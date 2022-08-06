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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:10

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)

Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.
У Вас є така?

Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу.
За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).
Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця.
Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.
Ви просто не в курсі справ. Таке буває.

Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини)
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:30

Ви помиляєтеся - в тому числі і щодо громадян Буркіна-Фассо.
Це буває.
В романі Ільфа і Петрова є таке поняття:
"Пикейные жилеты" — обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах.
Выражение происходит из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», где присутствовали маразматичные старички в пикейных жилетах, бесконечно рассуждающие о политике и повторяющие одно и то же.
(З Вікіпедії).

P.S. Не ображайтеся - часи важкі, катастрофічні. Всі нервуються і я Вас реально розумію.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 11:55

Цікаві дані про нерухомість в Туреччині

Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість за травень 2023 року.

1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.
У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.

Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.

2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями.
У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.
У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.

3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.

Сюрпризів немає: ВДРУГЕ ЗА ВЕСЬ ЧАС громадяни України вийшли на ТРЕТЄ місце в ТОП-20 інвесторів.
Сюрприз: в ТОП-20 увірвались громадяни Боснії-Герцоговини. Здивували реально...
Повернулись в ТОП-20 хитрі шведи.
2023-06-15-11-49-41
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 09:25

Про бідного інвестора замовити слово...

Банк міжнародних розрахунків (BIS) оголосив щорічні темпи зростання цін на житло в 58 країнах між останніми кварталами 2021-2022 років.

Тези звіту:
- Хоча між останнім кварталом 2021 року та останнім кварталом 2022 року світові ціни на житло зросли в середньому на 6 відсотків на рік, слід зазначити, що темпи зростання цін на житло в Туреччині набагато вищі, ніж в інших країнах.
- Туреччина стала країною з найвищим зростанням цін на житло у світі, з 51 відсотком реального зростання цін на житло та 168 відсотками номінального зростання (у валюті країни) через інфляцію.
- Реальне зростання цін на житло продовжувало спостерігатися лише в 14 з 58 країн станом на останній квартал 2022 року.
- Якщо річні реальні ціни на житло знизилися в 42 з 58 країн, то в 14 країнах відбулося зростання. У США, натомість, реальні ціни на житло не змінилися.
- Серед країн, у яких реальний темп зростання перевищив 5 відсотків, було лише 5 країн.
- У той час як Туреччина була країною з найбільшим реальним зростанням (51 відсоток), Ізраїль посів друге місце з 11 відсотками, Ісландія третє з 9,9 відсотками, Росія четверте з 9,7 відсотками і Сербія п'яте з 7 відсотками.
- У Північній Македонії, яка посідає 13-е місце, щорічне реальне зростання цін на житло становить 1 відсоток, у США змін немає. В інших 43 країнах спостерігається реальне падіння цін на житло.
Джерело: https://www.bis.org/

Перехрещусь: особисто я форумних спеціалістів ніколи НЕ слухав.

P.S. Цікава мапа країн у відповідності до звіту:
https://www.visualcapitalist.com/the-gr ... y-country/
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:14

Казкова цифра "7" - де ж вона?

Якщо подивитися мапу (посилання є вище), яка показує зміну цін на ринках нерухомості закордонних країн, то можна звернути увагу на одну з країн НЕ екзотичних, які по зростанню цін є попереду (Ізраїль та Ісландія) - а на не дуже популярну серед українців країну - Сербію.
У реальному вимірі долать непоганий результат: п"яте місце та ПЛЮС 7% зростання цін інвестицій у реальному вимірі.

Я в Сербії ще не був - планую бути в в серпні-вересні, тому стало цікаво подивитися, що там воно таке за ціни.
Гадаю, варто нагадати, що Сербія - особлива країна по відношенню до московії, завжди була вотчиною московитів. Мало хто знає, що в 1919 році - після щасливої евакуації із палаючого Криму - самий відомий архітектор кримських царських палаців та палаців великих князів та найзаможніших людей - архітектор Микола Краснов з жінкою та дочками, втративши все в полум"ї війни, оселився саме в Сербії. Саме в Белграді у 1920-і роки виконав кілька великих замовлень держави: Міністерство фінансів; Міністерство лісового, гірничорудного та сільського господарства; Державний архів.
Вершиною - мабуть - був та є Королівський палац, виконаний у псевдорусьому стилі.
Цікаво, що прожив до 1939 року...

