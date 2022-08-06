RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:09

  akurt написав:Панк флагмане, я дуже задоволений, що Ви не полишаєте цю гілку з вересня 2018 року.
Продовжуйте інформувати мене про курс ліра/долар. Зараз в Канаді 08-05, і мені треба було злити бакси (злив по 22,85) у банківський час в Туреччині (до 17-00) та здійснити необхідні платежі. Зробив. Дякую.
Якби не пан Денік - проґавив би.
Сподіваюсь, завдячуючи мені, колись навчитесь рахувати власні гроші. Поки що не получилося.

Ви ж свою "для себе а не в оренду закрили", а тепер окупували цю, вдаючи, що це ваш персональний блог.
Але ви пишіть (смажте), "риба буде".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:11

Дякую, що тримаєте цю гілку в ТОП форуму та продовжуєте веселити форумну спільноту .
Поки я зайнятий, Вам можна купити калькулятор - дуже корисна річ - починайте вчитися натискати кнопки.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:14

Споглядаємо,
або цікавий експеримент в нерухомості...

Наша людина хоче діяти за принципом "Риба шукає, де глибше, а людина шукає, де краще.. ".
Ну-ну...

Осінь 2021 року - сімейна пара відпочиває в Анталії та хочеш-не хочеш народжується думка купити для себе, коханого, кватирку на березі Середземного моря.
В це важко повірити, але на нього досить вдало спрацювала тендітна жінка - рієлтор - з числа чи то казашок, чи-то киргизок. Не знаю точно, я іі не бачив, але подзвонила їм і сказала, що є реально цікавий варіант для нього. Вони поїхали подивилися: квартира 1+1, площею в 50 кв. м, все готове - все "під ключ" - ціна 50 000 доларів - ГРІХ БУЛО НЕ КУПИТИ.
Yes!
Я познайомився з нашою людиною десь через пару місяців після купівлі і навіть побував в тому будинку:
image
Що мені сподобалося:
- будинок реально новий.
- практично центр міста - і зовсім недалеко від Консульства України в Анталії.
- тиха вулиця без інтенсивного руху.

Що викликало підозру: низька ціна:
а) виявилося, що квартира розташована на поверсі "0" ( по-нашому "перший" поверх - в Туреччині такі квартири дешевші завжди десь на 20% - не самий гарний варіант саме перший (по-нашому) поверх.
б) станом на другу половину осені року 2021 важко було знайти квартиру за ціною в 50 000 доларів.
Секрет розкрився легко: в цьому мікрорайоні вся забудова досить стара- будинкам по 25-30 років - такі будинки тоді тільки почали викуповувати (зараз той процес більш інтенсивний) - розвалюють до фундаменту/котловану і на його місці будують новий - під продаж. Ось це був той самий варіант.
"Викуповують" умовно: як правило, власникам дають квартири нові в тому ж будинку.
Я не перший раз з цим стикався: на вулицях СТАРОГО фонду - супер-нові будинки по досить привабливій ціні. Наприклад, один приятель - він моряк - купив так батькам квартиру 2+1 площею в 100 кв. м в гарному місці за смішну ціну в 75 000 доларів - і це здається теж був кінець 2021 року.

Ну ось в цьому цікавість експерименту, людина взяла калькулятор і почала рахувати:
- купив за 50 000 доларів - зараз може продати дорожче.
- людина працює віддалено заробляє гроші - але досить малі: орієнтиром може бути всього 1 500 доларів на місяць.
- людина порахувала, яро заробляє гроші не самі великі і в нинішній ситуації можливо варто продати та вчасно отримати профіт і... круто змінити життя....
- в минулому році людина попала в автомобільну аварію - авто фактично не підлягає відновленню - тобто "актив" під назвою "авто" раптом зник.
Поневолі зачухаєш потилицю.

Ідемо далі: я відразу набрав сайт sahibinden - основний сайт з продажу нерухомості в Туреччині та з подивом знайшов, що в його майже центральному мікрорайоні в продажу за параметрами його квартири є ТІЛЬКИ ОДНА КВАРТИРА (!!!!) - гарна ознака! ОДНА!!!
І бажана ціна озвучена в 3 270 000 лір (навіть не дивлячись наперед оголошення, я подумав, що ринкова ціна квартири буде близько 3 000 000 лір).
Тобто:
3 270 000/23,30=140 343 долара США.

Тут ще що важливо: ціна в 3 270 000 лір озвучена станом на 17 травня 2023 року - тоді курс ліра/долар ще не перевищив цифру 20 - тобто "продавани" оцінювали квартиру в 163 500 доларів США.

Теоретично проноз гарний: профіт може скласти орієнтовно 140 000-50 000=90 000 доларів США.
Але є проблеми... Їх дві:
(а ось про проблеми поговоримо пізніше)...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 16:44

Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:26

  cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)

Цікава думка, але є нюанси:
- бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів.
- 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів;
- 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів;
- двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів.
- трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів.
Так що однозначної відповіді у мене немає.

Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря.
Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...

Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині:
якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей...
Вся справа в двох речах:
- нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів.
- якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів.
Ну ось так...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:47

  akurt написав:- двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів.


не страхайте так бідний нарід...
жицє зара єст дуже мінливе, навіть зо дня на день... 8)

біля Вас, 77 папірців.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QThxi.html

поблизу атракції п. Петра івановича, 75 папірців
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... S92M1.html

усе гарненьке і чистеньке, можна до парків блудити, Боднарівка та Кульчицької поруч 8)

за тії страшні кошти, що Ви вказали, мож під Лємбергом, на об"їздній моцну хату купити 8)

ціни вказуют для лохів, яким дуже тиснут помежи сподні лишні гроша. але тим варятам тра пхати так аби воча вилазили :oops:

як би хто си вдумав цо купіць та приніс гарні папери, то ше й би мав троха спуску - 3-5 тисячок, лиш тра пачками помахати перед вочима продаванів :wink:
jump
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:05

  cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)

Я пишу тільки про те, куди сам після довгих пошуків та роздумів, інвестував.
Всю історію інвестицій в Туреччину я би розбив на такі періоди:
- роки 2010-2011 - інвестували самі хитрі, хоча інвестиції і не були економічно цікавими: в ті роки інвестували в курорт на березі Середземного моря українські рієлтори та українські моряки. Одинично: українські чиновники. Сума інвестицій: близько 100 000 €. В ті роки це були досить великі гроші. Час показав, що вектор був вірний.
- роки 2017 - 2020 - час масових доступних інвестицій в нерухомість. Фактично безоплатна роздача квартир. Орієнтир цін за готове НОВЕ «під ключ»: 900$ за 1 кв.м. Підкреслюю: це НОВЕ ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ «вселяйся відразу і живи». Орієнтир інвестицій на вторинному ринку: 500…600$ за 1 кв.м. Досі кусають пальці мої приятелі, з якими відвідували квартиру 1+1 площею в 60 кв.м., яку продавали за 36000$ - вторинка з меблями та побутовою технікою. Як пізніше стало відомо з 36 000$ і 2 000$ заробив посередник, тобто теоретично можна було вийти на власника та взяти за 34 000$.
Рекордом всіх років серед того, що я точно знаю, є купівля квартири 3+1 площею в 150 кв.м родиною з Одеси. Там були недоліки: будинку 20 років, верхній четвертий поверх. Але: окрема кухня, окрема ванна (зазвичай в Туреччині душові кабіни і без ванних), величезна лоджія з каміном на лоджії. Зараз вони призватизували дах будинка та влаштували собі там цілу оранжерею з квітами і кущами та місцем для відпочинку.
Куплено за 34000$ (всі витрати).
- роки (можливо 2019) 2020-2021 - роки активних інвестицій з найбільшим профітом (!!!) на КОРОТКОМУ ЧАСІ: нове готове «під ключ» береш за 60 000€ - продаєш через 18 місяців за 160 000€. Береш преміум клас за 170 000€ - продаєш через 18 місяців за 460 000€. Береш за 320 000€ - продаєш за 1 000 000 € (перша лінія).
- роки 2022 (фактично з листопада 2021) - травень 2023 - стабілізація цін на високому рівні. Якщо купувати - то виключно для себе, коханого. Профіт=0.
- рік 2023 - червень - рідкісна можливість вхопити щось цікаве з дисконтом приблизно в 10-20% за рахунок зростання курсу долара з цифри 18 до цифри 23 (турецьких лір за 1$).
В останньому я не впевнений, бо вже тривалий час НЕ ПЕРЕБУВАЮ в Туреччині: з 20 травня я в США, зараз в Канаді і в понеділок відлітаю в Ірландію. Але калькулятор дає такі цифри.
Тут цікаво для мене таке: судячи з оголошень, ціни на квартири за останні 3 місяці не змінилися, а курс ліра/долар змінився з цифри 18 на цифру 23,50. Цікаво, чи реально продавці продають да заявлені ціни. Я цього зараз не знаю. Думаю, що можна знайти таких, хто не відслідковує курс долара та продасть за підсумком в 23,50/18=в 1,30 разів дешевше.
Тобто саме зараз в період певної турбулентності на валютному ринку можливо (теоретично) купити квартиру на березі Середземного моря з дисконтом до 30%.
Висновок чисто теоретичний, написано в Канаді після ранішньої філіжанки кави (різниця у часі 9 годин).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:23

Пане jump!
Дуже Вам вдячний за цінну інформацію: я останній час був у рідному Львові в серпні 2021 року - 2 тижні просидів під дощем - і не знаю точної інформації.
Важко було сидіти під дощем, але мусив: стоматолог з вулиці Лесі Українки ніяк не міг завершити роботу із зембами - а вже як почав, то треба було чекати. Якраз попав на серпневі свята: технік стоматолога святкував. Мусив я мерзнути і сидіти, дивлячись у вікно на безкінечні львівські дощі…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9772 6087005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 16:00
nighthawk5
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16159451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (405)
10.06.2023 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.