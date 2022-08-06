О! Яка новина! Тепер Таїті!
Клас!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 чер, 2023 08:27
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:04
Там вже була) Ви, напевно, замолодий, щоб пам‘ятати як радянські засоби масового одурманення розповідали про французькі випробовування ядерки на атолі Муруроа, та як це впливає на мешканців Таіті.
Додано: Суб 03 чер, 2023 17:47
і хіт сезону "Бікіні"!
Додано: Суб 03 чер, 2023 18:23
Пан Флайман - я його обожнюю - так веселить учасників форуму, як не веселив Михайло Жванецький.
Тепер йому наснилися Таїті.
Я подивився: мені з Калгарі відвідати: 1700$. Я би купив квиток - реально цікаво - але завтра відʼїжджаю на авто у Ванкувер, і вже купив квиток на Дублін (Ірландія).
- квитків з Жешува або Варшави немає.
А ось з Берліна - є, по 2300-2500$.
Кумедний пан - реально.
Але він стимулює інших думати, що у них в житті не все так погано.
Додано: Суб 03 чер, 2023 18:47
Як заробити гроші на квиток на Таїті
Куди дівають гроші заможні люди?
Якщо не дуже заможні - купують нерухомість у Відні. Вже декілька моїх приятелів мають квартир у столиці Австрії, а одні можуть слугувати взірцем: років 8 тому батько та мати дівчини, затягнувши паски, купили доні квартиру на краю Відня - біля Віленського лісу. Саму дешеву. Доня закінчила університет у Відні я як раз тоді виконав обіцяну женитися один легінь із Жовкви - як чесна людина після всього, що було у Брюховецькому лісі - оженився. Досить вдало: вже та доня народила трьох дітей. Звісно взяли нову квартиру - 4 кімнатну, а ту першу здають в оренду. Цікава арифметика: а) орендна плата = виплаті за кредитом за нову квартиру; б) нова квартира куплена 3 роки тому в кредит - виросла в ціні вже в 3 (три) рази. Самі лякаються: їх квартира вже оцінюється в 1 000 000 євро. Без жартів.
- люди багаті, як відомо купують собі нерухомість у Ніцці. Вдень відпочивають у Казіно, споглядаючи у вікно за своїми авто української реєстрації. Гадаю дивилися відео на YouTube.
- люди дуже багаті - як емір Катара - вкладають гроші в нерухомість Туреччини. Його високість Тамим ибн Хамад Аль Тани купили за 15 000 000$ - копійки для деяких українців - старовинний будинок, який свого часу належав і султану Османської імперії - на березі Босфору, та вже закінчує його реставрацію. В будинку буде жити друга жінка молодого еміра, а емір буде її відвідувати щовечора після морської прогулянки Босфором: саме цей будинок має найдовшу приватну набережну: цілих 60 м!
Інвестиція еміра є зрозумілою: іноземець, який інвестує в нерухомість Туреччини більше 400 000$, отримує громадянство на всю родину.
До мене вчора звернувся простий легінь 30 років (жонатий та має дитину) з проханням порадити юриста в Анталії для можливості безпроблемного та швидкого оформлення громадянства для тестя, тещі та сина тестя. Купили квартиру у того Забудовника, якого я часто рекомендував для інвестицій тут, і де в передостанньому ЖЕ дві квартири купили учасники цього форуму - досить вдало - інвестиція в 60000€ принесла на сьогодні 180 000€.
Сьогодні вже відбулася зустріч юриста та замовників.
Юрист оголосив таксу: 5 000$.
Ну ось бачите: нерухомість допомагає людям жити.
Головне думати головОМ, а не ногОМ.
Це важко - для декого і не є можливим - але ж треба… треба ж.,.
Додано: Суб 03 чер, 2023 19:10
Ну, можна багато писати.
Я в Канаді перший раз. Взагалі прилетів із Сан Францисько, де був тиждень на запрошення керівництва двох університетів. В Калгарі відвідував University of Calgary. Ой, обманув: торгував серед лохІв квартирами в Анталії.
