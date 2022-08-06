Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:14

або цікавий експеримент в нерухомості...Наша людина хоче діяти за принципом "Риба шукає, де глибше, а людина шукає, де краще.. ".Ну-ну...Осінь 2021 року - сімейна пара відпочиває в Анталії та хочеш-не хочеш народжується думка купити для себе, коханого, кватирку на березі Середземного моря.В це важко повірити, але на нього досить вдало спрацювала тендітна жінка - рієлтор - з числа чи то казашок, чи-то киргизок. Не знаю точно, я іі не бачив, але подзвонила їм і сказала, що є реально цікавий варіант для нього. Вони поїхали подивилися: квартира 1+1, площею в 50 кв. м, все готове - все "під ключ" - ціна 50 000 доларів - ГРІХ БУЛО НЕ КУПИТИ.Yes!Я познайомився з нашою людиною десь через пару місяців після купівлі і навіть побував в тому будинку:Що мені сподобалося:- будинок реально новий.- практично центр міста - і зовсім недалеко від Консульства України в Анталії.- тиха вулиця без інтенсивного руху.Що викликало підозру: низька ціна:а) виявилося, що квартира розташована на поверсі "0" ( по-нашому "перший" поверх - в Туреччині такі квартири дешевші завжди десь на 20% - не самий гарний варіант саме перший (по-нашому) поверх.б) станом на другу половину осені року 2021 важко було знайти квартиру за ціною в 50 000 доларів.Секрет розкрився легко: в цьому мікрорайоні вся забудова досить стара- будинкам по 25-30 років - такі будинки тоді тільки почали викуповувати (зараз той процес більш інтенсивний) - розвалюють до фундаменту/котловану і на його місці будують новий - під продаж. Ось це був той самий варіант."Викуповують" умовно: як правило, власникам дають квартири нові в тому ж будинку.Я не перший раз з цим стикався: на вулицях СТАРОГО фонду - супер-нові будинки по досить привабливій ціні. Наприклад, один приятель - він моряк - купив так батькам квартиру 2+1 площею в 100 кв. м в гарному місці за смішну ціну в 75 000 доларів - і це здається теж був кінець 2021 року.Ну ось в цьому цікавість експерименту, людина взяла калькулятор і почала рахувати:- купив за 50 000 доларів - зараз може продати дорожче.- людина працює віддалено заробляє гроші - але досить малі: орієнтиром може бути всього 1 500 доларів на місяць.- людина порахувала, яро заробляє гроші не самі великі і в нинішній ситуації можливо варто продати та вчасно отримати профіт і... круто змінити життя....- в минулому році людина попала в автомобільну аварію - авто фактично не підлягає відновленню - тобто "актив" під назвою "авто" раптом зник.Поневолі зачухаєш потилицю.Ідемо далі: я відразу набрав сайт sahibinden - основний сайт з продажу нерухомості в Туреччині та з подивом знайшов, що в його майже центральному мікрорайоні в продажу за параметрами його квартири є ТІЛЬКИ ОДНА КВАРТИРА (!!!!) - гарна ознака! ОДНА!!!І бажана ціна озвучена в 3 270 000 лір (навіть не дивлячись наперед оголошення, я подумав, що ринкова ціна квартири буде близько 3 000 000 лір).Тобто:3 270 000/23,30=Тут ще що важливо: ціна в 3 270 000 лір озвучена станом на 17 травня 2023 року - тоді курс ліра/долар ще не перевищив цифру 20 - тобто "продавани" оцінювали квартиру в 163 500 доларів США.Теоретично проноз гарний:може скласти орієнтовно 140 000-50 000=доларів США.Але є проблеми... Їх дві:(а ось про проблеми поговоримо пізніше)...