Додано: Сер 07 чер, 2023 16:18

Denik написав: Denik написав: При економічній політиці Ердогана у курсу ліри як і у економіки Туреччини просто немає дна... При економічній політиці Ердогана у курсу ліри як і у економіки Туреччини просто немає дна...

22,8 на моменті

як то кажуть - гойда))) 22,8 на моментіяк то кажуть - гойда)))

Що, хочеться у тепле та приємне місце? Наїстися вволю?А не всім то дано.Тому, хто забув, як гривня/долар були 4,57 а раптом стало 8,00 - не дано.Тому, хто злив бакси в лютому 2014 по 9,60 з метою «відкупитися» по 9,00 - а реально рік вибивав гривню щ метою відкупитися по 16, а реально - восени 2014 - по 40 (сорок, Карл!) - не дано!А що, справді, та валюта, яку Ви ніколи в житті не бачили і не матимете, в не заробите - вже 22+?Так то ж класно!Ну, не розумієте - так то ж не всім дано.P.S. Я ще місяць тому чи більше написав, що курс буде 24 влітку.Думати, пане, треба головОМ, а не ногОМ!P.P.S. На цій гілці безперервно з вересня 2018 року чергує самий завзятий інвестор світу на імʼя flyman. В 2021 та 2022 роках він витратив 2 роки свого єдиного та безцінного життя на те, що щоденно (щоденно, Карле!) оприлюднював курс тієї валюти світу, яку він ніколи в житті не бачив, до тієї валюти, яку вдало профукав. Результат ми знаємо. Тією ж стежиною зараз пішов пан Denik. Прогноз позитивний: піде на дно разом з flyman’om.Але я задоволений: щойно змінив на смартфоні трохи долЯрів на ліру: треба зробити платежі за інтернет та електрику: все стало для мене ще дешевшим. Клас!