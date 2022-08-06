akurt написав:

Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.Історично там получається так:- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).Типове бюджетне оголошення в наші дні:(цитата):«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1Площа квартири-95м2Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012рПоверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, ​​лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же).Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).Ціна -120 000 $.»Кінець цитати.Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів.Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів.Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).