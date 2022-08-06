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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:47

  akurt написав:- двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів.


не страхайте так бідний нарід...
жицє зара єст дуже мінливе, навіть зо дня на день... 8)

біля Вас, 77 папірців.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QThxi.html

поблизу атракції п. Петра івановича, 75 папірців
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... S92M1.html

усе гарненьке і чистеньке, можна до парків блудити, Боднарівка та Кульчицької поруч 8)

за тії страшні кошти, що Ви вказали, мож під Лємбергом, на об"їздній моцну хату купити 8)

ціни вказуют для лохів, яким дуже тиснут помежи сподні лишні гроша. але тим варятам тра пхати так аби воча вилазили :oops:

як би хто си вдумав цо купіць та приніс гарні папери, то ше й би мав троха спуску - 3-5 тисячок, лиш тра пачками помахати перед вочима продаванів :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:05

  cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)

Я пишу тільки про те, куди сам після довгих пошуків та роздумів, інвестував.
Всю історію інвестицій в Туреччину я би розбив на такі періоди:
- роки 2010-2011 - інвестували самі хитрі, хоча інвестиції і не були економічно цікавими: в ті роки інвестували в курорт на березі Середземного моря українські рієлтори та українські моряки. Одинично: українські чиновники. Сума інвестицій: близько 100 000 €. В ті роки це були досить великі гроші. Час показав, що вектор був вірний.
- роки 2017 - 2020 - час масових доступних інвестицій в нерухомість. Фактично безоплатна роздача квартир. Орієнтир цін за готове НОВЕ «під ключ»: 900$ за 1 кв.м. Підкреслюю: це НОВЕ ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ «вселяйся відразу і живи». Орієнтир інвестицій на вторинному ринку: 500…600$ за 1 кв.м. Досі кусають пальці мої приятелі, з якими відвідували квартиру 1+1 площею в 60 кв.м., яку продавали за 36000$ - вторинка з меблями та побутовою технікою. Як пізніше стало відомо з 36 000$ і 2 000$ заробив посередник, тобто теоретично можна було вийти на власника та взяти за 34 000$.
Рекордом всіх років серед того, що я точно знаю, є купівля квартири 3+1 площею в 150 кв.м родиною з Одеси. Там були недоліки: будинку 20 років, верхній четвертий поверх. Але: окрема кухня, окрема ванна (зазвичай в Туреччині душові кабіни і без ванних), величезна лоджія з каміном на лоджії. Зараз вони призватизували дах будинка та влаштували собі там цілу оранжерею з квітами і кущами та місцем для відпочинку.
Куплено за 34000$ (всі витрати).
- роки (можливо 2019) 2020-2021 - роки активних інвестицій з найбільшим профітом (!!!) на КОРОТКОМУ ЧАСІ: нове готове «під ключ» береш за 60 000€ - продаєш через 18 місяців за 160 000€. Береш преміум клас за 170 000€ - продаєш через 18 місяців за 460 000€. Береш за 320 000€ - продаєш за 1 000 000 € (перша лінія).
- роки 2022 (фактично з листопада 2021) - травень 2023 - стабілізація цін на високому рівні. Якщо купувати - то виключно для себе, коханого. Профіт=0.
- рік 2023 - червень - рідкісна можливість вхопити щось цікаве з дисконтом приблизно в 10-20% за рахунок зростання курсу долара з цифри 18 до цифри 23 (турецьких лір за 1$).
В останньому я не впевнений, бо вже тривалий час НЕ ПЕРЕБУВАЮ в Туреччині: з 20 травня я в США, зараз в Канаді і в понеділок відлітаю в Ірландію. Але калькулятор дає такі цифри.
Тут цікаво для мене таке: судячи з оголошень, ціни на квартири за останні 3 місяці не змінилися, а курс ліра/долар змінився з цифри 18 на цифру 23,50. Цікаво, чи реально продавці продають да заявлені ціни. Я цього зараз не знаю. Думаю, що можна знайти таких, хто не відслідковує курс долара та продасть за підсумком в 23,50/18=в 1,30 разів дешевше.
Тобто саме зараз в період певної турбулентності на валютному ринку можливо (теоретично) купити квартиру на березі Середземного моря з дисконтом до 30%.
Висновок чисто теоретичний, написано в Канаді після ранішньої філіжанки кави (різниця у часі 9 годин).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:23

Пане jump!
Дуже Вам вдячний за цінну інформацію: я останній час був у рідному Львові в серпні 2021 року - 2 тижні просидів під дощем - і не знаю точної інформації.
Важко було сидіти під дощем, але мусив: стоматолог з вулиці Лесі Українки ніяк не міг завершити роботу із зембами - а вже як почав, то треба було чекати.
Ситуацію з нерухомістю у Львові важко - як і всюди - прогнозувати. Але легше, ніж в Херсоні, де приятелі фактично втратили 3 квартири, і у Харкові, де інші приятелі теж фактично втратили три квартири (одна класу "преміум" площею в 160 кв.м).
Спілкуючись з нашими, які зараз перебувають у Празі, Варшаві, або Берліні, розумію, що дуже хочуть повернутися. І тому перспективи у Львова є.
З іншого боку розумію тих, хто продає: у приятелів син-батяр вступив до Празького університету, треба платити 5 000€ на рік, плюс гуртожиток 150...200€ на місяць, плюс на забаву, на комізельку, на кобіту (це ж потрібна Ґаляретка, канапкою не обійтися), та гуляти, та на кнайпу, та на кашкіт, на маринарку...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 12:10

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)

Цікава думка, але є нюанси:
- бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів.
- 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів;
- 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів;
- двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів.
- трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів.
Так що однозначної відповіді у мене немає.

Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря.
Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...

Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині:
якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей...
Вся справа в двох речах:
- нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів.
- якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів.
Ну ось так...

Таких цін вже нема, та і не було - 99 відсотків того що торгується в Києві - до 100 тисяч - і міняти 100 тисяч на однокімнатну халупу в Анталії ніхто не буде, люди у яких є 300 плюс тися баксів на Анталію не подивляться, як і раніше не дивились)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 12:52

  jump написав:не страхайте так бідний нарід...
жицє зара єст дуже мінливе, навіть зо дня на день... 8)

біля Вас, 77 папірців.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QThxi.html

Вибачаюсь за оффтоп, а яка зупинка трамваю біля цього ЖК Південний? І скільки трамваєм до центру їхати?
Ну і скільки метрів до школи, дитсадка?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 13:27

  cherchiltank написав:
  akurt написав:
  cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)

Цікава думка, але є нюанси:
- бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів.
- 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів;
- 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів;
- двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів.
- трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів.
Так що однозначної відповіді у мене немає.

Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря.
Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...

Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині:
якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей...
Вся справа в двох речах:
- нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів.
- якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів.
Ну ось так...

Таких цін вже нема, та і не було - 99 відсотків того що торгується в Києві - до 100 тисяч - і міняти 100 тисяч на однокімнатну халупу в Анталії ніхто не буде, люди у яких є 300 плюс тися баксів на Анталію не подивляться, як і раніше не дивились)

Яка пенсіонерка із Самари може таки подивитися аби на пенсії гріти кісточки біля моря (після продажу самарскої прелєсті). Ну не в Краснодар же?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:52

akurt интересное наблюдение ,где в ХАРЬКОВЕ начали квартиры беплатно отдавать,и кто ЛЬВОВ за 150000 покупает, когда к примеру ВАРШАВА ЖК МАРИНА 165000дол 55 М2 ,аренда сейчас 5500зл, ПРАГА ТАРГУВЕК 75М2 ЗА 1000000зл здается за 5000зл
винтик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 03:37

Цікаві цифри.
Якщо точно: то я не писав, що в Харкові хтось віддає квартири за нуль $.
Я писав що реальна їх вартість на сьогодні нуль $.
Тут є різниця.

Про ціни на квартири в Польщі тут писали: орієнтир цін 7000-10000 злотих за кв.м.
Вірю.
Сам хотів для себе купити нерухомість в Польщі: розглядав Люблін, Катовіце, Бієльсько-Бьяла, Вісла.
Я не купив, бо прийняв інше рішення.
Тоді - це був 2007 рік - були ціни десь по 1400€ за кв.м.

Цифри Ваші для мене є цікавими:
«ВАРШАВА ЖК МАРИНА 165000дол 55 М2 ,аренда сейчас 5500зл, ПРАГА ТАРГУВЕК 75М2 ЗА 1000000зл здается за 5000зл»

Ціни на нерухомість в Туреччині теж вийшли на такий рівень: квартиру 1+1 площею в 55 кв.м. можна купити за 165 000$.
А коли я заснував закриту на сьогодні гілку «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість» (залиту своїм лайном неадекватами), все те саме можна було купити за 50 000…55 000$.

Оренда 5000 злотих це 1200$ - не дешево, я не знаю, де це саме в Варшаві. Можливо, правильна ціна. За таку ціну знімає житло у Вроцлаві приятель.
В Анталії за 1200$ можна зняти гарну квартиру в дуже гарному місці.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 04:25

Де ж воно - місто щастя?

Перебуваючи вже 2 тижня в Канаді, я весь час задаю собі питання: "А міг би я жити в Канаді?"
Мабуть, так. А чого і ні...

Правда... правда... правда... А що би я тут робив?
Пробувши 2 тижня в Канаді, я проїздив сам за кермом тисячі (!!!) кілометрів по різних напрямах, відвідав безліч озер, водоспадів, річок та каньйонів. Спілкувався з десятком людей... Порушував обережно ПДД. Харчувався і в дорогих, і в дешевих ресторанах. Жив в різних готелях. Смакував і канадський віскі, і канадське пиво.

Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.

А так ходиш вулицями: ПРОДАЖ ПРОДАЖ ПРОДАЖ - ну подивишся/помацаєш - а купити не можна.
Ні - повернуся в кінці кінців в Анталію: безліч водоспадів, гірські річки, озера, каньйони... І пиво турецьке вже здається НЕ дорогим... і точно не гіршим за канадське...

СВІЖИНА: Кількість туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом з 1 січня по 10 червня 2023, зросла на 37 відсотків порівняно з 2022 роком і досягла 4 мільйонів 62 тисячі 891.
Це офіційні дані від Управління культури і туризму провінції Анталії.

Туристичні дані за 2023 рік в Анталії перевищили загальну кількість туристів, які відвідали місто літаком у період з 1 січня по 10 червня у 2021 та 2022 роках.
У період з 1 січня по 10 червня 2019 року, відомий як «рік рекордів» у туризмі, до міста прибуло 4 мільйони 26 тисяч 529 туристів.
Показники Анталії за 2023 рік випередили "чемпіонський" (за кількістю туристів) 2019 рік.

НЕ МОЯ вина, що учасники форуму НЕ інвестували сміхотворні в наші часи 50 000 доларів в "запасний аеродром" в "тихому теплому місці", а слухали знедолених та нещасних, які витанцьовували та підплигували тут в сатанинських танцях, опустившись на саме нижнє дно з нижнього дна соціально-економічного життя...
akurt
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  #<1 ... 704705706707
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