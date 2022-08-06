Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер. Історично там получається так: - до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину; - в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$. - в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$. Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.
Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$. На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).
Типове бюджетне оголошення в наші дні: (цитата): «Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1 Площа квартири-95м2 Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов. Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же). Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень). Ціна -120 000 $.» Кінець цитати. Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів. Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів. Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).
Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)
akurt написав:Турецькі рієлтори почали лякати клієнтів можливим збільшенням порогу інвестицій з правом отримання громадянства на всю родину в спрощеному режимі. Я не знаю, звідки цей вітер. Історично там получається так: - до 2012 року діяв закон - інвестиція в нерухомість на суму 1 000 000 $ - отримання громадянства на всю родину; - в 2012 році цей поріг для залучення іноземної валюти було знижено відразу до 250 000$. - в 2021 (здається, точно вже забув) році поріг інвестицій було збільшено до 400 000$. Цікаво, що за 250 000$ було мало бажаючих, а за 400 000$ раптом (точніше не раптом, а із-за війни в тому числі) бажаючих стало багато.
Не здивуюся, якщо дійсно поріг інвестицій збільшать, скажімо, до суми в 600 000$. На сьогодні квартири 2+1 площею в 100 кв.м в комплексах преміум-класу коштують не менше 400 000$ (я дуже рекомендував учасникам форуму інвестувати в серпні -листопаді 2021 року зайві 170 000$, але хто ж слухав корисні поради, дивилися відосики з відомого кінозалу); квартири 3+1 площею в 160 кв.м коштують не менше 700 000$. Те саме, перша лінія: 1 000 000$ (в 2020-2021 році - точно памʼятаю - була ціна 320 000$, це ЖК SunIsBlue - є в інтернеті сайт).
Типове бюджетне оголошення в наші дні: (цитата): «Продаж квартири в Анталії, мікрорайон Сарису. Комфортна квартира з видом на гори. Планування 2+1 Площа квартири-95м2 Відстань від моря-2 км. Рік побудови 2012р Поверх гіріш (Примітка: це «нульовий поверх, по-нашому «перший»), поверховість-4 пов. Кондиціонер. Вбудована кухня, м'які меблі, місце для зберігання речей. Поруч вся інфраструктура, школа, аптека, торговий центр, метро, лікарня, пляж, Мігрос та мандаринові сади. (Примітка: не мандаринові, а помаранчеві; Мігрос це супермаркет пристойного рівня. Чомусь не згадали МЕТРО - він там же). Плавальний басейн, айдат (Примітка: це квартплата) -200 лір (приблизно 380 гривень). Ціна -120 000 $.» Кінець цитати. Важливо: цей мікрорайон закрито для поселення іноземців, картку ВНП отримати на сьогодні не є можливим. Тобто: якщо купити, то можна жити скільки завгодно (зараз пільговий режим для українців: навіть завезені в лютому автівки можуть перебувати без розмитнення до Нового 2023/2024 року), але картку ВНП не видадуть. Або жити за «безвізовим режимом»: 90 днів в кожні 180 днів. Ех, повна лафа була в 2017-2021 році: продай все лайно в Україні (іржаві гаражі, «Шевченкові хати», нікому не потрібні дачі, дідусеві Запоржці та купи собі трохи готового «під ключ» за ціною в 34 000 - 54 000 доларів. Всі мікрорайони були відкритими… (список «закритих мікрорайонів оголошено 01.07.2022).
Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)
Особливо на тлі того, які можливості мають зараз українці щодо набуття європейського резиденства)))
«Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова, Всякому серцю своя єсть любов, Всякому горлу свой єсть вкус каков»
Неприклад, я не розумію, навіщо в Києві купувати квартири по 1/2 мільйона доларів. Ну не розумію і нікому не задаю питань: мені і не треба, і я не купував. Якщо говорити про те, що Ви, cherchitank, написали, то тут все просто: громадянство дає законну можливість заснувати бізнес. І вже багато наших людей це зробили. Була статистика не так давно, що українці в Анталії відкрили майже 200 фірм. Ну ось так, все як Григорій Сковорода написав.
Цитата: «Особливо на тлі того, які можливості мають зараз українці щодо набуття європейського резиденства)))» Резиденство та громадянство - різні речі з різними можливостями. Почитайте гілку «Еміграція, заробітчанство»: суцільні теорії без практичного застосування. Що тільки не обговорюють: і окуляри, і спідню білизну, і пральні машини, і правильну назву Молдови, і біографію Ейнштейна, який занадто мало - на думку декого - працював.
Не повірите, за 5 хвилин до цього допису говорив телефоном з нашими людьми - колишніми мешканцями Одеси: такий цікавий бізнес в Анталії відкривають, із серії: «Птичка в дзьобику сама гроші буде приносити». Одесити. До цього 18 років працювали в Одесі рієлторами. Лохам квартири продавали, а самі живуть тут і на днях відлітають в Барселону «відпочивати». А голова - точніше її наповнення - працює. Трохи кумедно звучить: «Жити в Анталії, а відпочивати в Барселоні». Ну так Григорія Сковороду почитайте… Я до речі їм радив глянути ще і на Абу Дабі: квитки на прямі рейси з Анталії туди і назад 113 (сто тринадцять) $.
akurt написав:«Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова, Всякому серцю своя єсть любов, Всякому горлу свой єсть вкус каков»
Неприклад, я не розумію, навіщо в Києві купувати квартири по 1/2 мільйона доларів. Ну не розумію і нікому не задаю питань: мені і не треба, і я не купував. Якщо говорити про те, що Ви, cherchitank, написали, то тут все просто: громадянство дає законну можливість заснувати бізнес. І вже багато наших людей це зробили. Була статистика не так давно, що українці в Анталії відкрили майже 200 фірм. Ну ось так, все як Григорій Сковорода написав.
