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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 707708709710 Додано: Сер 14 чер, 2023 20:10 akurt написав: cherchiltank написав: Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться) Так ітовпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)

Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.

У Вас є така?



Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу.

За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).

Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця.

Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.

Ви просто не в курсі справ. Таке буває. Щоби, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США.У Вас є така?Для довідки: громадяни СШАвходять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячисьна місцях 8-12 в цьому рейтингу.За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року).Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця.Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023.Ви просто не в курсі справ. Таке буває.

Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини) Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини) cherchiltank

Заблокований Повідомлень: 285 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 чер, 2023 23:30 Ви помиляєтеся - в тому числі і щодо громадян Буркіна-Фассо.

Це буває.

В романі Ільфа і Петрова є таке поняття:

"Пикейные жилеты" — обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах.

Выражение происходит из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», где присутствовали маразматичные старички в пикейных жилетах, бесконечно рассуждающие о политике и повторяющие одно и то же.

(З Вікіпедії).



P.S. Не ображайтеся - часи важкі, катастрофічні. Всі нервуються і я Вас реально розумію. akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 11:55 Цікаві дані про нерухомість в Туреччині



Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість за травень 2023 року.



1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.

У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.



Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.



2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями.

У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.

У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.



3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.



Сюрпризів немає: ВДРУГЕ ЗА ВЕСЬ ЧАС громадяни України вийшли на ТРЕТЄ місце в ТОП-20 інвесторів.

Сюрприз: в ТОП-20 увірвались громадяни Боснії-Герцоговини. Здивували реально...

Повернулись в ТОП-20 хитрі шведи.

Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість за травень 2023 року.У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%.з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.Сюрпризів немає: ВДРУГЕ ЗА ВЕСЬ ЧАС громадяни України вийшли на ТРЕТЄ місце в ТОП-20 інвесторів.Сюрприз: в ТОП-20 увірвались громадяни Боснії-Герцоговини. Здивували реально...Повернулись в ТОП-20 хитрі шведи. akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 чер, 2023 09:25 Про бідного інвестора замовити слово...



Банк міжнародних розрахунків (BIS) оголосив щорічні темпи зростання цін на житло в 58 країнах між останніми кварталами 2021-2022 років.



Тези звіту:

- Хоча між останнім кварталом 2021 року та останнім кварталом 2022 року світові ціни на житло зросли в середньому на 6 відсотків на рік, слід зазначити, що темпи зростання цін на житло в Туреччині набагато вищі, ніж в інших країнах.

- Туреччина стала країною з найвищим зростанням цін на житло у світі , з 51 відсотком реального зростання цін на житло та 168 відсотками номінального зростання (у валюті країни) через інфляцію.

- Реальне зростання цін на житло продовжувало спостерігатися лише в 14 з 58 країн станом на останній квартал 2022 року.

- Якщо річні реальні ціни на житло знизилися в 42 з 58 країн , то в 14 країнах відбулося зростання. У США, натомість, реальні ціни на житло не змінилися.

- Серед країн, у яких реальний темп зростання перевищив 5 відсотків, було лише 5 країн.

- У той час як Туреччина була країною з найбільшим реальним зростанням (51 відсоток), Ізраїль посів друге місце з 11 відсотками, Ісландія третє з 9,9 відсотками, Росія четверте з 9,7 відсотками і Сербія п'яте з 7 відсотками.

- У Північній Македонії, яка посідає 13-е місце, щорічне реальне зростання цін на житло становить 1 відсоток, у США змін немає. В інших 43 країнах спостерігається реальне падіння цін на житло.

Джерело: https://www.bis.org/



Перехрещусь: особисто я форумних спеціалістів ніколи НЕ слухав.



