1. Філіппіни.
8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина
Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
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Додано: Пон 12 чер, 2023 20:21
Там не повний список:
1. Філіппіни.
8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина
Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 чер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:26
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:30
Цікавий список: в жодній з цих країн Флайман не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/10 сторіччя+2 роки.
Як і в інших 197-20=177 країнах світу.
У знавця КРЖН, ОВДП, курсу валют в Туреччині підгоряє конкретно: профукав все на світі в житті.
Мається…
А все було так просто - так просто, як я йому радив:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:37
Зараз в Калгарі, Канада, звідки я через 8 годин відлітаю в Дублін (Ірландія) 11-33 ранку.
Зі мною звʼязався наш українець Дмитро, який мешкає в Анталії вже пару років. Квартиру в Анталії продає.
Просить пристроїти десь офісний компʼютер.
Я його спитав обережно: «В Канаду?»
- Ні, в Іспанію.
Можливо, має сенс: маючи суттєву подушку безпеки з нерухомості в Анталії та віддалену роботу - перфектно!
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:44
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:59
Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.
Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.
Щодо Канади тільки вчора більше години розмовляли телефоном щ нашою людиною в Вінніпег (Канада).
Він саме таке питання мені задавав.
1. Неймовірно стерильна країна. Ви не можете собі уявити, як тут вилізано все язиком буквально. Спрацював старий лозунг: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» людей привчили і вони привчилися не жити серед лайна та сміття.
2. Всі весь час посміхаються та весь час пробують вам чимось допомогти. Ви подивіться на гілку про Еміграцію: хіба тих людей можна випускати в Канаду? Або в Анталію?
3. Мій тур травня-червня включає США, Канаду та Ірландію. Так ось Канада - щось середнє між дуже сильно «заорганізованими» США та вільною Європою.
Ну ось так коротко, не маю часу: я в Банку, займаюся валютою на обмін.
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