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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:10
akurt написав: cherchiltank написав:
Так і бачу
товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)
Щоби бачити
, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.
У Вас є така?
Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО
входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно
на місцях 8-12 в цьому рейтингу.
За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20
за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).
Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини
я оприлюднюю щомісяця.
Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.
Ви просто не в курсі справ. Таке буває.
Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини)
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:30
Ви помиляєтеся - на жаль у всіх питаннях - в тому числі і щодо громадян Буркіна-Фассо.
Це буває. Від великого розуму.
В романі Ільфа і Петрова є таке поняття:
"Пикейные жилеты" — обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах.
Выражение происходит из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», где присутствовали маразматичные старички в пикейных жилетах, бесконечно рассуждающие о политике и повторяющие одно и то же.
(З Вікіпедії).
Ви не перший - і це втішає.
P.S. Не ображайтеся - часи важкі, катастрофічні. Всі нервуються і я Вас реально розумію.
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