина, ні віскі. ВЗАГАЛІ!!!!
- пиво можете купити в невеликих магазинах з назвою Liquor. Вибір значно менший, ніж в США. В такому магазині ви на 99% будете єдиним покупцем.
- саме цікаве з цигарками. В США цигарки продають на АЗС і ви можете купити будь-які звичних брендів - дорого - від 7$, але це буде Мальборо або Вінстон, звичний в звичних пачках, правда, зроблені з табака, а не із фарбованої тирси. В Канаді цікавіше: теоретично цигарки продаються тільки на АЗС, але знайти їх там важко: вони заховані в шафі так, щоби їх НІХТО НЕ БАЧИВ!!! Треба попросити працівника відкрити секретну шафу з непрозорими дверцятами Коли він її відкриє, то ви ще більше будете здивовані: немає ніяких Мальборо або Вінстон. Є тільки один один! вид «Цигарки» і розрізняються тільки довжиною: короткі чи довгі. Пачки зовні нагадують пачки з деревним вугіллям. Ну і ціна бʼє по кишені: 17 CAD!!!!!!!

Взагалі турбота про здоровʼя нації помітна.
Точніше суміші націй: тут і європейці, і чорношкірі, і азіати, і українці.
Наші якісь трохи «зашугані».
Ну ось так.
akurt
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