P.S. Цікава мапа країн у відповідності до звіту:

https://www.visualcapitalist.com/the-gr ... y-country/ Банк міжнародних розрахунків () оголосив щорічні темпи зростання цін на житло в 58 країнах між останніми кварталами 2021-2022 років.Тези звіту:- Хоча між останнім кварталом 2021 року та останнім кварталом 2022 року світові ціни на житло зросли в середньому на 6 відсотків на рік, слід зазначити, що темпи зростання цін на житло в Туреччині набагато вищі, ніж в інших країнах.- Туреччина стала країною, з 51 відсоткомцін на житло та 168 відсотками номінального зростання (у валюті країни) через інфляцію.- Реальне зростання цін на житло продовжувало спостерігатися лише в 14 з 58 країн станом на останній квартал 2022 року.- Якщо річні, то в 14 країнах відбулося зростання. У США, натомість, реальні ціни на житло не змінилися.- У той час якбула країною з найбільшим реальним зростанням (51 відсоток),посів друге місце з 11 відсотками,третє з 9,9 відсотками,четверте з 9,7 відсотками іп'яте з 7 відсотками.- У Північній Македонії, яка посідає 13-е місце, щорічне реальне зростання цін на житло становить 1 відсоток, у США змін немає.Джерело:Перехрещусь: особисто я форумних спеціалістів ніколи НЕ слухав.Цікава мапа країн у відповідності до звіту: akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 чер, 2023 10:14 Казкова цифра "7" - де ж вона?



Якщо подивитися мапу (посилання є вище), яка показує зміну цін на ринках нерухомості закордонних країн, то можна звернути увагу на одну з країн НЕ екзотичних, які по зростанню цін є попереду (Ізраїль та Ісландія) - а на не дуже популярну серед українців країну - Сербію.

У реальному вимірі долать непоганий результат: п"яте місце та ПЛЮС 7% зростання цін інвестицій у реальному вимірі.



Я в Сербії ще не був - планую бути в в серпні-вересні, тому стало цікаво подивитися, що там воно таке за ціни.

Гадаю, варто нагадати, що Сербія - особлива країна по відношенню до московії, завжди була вотчиною московитів. Мало хто знає, що в 1919 році - після щасливої евакуації із палаючого Криму - самий відомий архітектор кримських царських палаців та палаців великих князів та найзаможніших людей - архітектор Микола Краснов з жінкою та дочками, втративши все в полум"ї війни, оселився саме в Сербії. Саме в Белграді у 1920-і роки виконав кілька великих замовлень держави: Міністерство фінансів; Міністерство лісового, гірничорудного та сільського господарства; Державний архів.

Вершиною - мабуть - був та є Королівський палац, виконаний у псевдорусьому стилі.

Цікаво, що прожив до 1939 року...



Моя особиста думка, що "бум" на ринку нерухомості викликаний росіянами, які тікають з болот московії.



Республіканський геодезичний інститут опублікував звіт «Про стан ринку нерухомості в Сербії за четвертий квартал 2022 року».

Джерело точних даних про нерухомість: https://en.rgz.gov.rs/



Скільки ж коштує квадратний метр житла в найбільших містах Сербії і яка ціна найдорожчої квартири в Белграді?



- За підсумками четвертого кварталу 2022 року Республіканський геодезичний інститут зафіксував позитивні для інвесторів тенденції на сербському ринку нерухомості. Ціни та кількість укладених договорів продовжують зростати.



- За цей період угоди з нерухомістю в країні досягли 2,3 млрд євро. Зростання ринку склало 27,3% порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Попит на нерухомість у Сербії стабільно зростав у 2022 році, про що свідчать продажі 37 351 об’єктів за рік. За цей період у Сербії було здійснено 140 508 транзакцій – на 1,8% більше, ніж у 2021 році.



- Найбільшою популярністю серед покупців традиційно користується нерухомість у столиці Белграді. До кінця минулого кварталу укладено 9 547 договорів.



- В Белграді було продано 9 547 об"актів нерухомості, в місті Новий сад - 3 047 (на північ від Белграду), Ніш - 929.



- Традиційно найбільшу частку в загальному обсязі проданої нерухомості в Сербії займають квартири – 55%. У четвертому кварталі 2022 року продажі склали на суму в 1,2 мільярда євро. Підвищення ціни не вплинуло негативно на кількість проданих квартир – вона зросла на 0,6%. Найбільшу частину цієї суми складають квартири в Белграді – 826,4 млн євро.



