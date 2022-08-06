1. Філіппіни.
8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина
Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:21
Там не повний список:
1. Філіппіни.
8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина
Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 чер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:26
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:30
Цікавий список: в жодній з цих країн Флайман не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/10 сторіччя+2 роки.
Як і в інших 197-20=177 країнах світу.
У знавця КРЖН, ОВДП, курсу валют в Туреччині підгоряє конкретно: профукав все на світі в житті.
Мається…
А все було так просто - так просто, як я йому радив:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:37
Зараз в Калгарі, Канада, звідки я через 8 годин відлітаю в Дублін (Ірландія) 11-33 ранку.
Зі мною звʼязався наш українець Дмитро, який мешкає в Анталії вже пару років. Квартиру в Анталії продає.
Просить пристроїти десь офісний компʼютер.
Я його спитав обережно: «В Канаду?»
- Ні, в Іспанію.
Можливо, має сенс: маючи суттєву подушку безпеки з нерухомості в Анталії та віддалену роботу - перфектно!
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:44
Додано: Пон 12 чер, 2023 20:59
Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.
Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.
Щодо Канади тільки вчора більше години розмовляли телефоном щ нашою людиною в Вінніпег (Канада).
Він саме таке питання мені задавав.
1. Неймовірно стерильна країна. Ви не можете собі уявити, як тут вилізано все язиком буквально. Спрацював старий лозунг: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» людей привчили і вони привчилися не жити серед лайна та сміття.
2. Всі весь час посміхаються та весь час пробують вам чимось допомогти. Ви подивіться на гілку про Еміграцію: хіба тих людей можна випускати в Канаду? Або в Анталію?
3. Мій тур травня-червня включає США, Канаду та Ірландію (в березні - квітні декілька разів був в Румунії та Болгарії).
Так ось Канада - щось середнє між дуже сильно «заорганізованими» США та вільною Європою.
Ну ось так коротко, не маю часу: я в Банку, займаюся валютою на обмін.
P.S. Не пригадую, щоби я «зазначав» щось з цієї фрази: «вами "якби да каби..").
Додано: Вів 13 чер, 2023 19:22
соціалізмъ?
Додано: Вів 13 чер, 2023 20:12
Не знаю, як там соціалізм, але в Канаді всі виглядають дуже здоровими.
Ну і рухаються, як чорти. Жваво.
Ми відвідали декілька Національних парків з трейлами в лісі, де ведмеді реально ходять: так і там бігають ходять і деруться люди в гори.
В Калгарі звернув увагу на величезну клініку: онколікарня для дітей.
Взагалі дуже гарно організоване життя суспільства.
Приємне враження справили парковки:
- або платні місця в центрі міста - можна стояти 2 години з оплатою 0,5-1 CAD за годину (після 18-00 - до ранку - безкоштовно. 1 CAD =27 гривень.
- або не на центральних вулицях - з 9-00 до 18-00 безкоштовно - 2 години, після 18-00 - безкоштовно до ранку.
Цікаво: квартали приватних будинків звичайних звичайних людей - на вулицях паркуватися НЕ МОЖНА.
І це вірно: чужим нема що робити біля чужих приватних будинків.
Додано: Вів 13 чер, 2023 20:30
Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з право отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.
Історично там получається так:
- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;
- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.
- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.
Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.
Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.
На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$, квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$.
Типове бюджетне оголошення в наші дні:
(цитата):
«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1
Площа квартири-95м2
Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р
Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.
Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, лікарня, пляж, мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві).
Басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).
Ціна -120 000 $.»
Кінець цитати.
Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть.
Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові дати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи щастя за ціною в 50000 доларів.
Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).
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