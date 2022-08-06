Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
Я пишу тільки про те, куди сам після довгих пошуків та роздумів, інвестував. Всю історію інвестицій в Туреччину я би розбив на такі періоди: - роки 2010-2011 - інвестували самі хитрі, хоча інвестиції і не були економічно цікавими: в ті роки інвестували в курорт на березі Середземного моря українські рієлтори та українські моряки. Одинично: українські чиновники. Сума інвестицій: близько 100 000 €. В ті роки це були досить великі гроші. Час показав, що вектор був вірний. - роки 2017 - 2020 - час масових доступних інвестицій в нерухомість. Фактично безоплатна роздача квартир. Орієнтир цін за готове НОВЕ «під ключ»: 900$ за 1 кв.м. Підкреслюю: це НОВЕ ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ «вселяйся відразу і живи». Орієнтир інвестицій на вторинному ринку: 500…600$ за 1 кв.м. Досі кусають пальці мої приятелі, з якими відвідували квартиру 1+1 площею в 60 кв.м., яку продавали за 36000$ - вторинка з меблями та побутовою технікою. Як пізніше стало відомо з 36 000$ і 2 000$ заробив посередник, тобто теоретично можна було вийти на власника та взяти за 34 000$. Рекордом всіх років серед того, що я точно знаю, є купівля квартири 3+1 площею в 150 кв.м родиною з Одеси. Там були недоліки: будинку 20 років, верхній четвертий поверх. Але: окрема кухня, окрема ванна (зазвичай в Туреччині душові кабіни і без ванних), величезна лоджія з каміном на лоджії. Зараз вони призватизували дах будинка та влаштували собі там цілу оранжерею з квітами і кущами та місцем для відпочинку. Куплено за 34000$ (всі витрати). - роки (можливо 2019) 2020-2021 - роки активних інвестицій з найбільшим профітом (!!!) на КОРОТКОМУ ЧАСІ: нове готове «під ключ» береш за 60 000€ - продаєш через 18 місяців за 160 000€. Береш преміум клас за 170 000€ - продаєш через 18 місяців за 460 000€. Береш за 320 000€ - продаєш за 1 000 000 € (перша лінія). - роки 2022 (фактично з листопада 2021) - травень 2023 - стабілізація цін на високому рівні. Якщо купувати - то виключно для себе, коханого. Профіт=0. - рік 2023 - червень - рідкісна можливість вхопити щось цікаве з дисконтом приблизно в 10-20% за рахунок зростання курсу долара з цифри 18 до цифри 23 (турецьких лір за 1$). В останньому я не впевнений, бо вже тривалий час НЕ ПЕРЕБУВАЮ в Туреччині: з 20 травня я в США, зараз в Канаді і в понеділок відлітаю в Ірландію. Але калькулятор дає такі цифри. Тут цікаво для мене таке: судячи з оголошень, ціни на квартири за останні 3 місяці не змінилися, а курс ліра/долар змінився з цифри 18 на цифру 23,50. Цікаво, чи реально продавці продають да заявлені ціни. Я цього зараз не знаю. Думаю, що можна знайти таких, хто не відслідковує курс долара та продасть за підсумком в 23,50/18=в 1,30 разів дешевше. Тобто саме зараз в період певної турбулентності на валютному ринку можливо (теоретично) купити квартиру на березі Середземного моря з дисконтом до 30%. Висновок чисто теоретичний, написано в Канаді після ранішньої філіжанки кави (різниця у часі 9 годин).
Пане jump! Дуже Вам вдячний за цінну інформацію: я останній час був у рідному Львові в серпні 2021 року - 2 тижні просидів під дощем - і не знаю точної інформації. Важко було сидіти під дощем, але мусив: стоматолог з вулиці Лесі Українки ніяк не міг завершити роботу із зембами - а вже як почав, то треба було чекати. Ситуацію з нерухомістю у Львові важко - як і всюди - прогнозувати. Але легше, ніж в Херсоні, де приятелі фактично втратили 3 квартири, і у Харкові, де інші приятелі теж фактично втратили три квартири (одна класу "преміум" площею в 160 кв.м). Спілкуючись з нашими, які зараз перебувають у Празі, Варшаві, або Берліні, розумію, що дуже хочуть повернутися. І тому перспективи у Львова є. З іншого боку розумію тих, хто продає: у приятелів син-батяр вступив до Празького університету, треба платити 5 000€ на рік, плюс гуртожиток 150...200€ на місяць, плюс на забаву, на комізельку, на кобіту (це ж потрібна Ґаляретка, канапкою не обійтися), та гуляти, та на кнайпу, та на кашкіт, на маринарку...
cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
Цікава думка, але є нюанси: - бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів. - 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів; - 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів; - двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів. - трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів. Так що однозначної відповіді у мене немає.
Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря. Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...
Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині: якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей... Вся справа в двох речах: - нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів. - якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів. Ну ось так...
Таких цін вже нема, та і не було - 99 відсотків того що торгується в Києві - до 100 тисяч - і міняти 100 тисяч на однокімнатну халупу в Анталії ніхто не буде, люди у яких є 300 плюс тися баксів на Анталію не подивляться, як і раніше не дивились)
cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
Цікава думка, але є нюанси: - бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів. - 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів; - 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів; - двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів. - трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів. Так що однозначної відповіді у мене немає.
Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря. Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...
Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині: якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей... Вся справа в двох речах: - нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів. - якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів. Ну ось так...
Таких цін вже нема, та і не було - 99 відсотків того що торгується в Києві - до 100 тисяч - і міняти 100 тисяч на однокімнатну халупу в Анталії ніхто не буде, люди у яких є 300 плюс тися баксів на Анталію не подивляться, як і раніше не дивились)
Яка пенсіонерка із Самари може таки подивитися аби на пенсії гріти кісточки біля моря (після продажу самарскої прелєсті). Ну не в Краснодар же?