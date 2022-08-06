RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:21

Там не повний список:
1. Філіппіни.

8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина

Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 чер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:26

  akurt написав:Там не повний список:
1. Філіппіни.

8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина

І знову акурт навмисне вводить людей в оману:
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31580
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:30

Цікавий список: в жодній з цих країн Флайман не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/10 сторіччя+2 роки.
Як і в інших 197-20=177 країнах світу.
У знавця КРЖН, ОВДП, курсу валют в Туреччині підгоряє конкретно: профукав все на світі в житті.
Мається…
А все було так просто - так просто, як я йому радив:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:37

Зараз в Калгарі, Канада, звідки я через 8 годин відлітаю в Дублін (Ірландія) 11-33 ранку.
Зі мною звʼязався наш українець Дмитро, який мешкає в Анталії вже пару років. Квартиру в Анталії продає.
Просить пристроїти десь офісний компʼютер.
Я його спитав обережно: «В Канаду?»
- Ні, в Іспанію.

Можливо, має сенс: маючи суттєву подушку безпеки з нерухомості в Анталії та віддалену роботу - перфектно!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:44

  akurt написав:Де ж воно - місто щастя?
Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.

Скажіть чесно, що саме вас приваблює в Канаді, що ви готові переїхати туди з Анталії?
(Уявимо, що сталося зазначене вами "якби да каби..").
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:59

Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.
Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.

Щодо Канади тільки вчора більше години розмовляли телефоном щ нашою людиною в Вінніпег (Канада).
Він саме таке питання мені задавав.
1. Неймовірно стерильна країна. Ви не можете собі уявити, як тут вилізано все язиком буквально. Спрацював старий лозунг: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» людей привчили і вони привчилися не жити серед лайна та сміття.
2. Всі весь час посміхаються та весь час пробують вам чимось допомогти. Ви подивіться на гілку про Еміграцію: хіба тих людей можна випускати в Канаду? Або в Анталію?
3. Мій тур травня-червня включає США, Канаду та Ірландію (в березні - квітні декілька разів був в Румунії та Болгарії).
Так ось Канада - щось середнє між дуже сильно «заорганізованими» США та вільною Європою.

Ну ось так коротко, не маю часу: я в Банку, займаюся валютою на обмін.

P.S. Не пригадую, щоби я «зазначав» щось з цієї фрази: «вами "якби да каби..").
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:58

  akurt написав:Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.
Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.

Звісно, де ще пан неріелтор знайде дешеву скумбрію чи вигідні депозити?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23238
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 705706707708
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9772 6101402
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 16:00
nighthawk5
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16160507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.