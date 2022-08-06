Додано: Вів 13 чер, 2023 20:30

Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з право отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.

Історично там получається так:

- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;

- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.

- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.

Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.



Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.

На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$, квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$.



Типове бюджетне оголошення в наші дні:

(цитата):

«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1

Площа квартири-95м2

Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р

Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.

Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, ​​лікарня, пляж, мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві).

Басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).

Ціна -120 000 $.»

Кінець цитати.

Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть.

Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові дати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи щастя за ціною в 50000 доларів.

Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).