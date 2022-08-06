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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 02:39

  Grand Touring написав:akurt удивлён, что Канада местами больше понравилась, чем США, тем более Калифорния.


Ну вообще то да.
Я сегодня проехал 600 км из Калгари в курортную местность городок Kelowna. Тут живет приятель - переехал из Анталии с семьей (3 детей) 20 апреля.
Курорт тут однако, озера.
Калифорния по природе выглядит прямо бедненько.
Заезжали в очень богемное место смотрели недвигу для миллионеров - сплошные гольф-поля.
В двух местах был «Open day» - это значит продаётся дом и свободно именно сегодня можно посмотреть.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 03:21

  Denik написав:Весело буде до мешканців Калгарі долетіти до хатинки в Туреччині, коли будуть картки на авіапальне))))
Бо кількість бурових у Світі падає і падає https://neftegaz.ru/news/dobycha/781970 ... a-podryad/
А при цьому ОПЕК хоче прибрати з ринку ще 1 млн. баррелей на добу.

Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!»
Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10).
Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу».
Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти.
Бажання пана Денікʼа підказати канадському фермеру, як тому краще зберігати пшеницю, є зрозумілим.
Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!»

Мені все одно, що буде пану Курту. Мені не все одно не фінансування російського режиму з силовиками та фсбшниками, яке відсотків на 90 здійснюється з російського нафтогазу. І гібридна війна для мене почалася не у 2014, а у 2006 році. Тут багато хто жаліється на низькі зарплати в Україні та інше, не розуміючи, що економічна війна з рашкою йде з 2006 року.
  akurt написав:Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10).
Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу».
Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти.

Ці качалки нафти - скоріше історія. Традиційна нафта в Канаді дуже близька до вичерпання. Зараз основний видобуток нафти в тій самій Альберті - це видобуток бітумних пісків в кар'єрах, обробка їх парою для виділення бітуму, причому пара отримується з поки дешевого американського сланцевого газу, потім розчинення бітуму конденсатом, знову ж таки з американського сланцевого видобутку і на останок - крекінг воднем, знову таки отриманим з американського сланцевого газу. І це все лише для того, щоб цю нафту можна було качати на НПЗ для крекінгу та перегонки...
Так що це все аж ніяк не пасивний дохід.
  akurt написав:Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали…

Я натякав на те, що курс ліри кудись полетить - і впевнено пробили 21.
Ну і нафта додала майже 3% на результатах переговорів ОПЕК+, маємо майже 3% зростання і рівень ціни 79+ за барель...
Тобто для Туреччини маємо 7% подорожання нафтопродуктів за тиждень.
І ніхто з ОПЕК не представяє, що буде, якщо ракетна установка Нептунів або Гарпунів з'явиться на березі Азовського моря....
Denik
 
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