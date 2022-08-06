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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:11

Да да да саме так. Я правду написав.

Якось прочитав одного медика: «Ми всі помремо від раку. Якщо не помремо від чогось іншого раніше».
Гірка правда…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:39

  akurt написав:Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.
Історично там получається так:
- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;
- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.
- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.
Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.

Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.
На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).

Типове бюджетне оголошення в наші дні:
(цитата):
«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1
Площа квартири-95м2
Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р
Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.
Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, ​​лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же).
Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).
Ціна -120 000 $.»
Кінець цитати.
Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів.
Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів.
Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).

Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)
cherchiltank
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