- Загальна сума грошей, витрачених в Сербії на придбання нерухомості:

а) будинки – €178,6 млн (+8%);

б) землі житлової забудови – 146,2 млн (+7%);

в) офісні приміщення – 113,6 млн (+5%)

г) комерційна нерухомість – 79,9 млн євро (+4%)

д) гаражі та стоянки – 67,3 млн (+3%)

є) сільськогосподарські угіддя – 58,3 млн (+3%).



Цікаво, що:

- У четвертому кварталі 2022 року найдорожчою квартирою, проданою в новобудові, стала квартира площею 383 м² на Белградській набережній, відомої як "Белград на воді". Ціна квартири склала 2 469 888 євро. Також у цьому районі максимальна ціна квадратного метра житла досягла позначки 10 400 євро за квартиру площею 97 м².

- Найдорожче паркомісце для автомобіля коштувало 58 400 євро в мікрорайоні "Белград на воді".

- Кількість угод, в яких для оплати нерухомості в Сербії брали участь кредитні кошти, в останньому кварталі 2022 року склала лише 9%. Сума зменшилася на 4 пункти порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найчастіше позиками користуються на купівлю квартир – 21% усіх випадків.



Орієнтовні ціни на 1 кв. м житла:

- Белград, новобудова: 2 565 євро;

- Белград, вторинний ринок: 1 940 євро;

- Нови Сад, новобудова: 1 643 (!) євро;

- Нови Сад, вторинний ринок: 1 810 евро.



За 95 000...100 000 євро можна купити 3-к квартиру площею 75...78 кв. м.



ВАЖЛИВО:

1. Країна не має виходу до моря.

2. ВНП в Сербії можна отримати через відкриття ФОП, ВАТ, купівлю нерухомості (на 6 місяців з правом продовження; мінімальної ціни на нерухомість в Законі немає, теоретично можна купити щось і за 10 000 євро.).

3. Активно працює авіакомпанія Air Serbia: не лоу-кост, квитки зазвичай не самі дешеві, наприклад, з Анкари, Ізміру та Стамбулу в Белград - можна знайти восени від 59 доларів. Але тиждень туди та назад в червні-липні вже від 600 доларів і вище. Якщо подивитися мапу (посилання є вище), яка показує зміну цін на ринках нерухомості закордонних країн, то можна звернути увагу на одну з країн НЕ екзотичних, які по зростанню цін є попереду (Ізраїль та Ісландія) - а на не дуже популярну серед українців країну - Сербію.У реальному вимірі долать непоганий результат: п"яте місце тазростання цін інвестицій у реальному вимірі.Я в Сербії ще не був - планую бути в в серпні-вересні, тому стало цікаво подивитися, що там воно таке за ціни.Гадаю, варто нагадати, що Сербія - особлива країна по відношенню до московії, завжди була вотчиною московитів. Мало хто знає, що в 1919 році - після щасливої евакуації із палаючого Криму - самий відомий архітектор кримських царських палаців та палаців великих князів та найзаможніших людей - архітектор Микола Краснов з жінкою та дочками,оселився саме в Сербії. Саме в Белграді у 1920-і роки виконав кілька великих замовлень держави: Міністерство фінансів; Міністерство лісового, гірничорудного та сільського господарства; Державний архів.Вершиною - мабуть - був та є Королівський палац, виконаний у псевдорусьому стилі.Цікаво, що прожив до 1939 року...Моя особиста думка, що "бум" на ринку нерухомості викликаний росіянами, які тікають з болот московії.Республіканський геодезичний інститут опублікував звіт «Про стан ринку нерухомості в Сербії за четвертий квартал 2022 року».Джерело точних даних про нерухомість:Скільки ж коштує квадратний метр житла в найбільших містах Сербії і яка ціна найдорожчої квартири в Белграді?- За підсумками четвертого кварталу 2022 року Республіканський геодезичний інститут зафіксувавна сербському ринку нерухомості. Ціни та кількість укладених договорів продовжують зростати.- За цей період угоди з нерухомістю в країні досягли 2,3 млрд євро. Зростання ринку склало 27,3% порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Попит на нерухомість у Сербії стабільно зростав у 2022 році, про що свідчать продажі 37 351 об’єктів за рік. За цей період у Сербії було здійснено 140 508 транзакцій – на 1,8% більше, ніж у 2021 році.- Найбільшою популярністю серед покупців традиційно користується нерухомість у столиці Белграді. До кінця минулого кварталу укладено 9 547 договорів.- В Белграді було продано 9 547 об"актів нерухомості, в місті Новий сад - 3 047 (на північ від Белграду), Ніш - 929.- Традиційно найбільшу частку в загальному обсязі проданої нерухомості в Сербії займають квартири – 55%. У четвертому кварталі 2022 року продажі склали на суму в 1,2 мільярда євро. Підвищення ціни не вплинуло негативно на кількість проданих квартир – вона зросла на 0,6%. Найбільшу частину цієї суми складають квартири в Белграді – 826,4 млн євро.- Загальна сума грошей, витрачених в Сербії на придбання нерухомості:а) будинки – €178,6 млн (+8%);б) землі житлової забудови – 146,2 млн (+7%);в) офісні приміщення – 113,6 млн (+5%)г) комерційна нерухомість – 79,9 млн євро (+4%)д) гаражі та стоянки – 67,3 млн (+3%)є) сільськогосподарські угіддя – 58,3 млн (+3%).Цікаво, що:- У четвертому кварталі 2022 року найдорожчою квартирою, проданою в новобудові, стала квартира площею 383 м² на Белградській набережній, відомої як "Белград на воді". Ціна квартири склала 2 469 888 євро. Також у цьому районі максимальна ціна квадратного метра житла досягла позначки 10 400 євро за квартиру площею 97 м².- Найдорожче паркомісце для автомобіля коштувало 58 400 євро в мікрорайоні "Белград на воді".- Кількість угод, в яких для оплати нерухомості в Сербії брали участь кредитні кошти, в останньому кварталі 2022 року склала лише 9%. Сума зменшилася на 4 пункти порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найчастіше позиками користуються на купівлю квартир – 21% усіх випадків.Орієнтовні ціни на 1 кв. м житла:- Белград, новобудова: 2 565 євро;- Белград, вторинний ринок: 1 940 євро;- Нови Сад, новобудова: 1 643 (!) євро;- Нови Сад, вторинний ринок: 1 810 евро.За 95 000...100 000 євро можна купити 3-к квартиру площею 75...78 кв. м.ВАЖЛИВО:1. Країна не має виходу до моря.2. ВНП в Сербії можна отримати через відкриття ФОП, ВАТ, купівлю нерухомості (на 6 місяців з правом продовження; мінімальної ціни на нерухомість в Законі немає, теоретично можна купити щось і за 10 000 євро.).3. Активно працює авіакомпанія Air Serbia: не лоу-кост, квитки зазвичай не самі дешеві, наприклад, з Анкари, Ізміру та Стамбулу в Белград - можна знайти восени від 59 доларів. Але тиждень туди та назад в червні-липні вже від 600 доларів і вище. akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 чер, 2023 23:16 Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном akurt написав: 1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.

У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.



Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.



2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями.

У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.

У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно. 1. Загальна ситуація на ринку нерухомості.У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями.У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року.У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.

Тобто купівля нерухомості іноземцями аж ніяк не впливає на ринок. А десь за 4 місяці ЗСУ вийде на берег Азовського моря разом з ракетними комплексами Гарпун та Нептун та ударами Хаймарсом чи вільхою по військовим базам якогось Єйську. І зупинеться експорт нафтопродуктів і зерна Азовським морем. І курс рубля до долара буде під 100 - зникнуть російські туристи та зменшиться потік європейських через незворотні зміни світового нафтового ринку... Тобто купівля нерухомості іноземцями аж ніяк не впливає на ринок. А десь за 4 місяці ЗСУ вийде на берег Азовського моря разом з ракетними комплексами Гарпун та Нептун та ударами Хаймарсом чи вільхою по військовим базам якогось Єйську. І зупинеться експорт нафтопродуктів і зерна Азовським морем. І курс рубля до долара буде під 100 - зникнуть російські туристи та зменшиться потік європейських через незворотні зміни світового нафтового ринку... Denik Повідомлень: 2132 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 08:56 Denik. Я поставив "+".



