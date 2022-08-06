Додано: Пон 05 чер, 2023 11:39

akurt написав: Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!» Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!»

akurt написав: Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10).

Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу».

Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти. Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10).Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу».Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти.

akurt написав: Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали… Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали…

Мені все одно, що буде пану Курту. Мені не все одно не фінансування російського режиму з силовиками та фсбшниками, яке відсотків на 90 здійснюється з російського нафтогазу. І гібридна війна для мене почалася не у 2014, а у 2006 році. Тут багато хто жаліється на низькі зарплати в Україні та інше, не розуміючи, що економічна війна з рашкою йде з 2006 року.Ці качалки нафти - скоріше історія. Традиційна нафта в Канаді дуже близька до вичерпання. Зараз основний видобуток нафти в тій самій Альберті - це видобуток бітумних пісків в кар'єрах, обробка їх парою для виділення бітуму, причому пара отримується з поки дешевого американського сланцевого газу, потім розчинення бітуму конденсатом, знову ж таки з американського сланцевого видобутку і на останок - крекінг воднем, знову таки отриманим з американського сланцевого газу. І це все лише для того, щоб цю нафту можна було качати на НПЗ для крекінгу та перегонки...Так що це все аж ніяк не пасивний дохід.Я натякав на те, що курс ліри кудись полетить - і впевнено пробили 21.Ну і нафта додала майже 3% на результатах переговорів ОПЕК+, маємо майже 3% зростання і рівень ціни 79+ за барель...Тобто для Туреччини маємо 7% подорожання нафтопродуктів за тиждень.І ніхто з ОПЕК не представяє, що буде, якщо ракетна установка Нептунів або Гарпунів з'явиться на березі Азовського моря....