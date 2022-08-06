Додано: Пон 12 чер, 2023 20:59

Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.

Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.



Щодо Канади тільки вчора більше години розмовляли телефоном щ нашою людиною в Вінніпег (Канада).

Він саме таке питання мені задавав.

1. Неймовірно стерильна країна. Ви не можете собі уявити, як тут вилізано все язиком буквально. Спрацював старий лозунг: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» людей привчили і вони привчилися не жити серед лайна та сміття.

2. Всі весь час посміхаються та весь час пробують вам чимось допомогти. Ви подивіться на гілку про Еміграцію: хіба тих людей можна випускати в Канаду? Або в Анталію?

3. Мій тур травня-червня включає США, Канаду та Ірландію (в березні - квітні декілька разів був в Румунії та Болгарії).

Так ось Канада - щось середнє між дуже сильно «заорганізованими» США та вільною Європою.



Ну ось так коротко, не маю часу: я в Банку, займаюся валютою на обмін.



P.S. Не пригадую, щоби я «зазначав» щось з цієї фрази: «вами "якби да каби..").