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Grand Touring написав:akurt удивлён, что Канада местами больше понравилась, чем США, тем более Калифорния.
Ну вообще то да. Я сегодня проехал 600 км из Калгари в курортную местность городок Kelowna. Тут живет приятель - переехал из Анталии с семьей (3 детей) 20 апреля. Курорт тут однако, озера. Калифорния по природе выглядит прямо бедненько. Заезжали в очень богемное место смотрели недвигу для миллионеров - сплошные гольф-поля. В двух местах был «Open day» - это значит продаётся дом и свободно именно сегодня можно посмотреть.
Denik написав:Весело буде до мешканців Калгарі долетіти до хатинки в Туреччині, коли будуть картки на авіапальне)))) Бо кількість бурових у Світі падає і падає https://neftegaz.ru/news/dobycha/781970 ... a-podryad/ А при цьому ОПЕК хоче прибрати з ринку ще 1 млн. баррелей на добу.
Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Це від незнання предмету. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий краник Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Про нафту-1: місяць тому в Туреччині винайшли суттєві поклали нафти: на глибині в 1660 м відкрито шар нафти товщиною в 160 м. Кількість прогнозованих запасів оприлюднили, але я не памʼятаю. Про нафту-2: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 20). Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу». Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти. Дивно, що пан Денік хвилюється за канадського фермера та його пшеницю. Не за українського хвилюється…