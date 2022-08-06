Додано: Пон 05 чер, 2023 18:22

Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.



1. Курс турецької ліри ще місяць тому був на відмітці 18,5 ліри за 1 $, а сьогодні - на відмітці 21,25 ліри за 1$. Це означає, що якщо ціни на квартири не змінилися (я не дивився, вхід із закордонних ІР-адрес на сайт sahibinden (основний по оголошенням про продаж) обмежено), то калькулятор підкаже, що сьогодні квартиру на березі Середземного моря можна купити для себе, коханого, для родини, коханої, дітей, коханих, дешевше в 21,25/18,5=1,14 рази.

Дрібничка, а приємно.

Можна і так порахувати: пристойну квартиру 1+1 в дуже пристойному ЖК на моїй вулиці продають за 3 200 000 лір.

Місяць тому це було 3200000/18,5=172 972$.

А сьогодні 3200000/21,25=150 588$.

Ось така арифметика.



2. Я хоч и проводжу час в Канаді, але «тримаю руку на пульсі».

У понеділок наші люди, хоч і не з першої спроби, а з другої, але здали документи на отримання громадянства Туреччини за інвестиції.

Моя допомога була мінімальною: я взяв їм час рандеву на прийом чиновниками на понеділок на 10-40, на 13-30 і на вівторок на 10-00.

Як завжди в справах нерухомості, вгадав: на 10-40 чиновник вигадав нестачу якогось папірця та «відфутболив». Цей папірець ми швидко організували та родина скористалася другим рандеву: на 13-30. Тут реально повезло: на прийомі після обіду була чиновниця із знанням англійської мови і все пройшло напрочуд класно та швидко: прийняли у родини з трьох осіб документи на отримання громадянства як інвесторів (купівля нерухомості на суму, вищу за 400 000$, за Актами незалежної експертизи.

Мені це особливо приємно знати, лежачі на канапі в готелі в курортному містечку Kelowna (Британська Колумбія), тому що я точно знаю, що турецькі адвокати за підготовку документів і супровід беруть 5000$.

А тут получилося те, що я так люблю: без посередників, без адвокатів, без рієлторів і без всіляких «присосок».

Квартиру купили напряму (!!!) у того Забудовника, якого я рекомендував учасникам форуму ще пару років тому…



P.S. Приклад звичайної корисної для іноземця, арифметики.

Сьогодні ціна на бензин марки А95 в Анталії складає 22,13 TL або 22,13/21.25=1,04$ за 1 літр.

Через пару годин я вирушаю мандрувати далі та буду заправлятися бензином А91 за 1,75CAD/1,30=1,346$.

Дрібничка, а приємно, що в Анталії український інвестор купує бензин значно дешевше.