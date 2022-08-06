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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:09

  akurt написав:Панк флагмане, я дуже задоволений, що Ви не полишаєте цю гілку з вересня 2018 року.
Продовжуйте інформувати мене про курс ліра/долар. Зараз в Канаді 08-05, і мені треба було злити бакси (злив по 22,85) у банківський час в Туреччині (до 17-00) та здійснити необхідні платежі. Зробив. Дякую.
Якби не пан Денік - проґавив би.
Сподіваюсь, завдячуючи мені, колись навчитесь рахувати власні гроші. Поки що не получилося.

Ви ж свою "для себе а не в оренду закрили", а тепер окупували цю, вдаючи, що це ваш персональний блог.
Але ви пишіть (смажте), "риба буде".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:11

Дякую, що тримаєте цю гілку в ТОП форуму та продовжуєте веселити форумну спільноту .
Поки я зайнятий, Вам можна купити калькулятор - дуже корисна річ - починайте вчитися натискати кнопки.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:14

Споглядаємо,
або цікавий експеримент в нерухомості...

Наша людина хоче діяти за принципом "Риба шукає, де глибше, а людина шукає, де краще.. ".
Ну-ну...

Осінь 2021 року - сімейна пара відпочиває в Анталії та хочеш-не хочеш народжується думка купити для себе, коханого, кватирку на березі Середземного моря.
В це важко повірити, але на нього досить вдало спрацювала тендітна жінка - рієлтор - з числа чи то казашок, чи-то киргизок. Не знаю точно, я іі не бачив, але подзвонила їм і сказала, що є реально цікавий варіант для нього. Вони поїхали подивилися: квартира 1+1, площею в 50 кв. м, все готове - все "під ключ" - ціна 50 000 доларів - ГРІХ БУЛО НЕ КУПИТИ.
Yes!
Я познайомився з нашою людиною десь через пару місяців після купівлі і навіть побував в тому будинку:
image
Що мені сподобалося:
- будинок реально новий.
- практично центр міста - і зовсім недалеко від Консульства України в Анталії.
- тиха вулиця без інтенсивного руху.

Що викликало підозру: низька ціна:
а) виявилося, що квартира розташована на поверсі "0" ( по-нашому "перший" поверх - в Туреччині такі квартири дешевші завжди десь на 20% - не самий гарний варіант саме перший (по-нашому) поверх.
б) станом на другу половину осені року 2021 важко було знайти квартиру за ціною в 50 000 доларів.
Секрет розкрився легко: в цьому мікрорайоні вся забудова досить стара- будинкам по 25-30 років - такі будинки тоді тільки почали викуповувати (зараз той процес більш інтенсивний) - розвалюють до фундаменту/котловану і на його місці будують новий - під продаж. Ось це був той самий варіант.
"Викуповують" умовно: як правило, власникам дають квартири нові в тому ж будинку.
Я не перший раз з цим стикався: на вулицях СТАРОГО фонду - супер-нові будинки по досить привабливій ціні. Наприклад, один приятель - він моряк - купив так батькам квартиру 2+1 площею в 100 кв. м в гарному місці за смішну ціну в 75 000 доларів - і це здається теж був кінець 2021 року.

Ну ось в цьому цікавість експерименту, людина взяла калькулятор і почала рахувати:
- купив за 50 000 доларів - зараз може продати дорожче.
- людина працює віддалено заробляє гроші - але досить малі: орієнтиром може бути всього 1 500 доларів на місяць.
- людина порахувала, яро заробляє гроші не самі великі і в нинішній ситуації можливо варто продати та вчасно отримати профіт і... круто змінити життя....
- в минулому році людина попала в автомобільну аварію - авто фактично не підлягає відновленню - тобто "актив" під назвою "авто" раптом зник.
Поневолі зачухаєш потилицю.

Ідемо далі: я відразу набрав сайт sahibinden - основний сайт з продажу нерухомості в Туреччині та з подивом знайшов, що в його майже центральному мікрорайоні в продажу за параметрами його квартири є ТІЛЬКИ ОДНА КВАРТИРА (!!!!) - гарна ознака! ОДНА!!!
І бажана ціна озвучена в 3 270 000 лір (навіть не дивлячись наперед оголошення, я подумав, що ринкова ціна квартири буде близько 3 000 000 лір).
Тобто:
3 270 000/23,30=140 343 долара США.

Тут ще що важливо: ціна в 3 270 000 лір озвучена станом на 17 травня 2023 року - тоді курс ліра/долар ще не перевищив цифру 20 - тобто "продавани" оцінювали квартиру в 163 500 доларів США.

Теоретично проноз гарний: профіт може скласти орієнтовно 140 000-50 000=90 000 доларів США.
Але є проблеми... Їх дві:
(а ось про проблеми поговоримо пізніше)...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:44

Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
cherchiltank
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  #<1 ... 704705706707
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