Тому мені зараз легше порівнювати із США:
- мені Канада сподобалася більше, ніж США. Тут значно чистіше і менше напружують всілякі обмеження, які є безкінечними в США: «Ты туда не ходи, секир башка будет..,». Я би сказав, що Канада більш є близькою до досить вільної Європи.
- неймовірна всюди стерильна чистота. В мене зʼявилася крамольна думка: наші люди, які попадуть в Канаду - я не знаю, що може їх змусити поїхати заідси. Всі всі всі та всюди посміхаються та всі всюди одне одному кланяються та звільняють дорогу.
- відвідували хмарочос з купою фірм - дивився на «офісний планктон», сподобалося: всі чоловіки років 35-40 дуже охайно одягнені в костюми класичні чоловічі, в США всі ходять як бомжі. Дуже привітні.
- в пʼятницю я із співробітниками університету відвідав те, що раніше називалося «прерія» - близько 59-150 км від Калгарі - було дуже цікаво: землі було роздано безкоштовно даром або за 1 цент всім бажаючим - зараз це розпахані всюди неймовірно горизонтальні поля - ділянка - я не знаю, може по 20-30 га - це живуть справжні фермери. У кожного не дуже «жирний» будинок, садочок, власний комбайн і що особливо здивувало: власні елеватори, точніше металеві ємкості для зберігання зерна. Зібрав врожай: зерно є, чекає на вигідний продаж - з того живе. Було шкода, що наших селян всіх пограбували та зробили майже жебраками. А тут прямо стандарт: величезні приватні поля, посередині будинок із садочком, комбайн, автівки, діти граються біля батьківського будинка. Хороші дороги. І величезні поля належать НЕ АГРОФІРМІ, а реальному власнику - фермеру.
У порівнянні із США здивувала відсутність стовбурів із електричними дротами: все в кабелях під землею.
В мене в прокаті авто Ford Edge - майже новий - пробіг 56000 км. Бензин ціна від 1,4 до 1,7 CAD за 1 літр.
До речі змішана система одиниць вимірювання: літри, метри, кілометри, але в магазинах - фунти (дрібними цифрами ціна за 1 кг).
Відвідати кафе - значно дешевше, ніж в США: добре поїсти можна за 12 CAD - в США це вдвічі дорожче.
Я навіть подумав, що при мінімальній оплаті праці в Канаді в 13,5 CAD за годину (а реально наші отримують десь 20), людина заробляє собі на поїсти в день за 2…2,5 години роботи. Так це ж найменш оплачувана робота.
Цікаві дрібнички, які не всім потрібні, але трохи дивує:
- в супермаркетах зовсім немає в продажу ні пива, ні вина, ні віскі. ВЗАГАЛІ!!!!
- пиво можете купити в невеликих магазинах з назвою Liquor. Вибір значно менший, ніж в США. В такому магазині ви на 99% будете єдиним покупцем.
- саме цікаве з цигарками. В США цигарки продають на АЗС і ви можете купити будь-які звичних брендів - дорого - від 7$, але це буде Мальборо або Вінстон, звичний в звичних пачках, правда, зроблені з табака, а не із фарбованої тирси. В Канаді цікавіше: теоретично цигарки продаються тільки на АЗС, але знайти їх там важко: вони заховані в шафі так, щоби їх НІХТО НЕ БАЧИВ!!! Треба попросити працівника відкрити секретну шафу з непрозорими дверцятами Коли він її відкриє, то ви ще більше будете здивовані: немає ніяких Мальборо або Вінстон. Є тільки один один! вид «Цигарки» і розрізняються тільки довжиною: короткі чи довгі. Пачки зовні нагадують пачки з деревним вугіллям. Ну і ціна бʼє по кишені: 17 CAD!!!!!!!
Взагалі турбота про здоровʼя нації помітна.
Точніше суміші націй: тут і європейці, і чорношкірі, і азіати, і українці.
Наші якісь трохи «зашугані».
Ну ось так.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|