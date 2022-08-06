Додано: Суб 10 чер, 2023 20:05

cherchiltank написав: Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго) Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)

Я пишу тільки про те, куди сам після довгих пошуків та роздумів, інвестував.Всю історію інвестицій в Туреччину я би розбив на такі періоди:- роки 2010-2011 - інвестували самі хитрі, хоча інвестиції і не були економічно цікавими: в ті роки інвестували в курорт на березі Середземного моря українські рієлтори та українські моряки. Одинично: українські чиновники. Сума інвестицій: близько 100 000 €. В ті роки це були досить великі гроші. Час показав, що вектор був вірний.- роки 2017 - 2020 - час масових доступних інвестицій в нерухомість. Фактично безоплатна роздача квартир. Орієнтир цін за готове НОВЕ «під ключ»: 900$ за 1 кв.м. Підкреслюю: це НОВЕ ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ «вселяйся відразу і живи». Орієнтир інвестицій на вторинному ринку: 500…600$ за 1 кв.м. Досі кусають пальці мої приятелі, з якими відвідували квартиру 1+1 площею в 60 кв.м., яку продавали за 36000$ - вторинка з меблями та побутовою технікою. Як пізніше стало відомо з 36 000$ і 2 000$ заробив посередник, тобто теоретично можна було вийти на власника та взяти за 34 000$.Рекордом всіх років серед того, що я точно знаю, є купівля квартири 3+1 площею в 150 кв.м родиною з Одеси. Там були недоліки: будинку 20 років, верхній четвертий поверх. Але: окрема кухня, окрема ванна (зазвичай в Туреччині душові кабіни і без ванних), величезна лоджія з каміном на лоджії. Зараз вони призватизували дах будинка та влаштували собі там цілу оранжерею з квітами і кущами та місцем для відпочинку.Куплено за 34000$ (всі витрати).- роки (можливо 2019) 2020-2021 - роки активних інвестицій з найбільшим профітом (!!!) на КОРОТКОМУ ЧАСІ: нове готове «під ключ» береш за 60 000€ - продаєш через 18 місяців за 160 000€. Береш преміум клас за 170 000€ - продаєш через 18 місяців за 460 000€. Береш за 320 000€ - продаєш за 1 000 000 € (перша лінія).- роки 2022 (фактично з листопада 2021) - травень 2023 - стабілізація цін на високому рівні. Якщо купувати - то виключно для себе, коханого. Профіт=0.- рік 2023 - червень - рідкісна можливість вхопити щось цікаве з дисконтом приблизно в 10-20% за рахунок зростання курсу долара з цифри 18 до цифри 23 (турецьких лір за 1$).В останньому я не впевнений, бо вже тривалий час НЕ ПЕРЕБУВАЮ в Туреччині: з 20 травня я в США, зараз в Канаді і в понеділок відлітаю в Ірландію. Але калькулятор дає такі цифри.Тут цікаво для мене таке: судячи з оголошень, ціни на квартири за останні 3 місяці не змінилися, а курс ліра/долар змінився з цифри 18 на цифру 23,50. Цікаво, чи реально продавці продають да заявлені ціни. Я цього зараз не знаю. Думаю, що можна знайти таких, хто не відслідковує курс долара та продасть за підсумком в 23,50/18=в 1,30 разів дешевше.Тобто саме зараз в період певної турбулентності на валютному ринку можливо (теоретично) купити квартиру на березі Середземного моря з дисконтом до 30%.Висновок чисто теоретичний, написано в Канаді після ранішньої філіжанки кави (різниця у часі 9 годин).