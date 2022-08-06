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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:10

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)

Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.
У Вас є така?

Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу.
За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).
Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця.
Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.
Ви просто не в курсі справ. Таке буває.

Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:30

Ви помиляєтеся - в тому числі і щодо громадян Буркіна-Фассо.
Це буває.
В романі Ільфа і Петрова є таке поняття:
"Пикейные жилеты" — обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах.
Выражение происходит из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», где присутствовали маразматичные старички в пикейных жилетах, бесконечно рассуждающие о политике и повторяющие одно и то же.
(З Вікіпедії).

P.S. Не ображайтеся - часи важкі, катастрофічні. Всі нервуються і я Вас реально розумію.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:55

Цікаві дані про нерухомість в Туреччині

Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість за травень 2023 року.

1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.
У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.

Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.

2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями.
У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.
У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.

3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.

Сюрпризів немає: ВДРУГЕ ЗА ВЕСЬ ЧАС громадяни України вийшли на ТРЕТЄ місце в ТОП-20 інвесторів.
Сюрприз: в ТОП-20 увірвались громадяни Боснії-Герцоговини. Здивували реально...
Повернулись в ТОП-20 хитрі шведи.
2023-06-15-11-49-41
akurt
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