akurt написав:
Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.
У Вас є така?
Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу.
За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).
Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця.
Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.
Ви просто не в курсі справ. Таке буває.
Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини)