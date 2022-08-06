Додано: Суб 03 чер, 2023 19:10

Grand Touring написав: akurt Як вам Калгарі? Як вам Калгарі?

Ну, можна багато писати.Я в Канаді перший раз. Взагалі прилетів із Сан Францисько, де був тиждень на запрошення керівництва двох університетів. В Калгарі відвідував University of Calgary. Ой, обманув: торгував серед лохІв квартирами в Анталії.Тому мені зараз легше порівнювати із США:- мені Канада сподобалася більше, ніж США. Тут значно чистіше і менше напружують всілякі обмеження, які є безкінечними в США: «Ты туда не ходи, секир башка будет..,». Я би сказав, що Канада більш є близькою до досить вільної Європи.- неймовірна всюди стерильна чистота. В мене зʼявилася крамольна думка: наші люди, які попадуть в Канаду - я не знаю, що може їх змусити поїхати заідси. Всі всі всі та всюди посміхаються та всі всюди одне одному кланяються та звільняють дорогу.- відвідували хмарочос з купою фірм - дивився на «офісний планктон», сподобалося: всі чоловіки років 35-40 дуже охайно одягнені в костюми класичні чоловічі, в США всі ходять як бомжі. Дуже привітні.- в пʼятницю я із співробітниками університету відвідав те, що раніше називалося «прерія» - близько 59-150 км від Калгарі - було дуже цікаво: землі було роздано безкоштовно даром або за 1 цент всім бажаючим - зараз це розпахані всюди неймовірно горизонтальні поля - ділянка - я не знаю, може по 20-30 га - це живуть справжні фермери. У кожного не дуже «жирний» будинок, садочок, власний комбайн і що особливо здивувало: власні елеватори, точніше металеві ємкості для зберігання зерна. Зібрав врожай: зерно є, чекає на вигідний продаж - з того живе. Було шкода, що наших селян всіх пограбували та зробили майже жебраками. А тут прямо стандарт: величезні приватні поля, посередині будинок із садочком, комбайн, автівки, діти граються біля батьківського будинка. Хороші дороги. І величезні поля належать НЕ АГРОФІРМІ, а реальному власнику - фермеру.У порівнянні із США здивувала відсутність стовбурів із електричними дротами: все в кабелях під землею.В мене в прокаті авто Ford Edge - майже новий - пробіг 56000 км. Бензин ціна від 1,4 до 1,7 CAD за 1 літр.До речі змішана система одиниць вимірювання: літри, метри, кілометри, але в магазинах - фунти (дрібними цифрами ціна за 1 кг).Відвідати кафе - значно дешевше, ніж в США: добре поїсти можна за 12 CAD - в США це вдвічі дорожче.Я навіть подумав, що при мінімальній оплаті праці в Канаді в 13,5 CAD за годину (а реально наші отримують десь 20), людина заробляє собі на поїсти в день за 2…2,5 години роботи. Так це ж найменш оплачувана робота.Цікаві дрібнички, які не всім потрібні, але трохи дивує:- в супермаркетах зовсім немає в продажу ні пива, ні вина, ні віскі. ВЗАГАЛІ!!!!- пиво можете купити в невеликих магазинах з назвою Liquor. Вибір значно менший, ніж в США. В такому магазині ви на 99% будете єдиним покупцем.- саме цікаве з цигарками. В США цигарки продають на АЗС і ви можете купити будь-які звичних брендів - дорого - від 7$, але це буде Мальборо або Вінстон, звичний в звичних пачках, правда, зроблені з табака, а не із фарбованої тирси. В Канаді цікавіше: теоретично цигарки продаються тільки на АЗС, але знайти їх там важко: вони заховані в шафі так, щоби їх НІХТО НЕ БАЧИВ!!! Треба попросити працівника відкрити секретну шафу з непрозорими дверцятами Коли він її відкриє, то ви ще більше будете здивовані: немає ніяких Мальборо або Вінстон. Є тільки один один! вид «Цигарки» і розрізняються тільки довжиною: короткі чи довгі. Пачки зовні нагадують пачки з деревним вугіллям. Ну і ціна бʼє по кишені: 17 CAD!!!!!!!Взагалі турбота про здоровʼя нації помітна.Точніше суміші націй: тут і європейці, і чорношкірі, і азіати, і українці.Наші якісь трохи «зашугані».Ну ось так.