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Grand Touring написав:akurt удивлён, что Канада местами больше понравилась, чем США, тем более Калифорния.
Ну вообще то да. Я сегодня проехал 600 км из Калгари в курортную местность городок Kelowna. Тут живет приятель - переехал из Анталии с семьей (3 детей) 20 апреля. Курорт тут однако, озера. Калифорния по природе выглядит прямо бедненько. Заезжали в очень богемное место смотрели недвигу для миллионеров - сплошные гольф-поля. В двух местах был «Open day» - это значит продаётся дом и свободно именно сегодня можно посмотреть.
Denik написав:Весело буде до мешканців Калгарі долетіти до хатинки в Туреччині, коли будуть картки на авіапальне)))) Бо кількість бурових у Світі падає і падає https://neftegaz.ru/news/dobycha/781970 ... a-podryad/ А при цьому ОПЕК хоче прибрати з ринку ще 1 млн. баррелей на добу.
Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!» Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10). Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу». Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти. Бажання пана Денікʼа підказати канадському фермеру, як тому краще зберігати пшеницю, є зрозумілим. Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали…
akurt написав:Пан Denik у нас відмінний теоретик. Це не страшно. Судячи з першого його речення Україна перекриє нафтовий «краник» Туреччині. А все для того, щоби akurt’y було погано. Це не дивно. Це нормально: «У сусіда хата горить!»
Мені все одно, що буде пану Курту. Мені не все одно не фінансування російського режиму з силовиками та фсбшниками, яке відсотків на 90 здійснюється з російського нафтогазу. І гібридна війна для мене почалася не у 2014, а у 2006 році. Тут багато хто жаліється на низькі зарплати в Україні та інше, не розуміючи, що економічна війна з рашкою йде з 2006 року.
akurt написав:Про нафту: було цікаво дивитися в провінції Альберта (Канада) на величезні поля фермерів, а серед них - невеличка «качалка» нафти. Інколи поруч стоїть нафтовоз (тонн на 10). Я так подумав, що то прямо «комплексне обслуговування» або варіант «пасивного доходу». Фактично у кожного фермера своя «качалка» нафти.
Ці качалки нафти - скоріше історія. Традиційна нафта в Канаді дуже близька до вичерпання. Зараз основний видобуток нафти в тій самій Альберті - це видобуток бітумних пісків в кар'єрах, обробка їх парою для виділення бітуму, причому пара отримується з поки дешевого американського сланцевого газу, потім розчинення бітуму конденсатом, знову ж таки з американського сланцевого видобутку і на останок - крекінг воднем, знову таки отриманим з американського сланцевого газу. І це все лише для того, щоб цю нафту можна було качати на НПЗ для крекінгу та перегонки... Так що це все аж ніяк не пасивний дохід.
akurt написав:Тиждень тому він вдало підказував виборцям Туреччини, за кого треба голосувати. Не послухали…
Я натякав на те, що курс ліри кудись полетить - і впевнено пробили 21. Ну і нафта додала майже 3% на результатах переговорів ОПЕК+, маємо майже 3% зростання і рівень ціни 79+ за барель... Тобто для Туреччини маємо 7% подорожання нафтопродуктів за тиждень. І ніхто з ОПЕК не представяє, що буде, якщо ракетна установка Нептунів або Гарпунів з'явиться на березі Азовського моря....
Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
1. Курс турецької ліри ще місяць тому був на відмітці 18,5 ліри за 1 $, а сьогодні - на відмітці 21,25 ліри за 1$. Це означає, що якщо ціни на квартири не змінилися (я не дивився, вхід із закордонних ІР-адрес на сайт sahibinden (основний по оголошенням про продаж) обмежено), то калькулятор підкаже, що сьогодні квартиру на березі Середземного моря можна купити для себе, коханого, для родини, коханої, дітей, коханих, дешевше в 21,25/18,5=1,14 рази. Дрібничка, а приємно. Можна і так порахувати: пристойну квартиру 1+1 в дуже пристойному ЖК на моїй вулиці продають за 3 200 000 лір. Місяць тому це було 3200000/18,5=172 972$. А сьогодні 3200000/21,25=150 588$. Ось така арифметика.
2. Я хоч и проводжу час в Канаді, але «тримаю руку на пульсі». У понеділок наші люди, хоч і не з першої спроби, а з другої, але здали документи на отримання громадянства Туреччини за інвестиції. Моя допомога була мінімальною: я взяв їм час рандеву на прийом чиновниками на понеділок на 10-40, на 13-30 і на вівторок на 10-00. Як завжди в справах нерухомості, вгадав: на 10-40 чиновник вигадав нестачу якогось папірця та «відфутболив». Цей папірець ми швидко організували та родина скористалася другим рандеву: на 13-30. Тут реально повезло: на прийомі після обіду була чиновниця із знанням англійської мови і все пройшло напрочуд класно та швидко: прийняли у родини з трьох осіб документи на отримання громадянства як інвесторів (купівля нерухомості на суму, вищу за 400 000$, за Актами незалежної експертизи. Мені це особливо приємно знати, лежачі на канапі в готелі в курортному містечку Kelowna (Британська Колумбія), тому що я точно знаю, що турецькі адвокати за підготовку документів і супровід беруть 5000$. А тут получилося те, що я так люблю: без посередників, без адвокатів, без рієлторів і без всіляких «присосок». Квартиру купили напряму (!!!) у того Забудовника, якого я рекомендував учасникам форуму ще пару років тому…
P.S. Приклад звичайної корисної для іноземця, арифметики. Сьогодні ціна на бензин марки А95 в Анталії складає 22,13 TL або 22,13/21.25=1,04$ за 1 літр. Через пару годин я вирушаю мандрувати далі та буду заправлятися бензином А91 за 1,75CAD/1,30=1,346$. Дрібничка, а приємно, що в Анталії український інвестор купує бензин значно дешевше.
akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
1. Курс турецької ліри ще місяць тому був на відмітці 18,5 ліри за 1 $, а сьогодні - на відмітці 21,25 ліри за 1$. Це означає, що якщо ціни на квартири не змінилися (я не дивився, вхід із закордонних ІР-адрес на сайт sahibinden (основний по оголошенням про продаж) обмежено), то калькулятор підкаже, що сьогодні квартиру на березі Середземного моря можна купити для себе, коханого, для родини, коханої, дітей, коханих, дешевше в 21,25/18,5=1,14 рази. Дрібничка, а приємно. Можна і так порахувати: пристойну квартиру 1+1 в дуже пристойному ЖК на моїй вулиці продають за 3 200 000 лір. Місяць тому це було 3200000/18,5=172 972$. А сьогодні 3200000/21,25=150 588$. Ось така арифметика.
При економічній політиці Ердогана у курсу ліри як і у економіки Туреччини просто немає дна...