А ось цю фразу навіть вписав в записник - треба порекомендувати авторам підручника для студентів для використання. Свіжа думка:

Denik написав: Тобто купівля нерухомості іноземцями аж ніяк не впливає на ринок. Тобто купівля нерухомості іноземцями аж ніяк не впливає на ринок.



До 20 червня 2023 року вважалося, що на ринок впливає бажання інвесторів купувати нерухомість і економісти визначали шість основних груп впливу:

- політичні;

- економічні;

- демографічні;

- соціально-культурні;

- науково-технічні;

- природно-географічні.

Ніколи не пізно внести виправлення в Марксистську політичну економію - напрям в економічній теорії, політична економія, основу якої становить трудова теорія вартості (Адам Сміт, Давид Рікардо), яку Карл Маркс логічно продовжив і розширив теорією додаткової вартості.

Маркс показав, що капіталіст, купуючи і продаючи товари за їхньою вартістю, все-таки витягує з цього більшу вартість, ніж та, яку вклав у нього.

Згідно з теорією Маркса додаткова вартість - це вартість, що створюється працею найманого робітника понад вартість його робочої сили і безоплатно присвоюється капіталістом.



Звісно, отримавши додаткову вартість, капіталіст її не вкладує у подальше виробництво або в ЕКОНОМІКУ, а закопує в землю або спалює у вогнищі. Тобто дійсно отримання додаткової вартості "аж ніяк не впливає на ринок".

Це - правда - за теорією Dеnik'a. Гарні оптимістичні слова від панаЯ поставив "".А ось цю фразу навіть вписав в записник - треба порекомендувати авторам підручника для студентів для використання. Свіжа думка:До 20 червня 2023 року вважалося, що на ринок впливає бажання інвесторів купувати нерухомість і економісти визначали шість основних груп впливу:- політичні;- економічні;- демографічні;- соціально-культурні;- науково-технічні;- природно-географічні.Ніколи не пізно внести виправлення в Марксистську політичну економію - напрям в економічній теорії, політична економія, основу якої становить трудова теорія вартості (Адам Сміт, Давид Рікардо), яку Карл Маркс логічно продовжив і розширивМаркс показав, що капіталіст,за їхньою вартістю, все-таки витягує з цього більшу вартість, ніж та, яку вклав у нього.Згідно з теорією Маркса додаткова вартість - це вартість, що створюється працею найманого робітника понад вартість його робочої сили іЗвісно, отримавши додаткову вартість, капіталіст її не вкладує у подальше виробництво або в ЕКОНОМІКУ, а закопує в землю або спалює у вогнищі. Тобто дійсно отримання додаткової вартостіЦе - правда - за теорією'a. akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 13:20 АнтиХххххх або вміння думати головОМ, а не ногОМ.



Не тільки Бог знає, скільки я витратив свого особистого часу на доведення того, що форумчанину Хххххх варто почати думати головОМ, а не ногОМ.

Витрачено довгих і - на жаль НАЗАВЖДИ для нього - втрачених 5 (п’ять) років.

Всі ці 5 (п’ять, Карле!) років він витратив на те, щоби щоденно мені розказувати про курс турецької ліри (валюти, які він ніколи в житті не бачив, не тримав у ріках і вже ніколи не триматиме) до долара США.

Признаюсь, я йому вдячний: прокидаючись ранком, я варив собі каву та виходив з філіжанкою кави на балкон з видом на гори - тут - "дінь-дзінь" - нове повідомлення про курс тієї валюти, якою я і оперую з серпня 2017 року, і заробляю щодня або майже щодня.