Цитата: «Особливо на тлі того, які можливості мають зараз українці щодо набуття європейського резиденства)))» Резиденство та громадянство - різні речі з різними можливостями. Почитайте гілку «Еміграція, заробітчанство»: суцільні теорії без практичного застосування. Що тільки не обговорюють: і окуляри, і спідню білизну, і пральні машини, і правильну назву Молдови, і біографію Ейнштейна, який занадто мало - на думку декого - працював.
Не повірите, за 5 хвилин до цього допису говорив телефоном з нашими людьми - колишніми мешканцями Одеси: такий цікавий бізнес в Анталії відкривають, із серії: «Птичка в дзьобику сама гроші буде приносити». Одесити. До цього 18 років працювали в Одесі рієлторами. Лохам квартири продавали, а самі живуть тут і на днях відлітають в Барселону «відпочивати». А голова - точніше її наповнення - працює. Трохи кумедно звучить: «Жити в Анталії, а відпочивати в Барселоні». Ну так Григорія Сковороду почитайте… Я до речі їм радив глянути ще і на Абу Дабі: квитки на прямі рейси з Анталії туди і назад 113 (сто тринадцять) $.
По півляма теж не купляв) І, оскільки не планую бізнесу в Туреччині ( взагалі нічого там не планую, хоча і буваю в тому регіоні мінімум двічі на рік), то карта резидента євросоюзу для мене має в рази більшу цінність, ніж турецьке громадянство. А що там до вподоби кмітливим одеситам, чи канадським заробітчанам, чи ще комусь із Вашого оточення мені, вибачте, байдуже. Бо (далі йде цитата філософа-втікача від світу зі шкільної програми).
cherchiltank написав:Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)
За даними Special Wealth Migration Report 2023, кількість доларових мільйонерів, які переїхали до Туреччини минулого року, склала 300. Це з результатів «Звіту про міграцію приватного капіталу за 2023 рік», підготовленого в партнерстві з Henley & Partners, яка надає консультаційні послуги щодо громадянства та проживання через міжнародні інвестиції, і New World Wealth, яка систематично відстежує тенденції міграції приватного капіталу. Якщо в Туреччині проживає 44 тисячі 500 осіб зі статками від 1 мільйона доларів, то доларових мільярдерів було 18.
Цікаво: серед країн, куди кількість мільйонерів, які в'їжджають, буде більшою, ніж виїжджають, лідирує Австралія - 5200 осіб. Очікується, що чистий приплив становитиме 4500 в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), 3200 у Сінгапурі, 1800 у Швейцарії та 1600 у Канаді. Прогнозується, що в топ-10 також увійдуть Греція, Франція, Португалія, Нова Зеландія та Ізраїль. Несподівано: Імміграція до Сполучених Штатів , чия привабливість стрімко падає , зменшилася, частково через загрозу підвищення податків. Очікується, що цього року до країни приїде 2100 заможних осіб, а виїзд з країни триватиме. Спеціально для cherchiltank дали відповідь на його запитання міститься у цьому звіті: "Протягом останніх 10 років спостерігалося стабільне зростання міграції мільйонерів, і що очікується, що ця цифра становитиме 122 тисячі у 2023 році та 128 тисяч у 2024 році. Джерело: https://www.henleyglobal.com/publicatio ... eport-2023
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 чер, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Заплатити мільйон щоб стати турком - одне питання - нафіг це треба?)
За даними Special Wealth Migration Report 2023, кількість доларових мільйонерів, які переїхали до Туреччини минулого року, склала 300. Це з результатів «Звіту про міграцію приватного капіталу за 2023 рік», підготовленого в партнерстві з Henley & Partners, яка надає консультаційні послуги щодо громадянства та проживання через міжнародні інвестиції, і New World Wealth, яка систематично відстежує тенденції міграції приватного капіталу. Якщо в Туреччині проживає 44 тисячі 500 осіб зі статками від 1 мільйона доларів, то доларових мільярдерів було 18.
Цікаво: серед країн, куди кількість мільйонерів, які в'їжджають, буде більшою, ніж виїжджають, лідирує Австралія - 5200 осіб. Очікується, що чистий приплив становитиме 4500 в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), 3200 у Сінгапурі, 1800 у Швейцарії та 1600 у Канаді. Прогнозується, що в топ-10 також увійдуть Греція, Франція, Португалія, Нова Зеландія та Ізраїль. Несподівано: Імміграція до Сполучених Штатів , чия привабливість стрімко падає , зменшилася, частково через загрозу підвищення податків. Очікується, що цього року до країни приїде 2100 заможних осіб, а виїзд з країни триватиме.
cherchiltank написав:Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)
Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США. У Вас є така?
Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу. За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року). Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця. Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023. Ви просто не в курсі справ. Таке буває.