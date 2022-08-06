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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 22:51
akurt написав:
Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
1. Курс турецької ліри ще місяць тому був на відмітці 18,5 ліри за 1 $, а сьогодні - на відмітці 21,25 ліри за 1$. Це означає, що якщо ціни на квартири не змінилися (я не дивився, вхід із закордонних ІР-адрес на сайт sahibinden (основний по оголошенням про продаж) обмежено), то калькулятор підкаже, що сьогодні квартиру на березі Середземного моря можна купити для себе, коханого, для родини, коханої, дітей, коханих, дешевше в 21,25/18,5=1,14 рази.
Дрібничка, а приємно.
Можна і так порахувати: пристойну квартиру 1+1 в дуже пристойному ЖК на моїй вулиці продають за 3 200 000 лір.
Місяць тому це було 3200000/18,5=172 972$.
А сьогодні 3200000/21,25=150 588$.
Ось така арифметика.
При економічній політиці Ердогана у курсу ліри як і у економіки Туреччини просто немає дна...
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Додано: Вів 06 чер, 2023 01:36
Порекомендую Вас на посаду премʼєр-міністра Türkiye Cumhuriyeti.
Поки чекатимете узгодження, варто попрацювати в Bloomberg або Forbes.
Трохи шкода, що ворожите/колядуєте тільки для іноземних країн.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:07
akurt написав:
Порекомендую Вас на посаду премʼєр-міністра Türkiye Cumhuriyeti.
Поки чекатимете узгодження, варто попрацювати в Bloomberg
або Forbes
.
Трохи шкода, що ворожите/колядуєте тільки для іноземних країн.
це прорив у економічній думці, що інфляція 100% це чудово, чекаєм на нобелівську премію за ердономіку
ліра до $ 21.5 +0.8% за добу
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