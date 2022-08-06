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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:11

Да да да саме так. Я правду написав.

Якось прочитав одного медика: «Ми всі помремо від раку. Якщо не помремо від чогось іншого раніше».
Гірка правда…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:39

  akurt написав:Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.
Історично там получається так:
- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;
- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.
- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.
Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.

Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.
На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).

Типове бюджетне оголошення в наші дні:
(цитата):
«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1
Площа квартири-95м2
Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р
Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.
Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, ​​лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же).
Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).
Ціна -120 000 $.»
Кінець цитати.
Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів.
Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів.
Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).

Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:05

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер.
Історично там получається так:
- до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину;
- в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$.
- в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$.
Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.

Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$.
На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).

Типове бюджетне оголошення в наші дні:
(цитата):
«Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1
Площа квартири-95м2
Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р
Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов.
Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, ​​лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же).
Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень).
Ціна -120 000 $.»
Кінець цитати.
Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів.
Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів.
Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).

Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)

Особливо на тлі того, які можливості мають зараз українці щодо набуття європейського резиденства)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:09

«Всякому городу нрав і права,
Всяка імієт свой ум голова,
Всякому серцю своя єсть любов,
Всякому горлу свой єсть вкус каков»

Неприклад, я не розумію, навіщо в Києві купувати квартири по 1/2 мільйона доларів. Ну не розумію і нікому не задаю питань: мені і не треба, і я не купував.
Якщо говорити про те, що Ви, cherchitank, написали, то тут все просто: громадянство дає законну можливість заснувати бізнес. І вже багато наших людей це зробили.
Була статистика не так давно, що українці в Анталії відкрили майже 200 фірм.
Ну ось так, все як Григорій Сковорода написав.

Цитата: «Особливо на тлі того, які можливості мають зараз українці щодо набуття європейського резиденства)))»
Резиденство та громадянство - різні речі з різними можливостями.
Почитайте гілку «Еміграція, заробітчанство»: суцільні теорії без практичного застосування.
Що тільки не обговорюють: і окуляри, і спідню білизну, і пральні машини, і правильну назву Молдови, і біографію Ейнштейна, який занадто мало - на думку декого - працював.

Не повірите, за 5 хвилин до цього допису говорив телефоном з нашими людьми - колишніми мешканцями Одеси: такий цікавий бізнес в Анталії відкривають, із серії: «Птичка в дзьобику сама гроші буде приносити».
Одесити. До цього 18 років працювали в Одесі рієлторами. Лохам квартири продавали, а самі живуть тут і на днях відлітають в Барселону «відпочивати». А голова - точніше її наповнення - працює.
Трохи кумедно звучить: «Жити в Анталії, а відпочивати в Барселоні».
Ну так Григорія Сковороду почитайте…
Я до речі їм радив глянути ще і на Абу Дабі: квитки на прямі рейси з Анталії туди і назад 113 (сто тринадцять) $.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:25

  akurt написав:«Всякому городу нрав і права,
Всяка імієт свой ум голова,
Всякому серцю своя єсть любов,
Всякому горлу свой єсть вкус каков»

Неприклад, я не розумію, навіщо в Києві купувати квартири по 1/2 мільйона доларів. Ну не розумію і нікому не задаю питань: мені і не треба, і я не купував.
Якщо говорити про те, що Ви, cherchitank, написали, то тут все просто: громадянство дає законну можливість заснувати бізнес. І вже багато наших людей це зробили.
Була статистика не так давно, що українці в Анталії відкрили майже 200 фірм.
Ну ось так, все як Григорій Сковорода написав.

Цитата: «Особливо на тлі того, які можливості мають зараз українці щодо набуття європейського резиденства)))»
Резиденство та громадянство - різні речі з різними можливостями.
Почитайте гілку «Еміграція, заробітчанство»: суцільні теорії без практичного застосування.
Що тільки не обговорюють: і окуляри, і спідню білизну, і пральні машини, і правильну назву Молдови, і біографію Ейнштейна, який занадто мало - на думку декого - працював.

