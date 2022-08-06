Да да да саме так. Я правду написав.
Якось прочитав одного медика: «Ми всі помремо від раку. Якщо не помремо від чогось іншого раніше».
Гірка правда…
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Додано: Вів 13 чер, 2023 21:11
Да да да саме так. Я правду написав.
Якось прочитав одного медика: «Ми всі помремо від раку. Якщо не помремо від чогось іншого раніше».
Гірка правда…
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