В 2019 році один з форумчан (видалено) зустрівся зі мною в Анталії і розказав, що орендував на 1 місяць квартиру - але на 2020 рік хотів би вже орендувати постійно та просить допомогти в цьому питанні.

Моя допомога була проста, як турецький гранат (зараз квітнуть): я дав йому місцевого турка - не ріелтора - той прошерстив купу оголошень, виписав 10 варіантів, потім вони разом проїхали помацали всі 10 та зупинилися на квартирі 2+1 (трикімнатна) за ціною в 3 500 лір - квартира з меблями, в непоганому місці, десь 2 500 м до моря. Це був квітень 2020 року.

...Турок отримав за роботу - 4 дня (знадобився додатково день на документів оформлення, клінінг та підключення інтернету, води, газу, електрики - 4х300=1200 лір - в цінах року 2020 то було - орієнтовно 180 доларів за 4 дня роботи турка. Я не приймав ніякої участі у тій роботі і ніякого профіту не отримував - чиста допомога одному з форумчан.

Оренда квартири 2+1 обходилася нашому форумчанину приблизно в 450 доларів на місяць.

Гроші не малі, але якщо врахувати, що в того пана є дві 1-к квартири під здачу в Києві - то просто мізерні.



В 2021 році орендодавець підвищив оренду плату до 5 500 лір - наш форумчанина почав скиглити - але я взяв калькулятор (це такий корисний пристрій) та показав, йому, що скиглити немає чого, бо 5 500 лір в цінах квітня 2021 року то значно (!!!!) менше, ніж 450 доларів. То смішна ціна - оренда квартири на курорті, де він мешкає з родиною... Погодився...



Саме цікаве почало відбуватися в квітня року 2023: оренда квартир на всесвітньовідомому курорті (вже побито рекорди відвідування туристами всіх (!!!) попередніх років за період січень-травень) почала стрімко зростати з літа 2022 року і - і орендар зажадав нову ціну в 21 000 (!!!!) лір. Довгі перемовини збивали ціну до 19 000 лір (близько 1000 доларів). А 21 000 лір то було 1000 євро.

Справа в тому, що орендодавець мешкає багато років в Парижі і в Анталії не з’являється. А у Парижі мати 1000 євро зручніше, ніж мати 1000 доларів.



Було проведено нараду за участю: орендаря, "чорних рієлторів" з числа наших українців та автора цих рядків.

Озвучені варіанти:

- погодитися на 21 000 лір так само, як орендарі цього орендодавця погодилися на нові ціни в Києві.

- погодитися платити +25% як ПРОПИСАНО В ДОГОВОРІ - можливість підвищення орендної плати на 25% щорічно. Якщо бути точним, то наші "чорні ріелтори" пропонували тупо почати платити 10 000 лір замість 5 500. Я на це відповідав, що сума саме в 10 000 лір не відповідає Договору. У чорних рієлторів був аргумент: це було б по-товариські. (Хі-хі).

- діяти у відповідності до Договору та платити 5 500+25%х5 500=6 875 лір або близько 380 доларів.



На першу пропозицію погоджувався паризький "сиделець", але не погоджувався наш форумчанин.

На другу пропозицію не погоджвувався ніхто. Крім "чорного рієлтора".

Тим більше - на третю (то була моя).



Мої аргументи були такими:

- діє Постанова Міністерства юстиції Туреччини про заборону підвищення орендної плати більше ніж на 25% у порівняні з ціною 2021 року;

- діє Закон Туреччини про орендарів та орендодавців, який встановлює ПРОЦЕДУРУ розірвання Договору оренди квартири. Згідно із Законом орендодавець може розірвати Договір, попередивши орендаря за 45 діб до дати його закінчення у ПИСЬМОВІЙ формі, завіреній нотаріально. Такої попередження орендодавцем надіслано не було (!).

Договір вважається продовженим автоматично ще на рік.



Я дав "пояснювальну записку" до моєї думки з вказівкою того, що орендар повинен прийняти рішення самостійно, але в разі прийняття не п.1, а п.3 його можуть чекати неприємності: орендодавець може прилетіти вечірньою конячкою прямо з Парижа та плюнути в - як у одного письменника - "в харю", відключити йому воду, газ, електрику.