Не повірите, за 5 хвилин до цього допису говорив телефоном з нашими людьми - колишніми мешканцями Одеси: такий цікавий бізнес в Анталії відкривають, із серії: «Птичка в дзьобику сама гроші буде приносити».
Одесити. До цього 18 років працювали в Одесі рієлторами. Лохам квартири продавали, а самі живуть тут і на днях відлітають в Барселону «відпочивати». А голова - точніше її наповнення - працює.
Трохи кумедно звучить: «Жити в Анталії, а відпочивати в Барселоні».
Ну так Григорія Сковороду почитайте…
Я до речі їм радив глянути ще і на Абу Дабі: квитки на прямі рейси з Анталії туди і назад 113 (сто тринадцять) $.

По півляма теж не купляв) І, оскільки не планую бізнесу в Туреччині ( взагалі нічого там не планую, хоча і буваю в тому регіоні мінімум двічі на рік), то карта резидента євросоюзу для мене має в рази більшу цінність, ніж турецьке громадянство.
А що там до вподоби кмітливим одеситам, чи канадським заробітчанам, чи ще комусь із Вашого оточення мені, вибачте, байдуже. Бо (далі йде цитата філософа-втікача від світу зі шкільної програми).
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:49

Ну ось бачите, як добре: наші думки співпали з думкою Григорія Сковороди.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:15

У кого що болить...

  cherchiltank написав:Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)


За даними Special Wealth Migration Report 2023, кількість доларових мільйонерів, які переїхали до Туреччини минулого року, склала 300.
Це з результатів «Звіту про міграцію приватного капіталу за 2023 рік», підготовленого в партнерстві з Henley & Partners, яка надає консультаційні послуги щодо громадянства та проживання через міжнародні інвестиції, і New World Wealth, яка систематично відстежує тенденції міграції приватного капіталу.
Якщо в Туреччині проживає 44 тисячі 500 осіб зі статками від 1 мільйона доларів, то доларових мільярдерів було 18.

Цікаво: серед країн, куди кількість мільйонерів, які в'їжджають, буде більшою, ніж виїжджають, лідирує Австралія - ​​5200 осіб. Очікується, що чистий приплив становитиме 4500 в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), 3200 у Сінгапурі, 1800 у Швейцарії та 1600 у Канаді. Прогнозується, що в топ-10 також увійдуть Греція, Франція, Португалія, Нова Зеландія та Ізраїль.
Несподівано: Імміграція до Сполучених Штатів , чия привабливість стрімко падає , зменшилася, частково через загрозу підвищення податків. Очікується, що цього року до країни приїде 2100 заможних осіб, а виїзд з країни триватиме.
Спеціально для cherchiltank дали відповідь на його запитання міститься у цьому звіті: "Протягом останніх 10 років спостерігалося стабільне зростання міграції мільйонерів, і що очікується, що ця цифра становитиме 122 тисячі у 2023 році та 128 тисяч у 2024 році.
Джерело: https://www.henleyglobal.com/publicatio ... eport-2023
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 чер, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:17

  akurt написав:У кого що болить...

  cherchiltank написав:Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)


За даними Special Wealth Migration Report 2023, кількість доларових мільйонерів, які переїхали до Туреччини минулого року, склала 300.
Це з результатів «Звіту про міграцію приватного капіталу за 2023 рік», підготовленого в партнерстві з Henley & Partners, яка надає консультаційні послуги щодо громадянства та проживання через міжнародні інвестиції, і New World Wealth, яка систематично відстежує тенденції міграції приватного капіталу.
Якщо в Туреччині проживає 44 тисячі 500 осіб зі статками від 1 мільйона доларів, то доларових мільярдерів було 18.

Цікаво: серед країн, куди кількість мільйонерів, які в'їжджають, буде більшою, ніж виїжджають, лідирує Австралія - ​​5200 осіб. Очікується, що чистий приплив становитиме 4500 в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), 3200 у Сінгапурі, 1800 у Швейцарії та 1600 у Канаді. Прогнозується, що в топ-10 також увійдуть Греція, Франція, Португалія, Нова Зеландія та Ізраїль.
Несподівано: Імміграція до Сполучених Штатів , чия привабливість стрімко падає , зменшилася, частково через загрозу підвищення податків. Очікується, що цього року до країни приїде 2100 заможних осіб, а виїзд з країни триватиме.

Джерело: https://www.henleyglobal.com/publicatio ... eport-2023

Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 19:20

  cherchiltank написав:Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)

Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.
У Вас є така?

Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу.
За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).
Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця.
Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.
Ви просто не в курсі справ. Таке буває.
akurt
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