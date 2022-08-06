RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709>
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:21

Там не повний список:
1. Філіппіни.

8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина

Спеціально для супер-знавця закордонної нерухомості не полінився, зупинився та зробив фото з всіма даними.
Спеціально для Вас, який просидів на форумі останні 5 років щодня з 07-30 до 23-30:
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 чер, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:26

  akurt написав:Там не повний список:
1. Філіппіни.

8. Україна
9. Куба
10 . Туреччина

І знову акурт навмисне вводить людей в оману:
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31589
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2656 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:30

Цікавий список: в жодній з цих країн Флайман не був останні 1/2 сторіччя і точно не буде в найближчі 1/10 сторіччя+2 роки.
Як і в інших 197-20=177 країнах світу.
У знавця КРЖН, ОВДП, курсу валют в Туреччині підгоряє конкретно: профукав все на світі в житті.
Мається…
А все було так просто - так просто, як я йому радив:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:37

Зараз в Калгарі, Канада, звідки я через 8 годин відлітаю в Дублін (Ірландія) 11-33 ранку.
Зі мною звʼязався наш українець Дмитро, який мешкає в Анталії вже пару років. Квартиру в Анталії продає.
Просить пристроїти десь офісний компʼютер.
Я його спитав обережно: «В Канаду?»
- Ні, в Іспанію.

Можливо, має сенс: маючи суттєву подушку безпеки з нерухомості в Анталії та віддалену роботу - перфектно!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:44

  akurt написав:Де ж воно - місто щастя?
Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.

Скажіть чесно, що саме вас приваблює в Канаді, що ви готові переїхати туди з Анталії?
(Уявимо, що сталося зазначене вами "якби да каби..").
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 20:59

Ви або неуважно читаєте, або не вірно зрозуміли: я НЕ переїжджаю в Канаду і не збирався.
Я НЕ збираюся переїжджати з Анталії.

Щодо Канади тільки вчора більше години розмовляли телефоном щ нашою людиною в Вінніпег (Канада).
Він саме таке питання мені задавав.
1. Неймовірно стерильна країна. Ви не можете собі уявити, як тут вилізано все язиком буквально. Спрацював старий лозунг: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» людей привчили і вони привчилися не жити серед лайна та сміття.
2. Всі весь час посміхаються та весь час пробують вам чимось допомогти. Ви подивіться на гілку про Еміграцію: хіба тих людей можна випускати в Канаду? Або в Анталію?
3. Мій тур травня-червня включає США, Канаду та Ірландію (в березні - квітні декілька разів був в Румунії та Болгарії).
Так ось Канада - щось середнє між дуже сильно «заорганізованими» США та вільною Європою.

Ну ось так коротко, не маю часу: я в Банку, займаюся валютою на обмін.

P.S. Не пригадую, щоби я «зазначав» щось з цієї фрази: «вами "якби да каби..").
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 19:22

  fler написав:
  akurt написав:Де ж воно - місто щастя?
Скажу чесно: якщо би Канада не заборонила з 1 січня 2023 року продаж житла іноземцям, я би вже купив і вже би жив в Канаді.

Скажіть чесно, що саме вас приваблює в Канаді, що ви готові переїхати туди з Анталії?
(Уявимо, що сталося зазначене вами "якби да каби..").

соціалізмъ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31589
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 2656 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:12

Не знаю, як там соціалізм, але в Канаді всі виглядають дуже здоровими.
Ну і рухаються, як чорти. Жваво.
Ми відвідали декілька Національних парків з трейлами в лісі, де ведмеді реально ходять: так і там бігають ходять і деруться люди в гори.
В Калгарі звернув увагу на величезну клініку: онколікарня для дітей.

Взагалі дуже гарно організоване життя суспільства.
Приємне враження справили парковки:
- або платні місця в центрі міста - можна стояти 2 години з оплатою 0,5-1 CAD за годину (після 18-00 - до ранку - безкоштовно. 1 CAD =27 гривень.
- або не на центральних вулицях - з 9-00 до 18-00 безкоштовно - 2 години, після 18-00 - безкоштовно до ранку.
Цікаво: квартали приватних будинків звичайних звичайних людей - на вулицях паркуватися НЕ МОЖНА.
І це вірно: чужим нема що робити біля чужих приватних будинків.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:30

Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.
Історично там получається так:
- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;
- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.
- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.
Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.

Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.
На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).

Типове бюджетне оголошення в наші дні:
(цитата):
«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1
Площа квартири-95м2
Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р
Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.
Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, ​​лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же).
Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).
Ціна -120 000 $.»
Кінець цитати.
Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів.
Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів.
Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:54

  akurt написав:Не знаю, як там соціалізм, але в Канаді всі виглядають дуже здоровими.
...
В Калгарі звернув увагу на величезну клініку: онколікарня для дітей.

:mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 706707708709>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9772 6102232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 16:00
nighthawk5
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2384, 2385, 2386
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23859 16160585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 15:21
tzeery608
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.