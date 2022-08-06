Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Поки пан Denik нас проінформував про курс «ліра/долар» (я раніше писав, що влітку курс становитиме 24 ліри за долар, сьогодні курс - ЩО ДУЖЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ - ІНВЕСТОРА встановився на відмітці 21,25 ліри за долар), варто подумати про дві прості речі.
1. Курс турецької ліри ще місяць тому був на відмітці 18,5 ліри за 1 $, а сьогодні - на відмітці 21,25 ліри за 1$. Це означає, що якщо ціни на квартири не змінилися (я не дивився, вхід із закордонних ІР-адрес на сайт sahibinden (основний по оголошенням про продаж) обмежено), то калькулятор підкаже, що сьогодні квартиру на березі Середземного моря можна купити для себе, коханого, для родини, коханої, дітей, коханих, дешевше в 21,25/18,5=1,14 рази. Дрібничка, а приємно. Можна і так порахувати: пристойну квартиру 1+1 в дуже пристойному ЖК на моїй вулиці продають за 3 200 000 лір. Місяць тому це було 3200000/18,5=172 972$. А сьогодні 3200000/21,25=150 588$. Ось така арифметика.
При економічній політиці Ердогана у курсу ліри як і у економіки Туреччини просто немає дна...
akurt написав:Порекомендую Вас на посаду премʼєр-міністра Türkiye Cumhuriyeti. Поки чекатимете узгодження, варто попрацювати в Bloomberg або Forbes. Трохи шкода, що ворожите/колядуєте тільки для іноземних країн.
це прорив у економічній думці, що інфляція 100% це чудово, чекаєм на нобелівську премію за ердономіку ліра до $ 21.5 +0.8% за добу
Ваша думка - як відомого в Україні інвестора в нерухомість КРЖН, ТуркРЖН, ГрузРЖН, ЕквадРЖН, МонгРЖН, ПортРЖН, ФілРЖН, НікРЖН, АлбРЖН, БолгРЖН, депозити, ОВДП, кріпту, недобудови різних дач, а зараз основного доповідача гілки "Еміграція, заробітчанство" про ту валюту, яку останні 1/2 сторіччя Ви не мали в руках і навіть ніколи не бачили, і в найближчі 1/10 сторіччя точно не побачите, є особливо цікавою та актуальною.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 чер, 2023 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Знов за рибу гроші або про особливості будівництва будинків в Північній Америці
Наші люди так звикли до ФБС, бетону, арматури, шлакоблоку, плит перекриття та іншого важкого - що дуже негативно сприймають будіваництво будинків з дерева та продуктів з дерева. Я вже писав про те, що будівництво приватних будинків з бруса та фанери - то особливість США. Хмарочоси так не будують, там метал - а ось будинки в 1-2-3 поверхи - будь ласка. Я викладував фото таких будинків в штаті Каліфорнія в минулому році.
Ми відвідали не тільки звичайні приватні будинки в 1 поверх, але і "богемні мікрорайони" для реально багатих людей. Цікаво, що там де живуть дуже багаті люди - всі будинки зовсім однакові - практично копії, а ось гольф-поля не однакові. Будинки, які побудовані з бруса та фанери, зовні виглядають, як побудовані з каменя. А ось фото будинка 5 чи 6 поверхів - все з бруса та фанери, але там фундамент - залізобетонний і виведені вверх колони теж залізобетонні. Так що є і таке: залізобетон+фанера+брус+зовнішнє оздоблення під природний камінь. І поверхів може бути багато...