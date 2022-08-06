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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:21

Там не повний список:
1. Філіппіни.

8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина

Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
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Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 чер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:26

  akurt написав:Там не повний список:
1. Філіппіни.

8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина

І знову акурт навмисне вводить людей в оману:
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:30

Цікавий список: в жодній з цих країн Флайман не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/10 сторіччя+2 роки.
Як і в інших 197-20=177 країнах світу.
У знавця КРЖН, ОВДП, курсу валют в Туреччині підгоряє конкретно: профукав все на світі в житті.
Мається…
А все було так просто - так просто, як я йому радив:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:37

Зараз в Калгарі, Канада, звідки я через 8 годин відлітаю в Дублін (Ірландія) 11-33 ранку.
Зі мною звʼязався наш українець Дмитро, який мешкає в Анталії вже пару років. Квартиру в Анталії продає.
Просить пристроїти десь офісний компʼютер.
Я його спитав обережно: «В Канаду?»
- Ні, в Іспанію.

Можливо, має сенс: маючи суттєву подушку безпеки з нерухомості в Анталії та віддалену роботу - перфектно!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:44

  akurt написав:Де ж воно - місто щастя?
Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.

Скажіть чесно, що саме вас приваблює в Канаді, що ви готові переїхати туди з Анталії?
(Уявимо, що сталося зазначене вами "якби да каби..").
fler
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:59

Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.
Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.

Щодо Канади тільки вчора більше години розмовляли телефоном щ нашою людиною в Вінніпег (Канада).
Він саме таке питання мені задавав.
1. Неймовірно стерильна країна. Ви не можете собі уявити, як тут вилізано все язиком буквально. Спрацював старий лозунг: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» людей привчили і вони привчилися не жити серед лайна та сміття.
2. Всі весь час посміхаються та весь час пробують вам чимось допомогти. Ви подивіться на гілку про Еміграцію: хіба тих людей можна випускати в Канаду? Або в Анталію?
3. Мій тур травня-червня включає США, Канаду та Ірландію. Так ось Канада - щось середнє між дуже сильно «заорганізованими» США та вільною Європою.

Ну ось так коротко, не маю часу: я в Банку, займаюся валютою на обмін.
akurt
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