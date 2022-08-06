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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:09

  akurt написав:Панк флагмане, я дуже задоволений, що Ви не полишаєте цю гілку з вересня 2018 року.
Продовжуйте інформувати мене про курс ліра/долар. Зараз в Канаді 08-05, і мені треба було злити бакси (злив по 22,85) у банківський час в Туреччині (до 17-00) та здійснити необхідні платежі. Зробив. Дякую.
Якби не пан Денік - проґавив би.
Сподіваюсь, завдячуючи мені, колись навчитесь рахувати власні гроші. Поки що не получилося.

Ви ж свою "для себе а не в оренду закрили", а тепер окупували цю, вдаючи, що це ваш персональний блог.
Але ви пишіть (смажте), "риба буде".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:11

Дякую, що тримаєте цю гілку в ТОП форуму та продовжуєте веселити форумну спільноту .
Поки я зайнятий, купіть калькулятор та починайте вчитися натискати кнопки.
akurt
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  #<1 ... 704705706707
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