В разі дії за п.3 варто змінити серцевину замка номер 2, від якого були ключі у голови ОСББ будинка - так вийшов за пляшкою віскі в турецьке "Сільпо" - повернувся, а один з двох замків закрито. А вживати віскі без льоду на сходах будинка - не комільфо... Всі це знають...



Крім того, я вказав, що вечірня конячка з Парижу в Анталію обійдеться власнику квартири в суму, не меншу за 1000 євро туди і назад, то ще буде чухати потилицю, чи то того варто...

Ще я порадив відвідати маленького місцевого начальника - тут в Туреччині діє вже ліквідований - на жаль - в Україні - "Квартальний комітет" - тут в дуже красивих стильних офісах, розташованих в кожному мікрорайоні, сидить маленький чиновник який називається "Мухтар". Його задача: вирішувати дрібні побутові конфлікти. Мухтара було відвідано та отримана його підтримка у боротьбі з злочинними діями паризького орендодавця.



Дії не ставили себе довго чекати, з Парижа прийшов пакет з Дорученням від власника на голову ОСББ вчиняти дії з - увага! - "УКЛАДАННЯ НОВИХ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ" (так придумали в Посольстві Туреччини у Франції).

Звісно, ніхто НОВИЙ Договір оренди не збирався укладати, бо згідно із законодавством автоматично було продовжено дію попереднього Договору оренди.



Як бачите - не те що я якийсь розумний/хитрий/кмітливий - просто я вмію натискати на кнопочки калькулятора та діяти згідно із Законом, на чому - на діях згідно із Законом - між іншим і заробляю на прожиття.



Вказаний в Дорученні паризького сидільця "кадр" побіг у компанію, яка поставляє воду, та денонсував особовий рахунок нашого форумчанина. Там дівчина сильно не вникала в "Паризький договір" - діяла за принципом: "Если мужчина просит - бабье лето своё не спеши торопить" - та відключила воду.

Орендар висидів без води пару годин та подзвонив мені: "Рятуйте". Рятувати було легко, я його спрямував з ДІЮЧИМ ДОГОВОРОМ оренди в компанію постачальника води з вимогою ВІДНОВИТИ ДІЮ ОСОБОВОГО РАХУНКА. Що і було зроблено швидко та легко: прийшов сантехнік та підключив воду майже миттєво. Мухтар сказав ще, що в разі повторного відключення викликати поліцію та складати Протокол про перешкоджанню житію та виконанню умов Договору.

Більше такого не було.



Ой. Сьогодні зустрілися на пляжі. Вода тепла-тепла. Чиста - чиста.

Я поплавав з маскою та ластами та обережно спитав: "Ну як там французький власник?"

- Сидить на вулиці Фрошо поблизу плац Пігаль тихо-тихо і не хрюкає. Я як платив на його рахунок - так і плачу. Тепер 6 875 лір або 320 доларів.



- Мудро. Що сидить орендодавець тихо-тихо: раніше на плац Пігаль - навпроти готеля La Villa Royale - там я якось знімав номер на верхньому поверсі з вікнами і на плац Пігаль і на бульвар Кліши - була чудова "забігаловка", де подавали в чавунних каструлях варені у пиві або у вині мідії - зараз її немає - не "потягнув" орендар орендну плату за теє приміщення. А не підвищували б - так і подавали б бажаючим у чавунних каструлях мідії, відварені у пиві, або у вині...

То хай сидить тихо-тихо...



На тому й вирішли після відвідування прісного душа на пляжі...

Блін, треба глянути, який там курс ліра/долар... АнтиХххххх - як і відомий полковник - мені давно не пише про курс ліра/долар...



P.S. У фразі заголовка я звісно мав на увазі здатність думати головою, а не ногОМ, нашого форумчанина, який проживає в Анталії. akurt

Повідомлень: 7802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3142 раз. Подякували: 1062 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 707708709710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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