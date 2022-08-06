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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:11

Да да да саме так. Я правду написав.

Якось прочитав одного медика: «Ми всі помремо від раку. Якщо не помремо від чогось іншого раніше».
Гірка правда…
akurt
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  #<1 ... 706707708709
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