Моя особиста думка, що "бум" на ринку нерухомості викликаний росіянами, які тікають з болот московії.

Республіканський геодезичний інститут опублікував звіт «Про стан ринку нерухомості в Сербії за четвертий квартал 2022 року».
Джерело точних даних про нерухомість: https://en.rgz.gov.rs/

Скільки ж коштує квадратний метр житла в найбільших містах Сербії і яка ціна найдорожчої квартири в Белграді?

- За підсумками четвертого кварталу 2022 року Республіканський геодезичний інститут зафіксував позитивні для інвесторів тенденції на сербському ринку нерухомості. Ціни та кількість укладених договорів продовжують зростати.

- За цей період угоди з нерухомістю в країні досягли 2,3 млрд євро. Зростання ринку склало 27,3% порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Попит на нерухомість у Сербії стабільно зростав у 2022 році, про що свідчать продажі 37 351 об’єктів за рік. За цей період у Сербії було здійснено 140 508 транзакцій – на 1,8% більше, ніж у 2021 році.

- Найбільшою популярністю серед покупців традиційно користується нерухомість у столиці Белграді. До кінця минулого кварталу укладено 9 547 договорів.

- В Белграді було продано 9 547 об"актів нерухомості, в місті Новий сад - 3 047 (на північ від Белграду), Ніш - 929.

- Традиційно найбільшу частку в загальному обсязі проданої нерухомості в Сербії займають квартири – 55%. У четвертому кварталі 2022 року продажі склали на суму в 1,2 мільярда євро. Підвищення ціни не вплинуло негативно на кількість проданих квартир – вона зросла на 0,6%. Найбільшу частину цієї суми складають квартири в Белграді – 826,4 млн євро.

- Загальна сума грошей, витрачених в Сербії на придбання нерухомості:
а) будинки – €178,6 млн (+8%);
б) землі житлової забудови – 146,2 млн (+7%);
в) офісні приміщення – 113,6 млн (+5%)
г) комерційна нерухомість – 79,9 млн євро (+4%)
д) гаражі та стоянки – 67,3 млн (+3%)
є) сільськогосподарські угіддя – 58,3 млн (+3%).

Цікаво, що:
- У четвертому кварталі 2022 року найдорожчою квартирою, проданою в новобудові, стала квартира площею 383 м² на Белградській набережній, відомої як "Белград на воді". Ціна квартири склала 2 469 888 євро. Також у цьому районі максимальна ціна квадратного метра житла досягла позначки 10 400 євро за квартиру площею 97 м².
- Найдорожче паркомісце для автомобіля коштувало 58 400 євро в мікрорайоні "Белград на воді".
- Кількість угод, в яких для оплати нерухомості в Сербії брали участь кредитні кошти, в останньому кварталі 2022 року склала лише 9%. Сума зменшилася на 4 пункти порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найчастіше позиками користуються на купівлю квартир – 21% усіх випадків.

Орієнтовні ціни на 1 кв. м житла:
- Белград, новобудова: 2 565 євро;
- Белград, вторинний ринок: 1 940 євро;
- Нови Сад, новобудова: 1 643 (!) євро;
- Нови Сад, вторинний ринок: 1 810 евро.

За 95 000...100 000 євро можна купити 3-к квартиру площею 75...78 кв. м.

ВАЖЛИВО:
1. Країна не має виходу до моря.
2. ВНП в Сербії можна отримати через відкриття ФОП, ВАТ, купівлю нерухомості (на 6 місяців з правом продовження; мінімальної ціни на нерухомість в Законі немає, теоретично можна купити щось і за 10 000 євро.).
3. Активно працює авіакомпанія Air Serbia: не лоу-кост, квитки зазвичай не самі дешеві, наприклад, з Анкари, Ізміру та Стамбулу в Белград - можна знайти восени від 59 доларів. Але тиждень туди та назад в червні-липні вже від 600 доларів і вище.
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