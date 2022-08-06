RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 02:39

  Grand Touring написав:akurt удивлён, что Канада местами больше понравилась, чем США, тем более Калифорния.


Ну вообще то да.
Я сегодня проехал 600 км из Калгари в курортную местность городок Kelowna. Тут живет приятель - переехал из Анталии с семьей (3 детей) 20 апреля.
Курорт тут однако, озера.
Калифорния по природе выглядит прямо бедненько.
Заезжали в очень богемное место смотрели недвигу для миллионеров - сплошные гольф-поля.
В двух местах был «Open day» - это значит продаётся дом и свободно именно сегодня можно посмотреть.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7734
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3118 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 03:21

  Denik написав:Весело буде до мешканців Калгарі долетіти до хатинки в Туреччині, коли будуть картки на авіапальне))))
Бо кількість бурових у Світі падає і падає https://neftegaz.ru/news/dobycha/781970 ... a-podryad/
А при цьому ОПЕК хоче прибрати з ринку ще 1 млн. баррелей на добу.

Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Це від незнання предмету. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий краник Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано.
Про нафту-1: місяць тому в Туреччині винайшли суттєві поклали нафти: на глибині в 1660 м відкрито шар нафти товщиною в 160 м. Кількість прогнозованих запасів оприлюднили, але я не памʼятаю.
Про нафту-2: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 20).
Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу».
Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти.
Дивно, що пан Денік хвилюється за канадського фермера та його пшеницю. Не за українського хвилюється…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7734
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3118 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 703704705706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23858 16135550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 00:15
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 978, 979, 980
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9799 6073307
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 чер, 2023 23:05
vitaliian
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374117
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8292)
04.06.2023 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.