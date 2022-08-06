Додано: Нед 18 чер, 2023 10:14

втративши все в полум"ї війни,

позитивні для інвесторів тенденції

Якщо подивитися мапу (посилання є вище), яка показує зміну цін на ринках нерухомості закордонних країн, то можна звернути увагу на одну з країн НЕ екзотичних, які по зростанню цін є попереду (Ізраїль та Ісландія) - а на не дуже популярну серед українців країну - Сербію.У реальному вимірі долать непоганий результат: п"яте місце тазростання цін інвестицій у реальному вимірі.Я в Сербії ще не був - планую бути в в серпні-вересні, тому стало цікаво подивитися, що там воно таке за ціни.Гадаю, варто нагадати, що Сербія - особлива країна по відношенню до московії, завжди була вотчиною московитів. Мало хто знає, що в 1919 році - після щасливої евакуації із палаючого Криму - самий відомий архітектор кримських царських палаців та палаців великих князів та найзаможніших людей - архітектор Микола Краснов з жінкою та дочками,оселився саме в Сербії. Саме в Белграді у 1920-і роки виконав кілька великих замовлень держави: Міністерство фінансів; Міністерство лісового, гірничорудного та сільського господарства; Державний архів.Вершиною - мабуть - був та є Королівський палац, виконаний у псевдорусьому стилі.Цікаво, що прожив до 1939 року...Моя особиста думка, що "бум" на ринку нерухомості викликаний росіянами, які тікають з болот московії.Республіканський геодезичний інститут опублікував звіт «Про стан ринку нерухомості в Сербії за четвертий квартал 2022 року».Джерело точних даних про нерухомість:Скільки ж коштує квадратний метр житла в найбільших містах Сербії і яка ціна найдорожчої квартири в Белграді?- За підсумками четвертого кварталу 2022 року Республіканський геодезичний інститут зафіксувавна сербському ринку нерухомості. Ціни та кількість укладених договорів продовжують зростати.- За цей період угоди з нерухомістю в країні досягли 2,3 млрд євро. Зростання ринку склало 27,3% порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Попит на нерухомість у Сербії стабільно зростав у 2022 році, про що свідчать продажі 37 351 об’єктів за рік. За цей період у Сербії було здійснено 140 508 транзакцій – на 1,8% більше, ніж у 2021 році.- Найбільшою популярністю серед покупців традиційно користується нерухомість у столиці Белграді. До кінця минулого кварталу укладено 9 547 договорів.- В Белграді було продано 9 547 об"актів нерухомості, в місті Новий сад - 3 047 (на північ від Белграду), Ніш - 929.- Традиційно найбільшу частку в загальному обсязі проданої нерухомості в Сербії займають квартири – 55%. У четвертому кварталі 2022 року продажі склали на суму в 1,2 мільярда євро. Підвищення ціни не вплинуло негативно на кількість проданих квартир – вона зросла на 0,6%. Найбільшу частину цієї суми складають квартири в Белграді – 826,4 млн євро.- Загальна сума грошей, витрачених в Сербії на придбання нерухомості:а) будинки – €178,6 млн (+8%);б) землі житлової забудови – 146,2 млн (+7%);в) офісні приміщення – 113,6 млн (+5%)г) комерційна нерухомість – 79,9 млн євро (+4%)д) гаражі та стоянки – 67,3 млн (+3%)є) сільськогосподарські угіддя – 58,3 млн (+3%).Цікаво, що:- У четвертому кварталі 2022 року найдорожчою квартирою, проданою в новобудові, стала квартира площею 383 м² на Белградській набережній, відомої як "Белград на воді". Ціна квартири склала 2 469 888 євро. Також у цьому районі максимальна ціна квадратного метра житла досягла позначки 10 400 євро за квартиру площею 97 м².- Найдорожче паркомісце для автомобіля коштувало 58 400 євро в мікрорайоні "Белград на воді".- Кількість угод, в яких для оплати нерухомості в Сербії брали участь кредитні кошти, в останньому кварталі 2022 року склала лише 9%. Сума зменшилася на 4 пункти порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найчастіше позиками користуються на купівлю квартир – 21% усіх випадків.Орієнтовні ціни на 1 кв. м житла:- Белград, новобудова: 2 565 євро;- Белград, вторинний ринок: 1 940 євро;- Нови Сад, новобудова: 1 643 (!) євро;- Нови Сад, вторинний ринок: 1 810 евро.За 95 000...100 000 євро можна купити 3-к квартиру площею 75...78 кв. м.ВАЖЛИВО:1. Країна не має виходу до моря.2. ВНП в Сербії можна отримати через відкриття ФОП, ВАТ, купівлю нерухомості (на 6 місяців з правом продовження; мінімальної ціни на нерухомість в Законі немає, теоретично можна купити щось і за 10 000 євро.).3. Активно працює авіакомпанія Air Serbia: не лоу-кост, квитки зазвичай не самі дешеві, наприклад, з Анкари, Ізміру та Стамбулу в Белград - можна знайти восени від 59 доларів. Але тиждень туди та назад в червні-липні вже від 600 доларів і вище.