Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
Я пишу тільки про те, куди сам після довгих пошуків та роздумів, інвестував. Всю історію інвестицій в Туреччину я би розбив на такі періоди: - роки 2010-2011 - інвестували самі хитрі, хоча інвестиції і не були економічно цікавими: в ті роки інвестували в курорт на березі Середземного моря українські рієлтори та українські моряки. Одинично: українські чиновники. Сума інвестицій: близько 100 000 €. В ті роки це були досить великі гроші. Час показав, що вектор був вірний. - роки 2017 - 2020 - час масових доступних інвестицій в нерухомість. Фактично безоплатна роздача квартир. Орієнтир цін за готове НОВЕ «під ключ»: 900$ за 1 кв.м. Підкреслюю: це НОВЕ ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ «вселяйся відразу і живи». Орієнтир інвестицій на вторинному ринку: 500…600$ за 1 кв.м. Досі кусають пальці мої приятелі, з якими відвідували квартиру 1+1 площею в 60 кв.м., яку продавали за 36000$ - вторинка з меблями та побутовою технікою. Як пізніше стало відомо з 36 000$ і 2 000$ заробив посередник, тобто теоретично можна було вийти на власника та взяти за 34 000$. Рекордом всіх років серед того, що я точно знаю, є купівля квартири 3+1 площею в 150 кв.м родиною з Одеси. Там були недоліки: будинку 20 років, верхній четвертий поверх. Але: окрема кухня, окрема ванна (зазвичай в Туреччині душові кабіни і без ванних), величезна лоджія з каміном на лоджії. Зараз вони призватизували дах будинка та влаштували собі там цілу оранжерею з квітами і кущами та місцем для відпочинку. Куплено за 34000$ (всі витрати). - роки (можливо 2019) 2020-2021 - роки активних інвестицій з найбільшим профітом (!!!) на КОРОТКОМУ ЧАСІ: нове готове «під ключ» береш за 60 000€ - продаєш через 18 місяців за 160 000€. Береш преміум клас за 170 000€ - продаєш через 18 місяців за 460 000€. Береш за 320 000€ - продаєш за 1 000 000 € (перша лінія). - роки 2022 (фактично з листопада 2021) - травень 2023 - стабілізація цін на високому рівні. Якщо купувати - то виключно для себе, коханого. Профіт=0. - рік 2023 - червень - рідкісна можливість вхопити щось цікаве з дисконтом приблизно в 10-20% за рахунок зростання курсу долара з цифри 18 до цифри 23 (турецьких лір за 1$). В останньому я не впевнений, бо вже тривалий час НЕ ПЕРЕБУВАЮ в Туреччині: з 20 травня я в США, зараз в Канаді і в понеділок відлітаю в Ірландію. Але калькулятор дає такі цифри. Тут цікаво для мене таке: судячи з оголошень, ціни на квартири за останні 3 місяці не змінилися, а курс ліра/долар змінився з цифри 18 на цифру 23,50. Цікаво, чи реально продавці продають да заявлені ціни. Я цього зараз не знаю. Думаю, що можна знайти таких, хто не відслідковує курс долара та продасть за підсумком в 23,50/18=в 1,30 разів дешевше. Тобто саме зараз в період певної турбулентності на валютному ринку можливо (теоретично) купити квартиру на березі Середземного моря з дисконтом до 30%. Висновок чисто теоретичний, написано в Канаді після ранішньої філіжанки кави (різниця у часі 9 годин).
Пане jump! Дуже Вам вдячний за цінну інформацію: я останній час був у рідному Львові в серпні 2021 року - 2 тижні просидів під дощем - і не знаю точної інформації. Важко було сидіти під дощем, але мусив: стоматолог з вулиці Лесі Українки ніяк не міг завершити роботу із зембами - а вже як почав, то треба було чекати. Ситуацію з нерухомістю у Львові важко - як і всюди - прогнозувати. Але легше, ніж в Херсоні, де приятелі фактично втратили 3 квартири, і у Харкові, де інші приятелі теж фактично втратили три квартири (одна класу "преміум" площею в 160 кв.м). Спілкуючись з нашими, які зараз перебувають у Празі, Варшаві, або Берліні, розумію, що дуже хочуть повернутися. І тому перспективи у Львова є. З іншого боку розумію тих, хто продає: у приятелів син-батяр вступив до Празького університету, треба платити 5 000€ на рік, плюс гуртожиток 150...200€ на місяць, плюс на забаву, на комізельку, на кобіту (це ж потрібна Ґаляретка, канапкою не обійтися), та гуляти, та на кнайпу, та на кашкіт, на маринарку...
cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
Цікава думка, але є нюанси: - бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів. - 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів; - 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів; - двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів. - трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів. Так що однозначної відповіді у мене немає.
Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря. Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...
Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині: якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей... Вся справа в двох речах: - нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів. - якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів. Ну ось так...
Таких цін вже нема, та і не було - 99 відсотків того що торгується в Києві - до 100 тисяч - і міняти 100 тисяч на однокімнатну халупу в Анталії ніхто не буде, люди у яких є 300 плюс тися баксів на Анталію не подивляться, як і раніше не дивились)
cherchiltank написав:Тобто про нерухомість Туреччини з такими цінами можна забути надовго)
Цікава думка, але є нюанси: - бабушатник в 3 маленьких кімнати біля метро "Лісова" Києва - 220 000 доларів. - 3-к квартира в Херсоні - зараз вартує 0 доларів; - 3-к квартира в Харкові зараз вартує 0 доларів; - двушка у Львові - 120 000....150 000 доларів. - трикімнатна квартира у Відні - 1 000 000 доларів. Так що однозначної відповіді у мене немає.
Однозночано тільки одне: я з квітня 2018 року рекомендував всім вкласти 30 000 - 54 000 зім"ятих гидомирно-противних доларів в "Запасний аеродром" на березі Середземного моря. Але слухали люди флайманів та "примкнувших к ним"...
Якщо Ви помітили, я останній рік НЕ висловлюю пряму пораду купувати нерухомість в Туреччині: якщо раніше треба було хватати і не думати (повторю: ХВАТАТИ І НЕ ДУМАТИ), то зараз ретельно думати, чи варто. Точніше, чи вистачить в тебе грошей... Вся справа в двох речах: - нормальна квартира 1+1 реально буде за ціною не менше 150 000 доларів. - якщо раніше на родину з 2-х осіб з головою було мати 500 доларів на місяць, то зараз гадаю - 1000 доларів. Ну ось так...
Таких цін вже нема, та і не було - 99 відсотків того що торгується в Києві - до 100 тисяч - і міняти 100 тисяч на однокімнатну халупу в Анталії ніхто не буде, люди у яких є 300 плюс тися баксів на Анталію не подивляться, як і раніше не дивились)
Яка пенсіонерка із Самари може таки подивитися аби на пенсії гріти кісточки біля моря (після продажу самарскої прелєсті). Ну не в Краснодар же?
akurt интересное наблюдение ,где в ХАРЬКОВЕ начали квартиры беплатно отдавать,и кто ЛЬВОВ за 150000 покупает, когда к примеру ВАРШАВА ЖК МАРИНА 165000дол 55 М2 ,аренда сейчас 5500зл, ПРАГА ТАРГУВЕК 75М2 ЗА 1000000зл здается за 5000зл
Цікаві цифри. Якщо точно: то я не писав, що в Харкові хтось віддає квартири за нуль $. Я писав що реальна їх вартість на сьогодні нуль $. Тут є різниця.
Про ціни на квартири в Польщі тут писали: орієнтир цін 7000-10000 злотих за кв.м. Вірю. Сам хотів для себе купити нерухомість в Польщі: розглядав Люблін, Катовіце, Бієльсько-Бьяла, Вісла. Я не купив, бо прийняв інше рішення. Тоді - це був 2007 рік - були ціни десь по 1400€ за кв.м.
Цифри Ваші для мене є цікавими: «ВАРШАВА ЖК МАРИНА 165000дол 55 М2 ,аренда сейчас 5500зл, ПРАГА ТАРГУВЕК 75М2 ЗА 1000000зл здается за 5000зл»
Ціни на нерухомість в Туреччині теж вийшли на такий рівень: квартиру 1+1 площею в 55 кв.м. можна купити за 165 000$. А коли я заснував закриту на сьогодні гілку «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість» (залиту своїм лайном неадекватами), все те саме можна було купити за 50 000…55 000$.
