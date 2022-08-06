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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:10
akurt написав: cherchiltank написав:
Так і бачу
товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)
Щоби бачити
, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.
У Вас є така?
Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО
входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно
на місцях 8-12 в цьому рейтингу.
За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20
за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).
Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини
я оприлюднюю щомісяця.
Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.
Ви просто не в курсі справ. Таке буває.
Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини)
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:30
Ви помиляєтеся - в тому числі і щодо громадян Буркіна-Фассо.
Це буває.
В романі Ільфа і Петрова є таке поняття:
"Пикейные жилеты" — обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах.
Выражение происходит из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», где присутствовали маразматичные старички в пикейных жилетах, бесконечно рассуждающие о политике и повторяющие одно и то же.
(З Вікіпедії).
P.S. Не ображайтеся - часи важкі, катастрофічні. Всі нервуються і я Вас реально розумію.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 11:55
Цікаві дані про нерухомість в ТуреччиніІнститут статистики Туреччини
сьогодні оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість за травень 2023 року.1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.
У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.
Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями.
У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.
У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце
з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.
Сюрпризів немає: ВДРУГЕ ЗА ВЕСЬ ЧАС громадяни України вийшли на ТРЕТЄ місце в ТОП-20 інвесторів.
Сюрприз: в ТОП-20 увірвались громадяни Боснії-Герцоговини. Здивували реально...
Повернулись в ТОП-20 хитрі шведи.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 20:37
Що будуть робити інвестори на ринку нерухомості в Туреччині?
Інвестувати. Гроші ж повинні працювати.
Крім того, є знаменита фраза: «Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много».
Я не буду нікому нічого зараз рекомендувати, я просто хочу спрогнозувати.
1. Після певної паузи на ринку нерухомості почалося пожвавлення: зʼявилися - хоч і мало - але оголошення на балконах (тут так прийнято) про продаж квартир. Продавати на сайті sahibinden (основний сайт оголошень) почали перераховувати ціну продажу у відповідності до актуального курсу ліра/долар. Це більш помітно на пропозиціях «преміум-класу». Але ще не всі. Тут можливо, саме момент для інвестицій, тому що більша частина цін ще не перераховані, ціна в турецьких лірах, за курсом ще 18,5 ліри за долар - при актуальному 23,65 (!).
Щось схоже як в Україні: був курс 16, став 22,5 (орієнтовно літо 2015…2016 років).
2. Випадково, виходячи з авто, побачив явно рієлтора з двома клієнтами. Набрався наглості та підійшов: «дородные» дядько та тітка років 55.
Думаю, росіянці. Хочуть інвестувати. Трохи поговорили - чисто для того, щоби оцінити мені перспективу. Гроші мають, купити хочуть.
Мій вердикт: попит буде. Грошва у людей водиться.
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