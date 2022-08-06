akurt написав:
Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!»
Мені все одно, що буде пану Курту. Мені не все одно не фінансування російського режиму з силовиками та фсбшниками, яке відсотків на 90 здійснюється з російського нафтогазу. І гібридна війна для мене почалася не у 2014, а у 2006 році. Тут багато хто жаліється на низькі зарплати в Україні та інше, не розуміючи, що економічна війна з рашкою йде з 2006 року.
akurt написав:
Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10).
Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу».
Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти.
Ці качалки нафти - скоріше історія. Традиційна нафта в Канаді дуже близька до вичерпання. Зараз основний видобуток нафти в тій самій Альберті - це видобуток бітумних пісків в кар'єрах, обробка їх парою для виділення бітуму, причому пара отримується з поки дешевого американського сланцевого газу, потім розчинення бітуму конденсатом, знову ж таки з американського сланцевого видобутку і на останок - крекінг воднем, знову таки отриманим з американського сланцевого газу. І це все лише для того, щоб цю нафту можна було качати на НПЗ для крекінгу та перегонки...
Так що це все аж ніяк не пасивний дохід.
akurt написав:
Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали…
Я натякав на те, що курс ліри кудись полетить - і впевнено пробили 21.
Ну і нафта додала майже 3% на результатах переговорів ОПЕК+, маємо майже 3% зростання і рівень ціни 79+ за барель...
Тобто для Туреччини маємо 7% подорожання нафтопродуктів за тиждень.
І ніхто з ОПЕК не представяє, що буде, якщо ракетна установка Нептунів або Гарпунів з'явиться на березі Азовського моря....