Оренда 5000 злотих це 1200$ - не дешево, я не знаю, де це саме в Варшаві. Можливо, правильна ціна. За таку ціну знімає житло у Вроцлаві приятель. В Анталії за 1200$ можна зняти гарну квартиру в дуже гарному місці.
Перебуваючи вже 2 тижня в Канаді, я весь час задаю собі питання: "А міг би я жити в Канаді?" Мабуть, так. А чого і ні...
Правда... правда... правда... А що би я тут робив? Пробувши 2 тижня в Канаді, я проїздив сам за кермом тисячі (!!!) кілометрів по різних напрямах, відвідав безліч озер, водоспадів, річок та каньйонів. Спілкувався з десятком людей... Порушував обережно ПДД. Харчувався і в дорогих, і в дешевих ресторанах. Жив в різних готелях. Смакував і канадський віскі, і канадське пиво.
Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.
А так ходиш вулицями: ПРОДАЖ ПРОДАЖ ПРОДАЖ - ну подивишся/помацаєш - а купити не можна. Ні - повернуся в кінці кінців в Анталію: безліч водоспадів, гірські річки, озера, каньйони... І пиво турецьке вже здається НЕ дорогим... і точно не гіршим за канадське...
СВІЖИНА: Кількість туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом з 1 січня по 10 червня 2023, зросла на 37 відсотків порівняно з 2022 роком і досягла 4 мільйонів 62 тисячі 891. Це офіційні дані від Управління культури і туризму провінції Анталії.
Туристичні дані за 2023 рік в Анталії перевищили загальну кількість туристів, які відвідали місто літаком у період з 1 січня по 10 червня у 2021 та 2022 роках. У період з 1 січня по 10 червня 2019 року, відомий як «рік рекордів» у туризмі, до міста прибуло 4 мільйони 26 тисяч 529 туристів. Показники Анталії за 2023 рік випередили "чемпіонський" (за кількістю туристів) 2019 рік.
akurt написав:Про ціни на квартири в Польщі тут писали: орієнтир цін 7000-10000 злотих за кв.м.
Думаю трохи занизили ціни, більш менш норм житло зараз 13500 зл в Кракові, в Варшаві докидуйте 20%. Я так розумію ціни виросли на очікуваннях роздачі 2% кредитів, але реально шо пишуть по статистиці - угод не так і вже багато.
Перебуваючи вже 2 тижня в Канаді, я весь час задаю собі питання: "А міг би я жити в Канаді?" Мабуть, так. А чого і ні...
Правда... правда... правда... А що би я тут робив? Пробувши 2 тижня в Канаді, я проїздив сам за кермом тисячі (!!!) кілометрів по різних напрямах, відвідав безліч озер, водоспадів, річок та каньйонів. Спілкувався з десятком людей... Порушував обережно ПДД. Харчувався і в дорогих, і в дешевих ресторанах. Жив в різних готелях. Смакував і канадський віскі, і канадське пиво.
Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.
А так ходиш вулицями: ПРОДАЖ ПРОДАЖ ПРОДАЖ - ну подивишся/помацаєш - а купити не можна. Ні - повернуся в кінці кінців в Анталію: безліч водоспадів, гірські річки, озера, каньйони... І пиво турецьке вже здається НЕ дорогим... і точно не гіршим за канадське...
СВІЖИНА: Кількість туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом з 1 січня по 10 червня 2023, зросла на 37 відсотків порівняно з 2022 роком і досягла 4 мільйонів 62 тисячі 891. Це офіційні дані від Управління культури і туризму провінції Анталії.
Туристичні дані за 2023 рік в Анталії перевищили загальну кількість туристів, які відвідали місто літаком у період з 1 січня по 10 червня у 2021 та 2022 роках. У період з 1 січня по 10 червня 2019 року, відомий як «рік рекордів» у туризмі, до міста прибуло 4 мільйони 26 тисяч 529 туристів. Показники Анталії за 2023 рік випередили "чемпіонський" (за кількістю туристів) 2019 рік.