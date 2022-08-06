Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Так і бачу товпи американців що ломляться жити в Туреччину - думаю 99 відсотків не знає де ця Туреччина знаходиться)
Щоби бачити, треба як мінімум мати підзорну трубу та дивитися в бік США. У Вас є така?
Для довідки: громадяни США СТАБІЛЬНО входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, знаходячись стабільно на місцях 8-12 в цьому рейтингу. За 2022 рік громадянами США було куплено в Туреччині 1 329 квартир (місце 10 в ТОР-20 за підсумками 2022 року). Громадянами України куплено 2 574 квартири (місце 6 за підсумками 2022 року). Дані згідно із звітами Інституту статистики Туреччини я оприлюднюю щомісяця. Наступний звіт буде завтра, 15 червня - дані за травень 2023. Ви просто не в курсі справ. Таке буває.
Ну сша входять в топ 20 країн жителі яких можуть взагалі інвестувати в нерухомість за кордоном, я думаю і Буркіна-Фасо теж входять в топ 200 країн за інвестиціями в нерухомість Туреччини)
Ви помиляєтеся - в тому числі і щодо громадян Буркіна-Фассо. Це буває. В романі Ільфа і Петрова є таке поняття: "Пикейные жилеты" — обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах. Выражение происходит из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Телёнок», где присутствовали маразматичные старички в пикейных жилетах, бесконечно рассуждающие о политике и повторяющие одно и то же. (З Вікіпедії).
P.S. Не ображайтеся - часи важкі, катастрофічні. Всі нервуються і я Вас реально розумію.
Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість за травень 2023 року.
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості. У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.
Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.
2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями. У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року. У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.
3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.
Сюрпризів немає: ВДРУГЕ ЗА ВЕСЬ ЧАС громадяни України вийшли на ТРЕТЄ місце в ТОП-20 інвесторів. Сюрприз: в ТОП-20 увірвались громадяни Боснії-Герцоговини. Здивували реально... Повернулись в ТОП-20 хитрі шведи.
Банк міжнародних розрахунків (BIS) оголосив щорічні темпи зростання цін на житло в 58 країнах між останніми кварталами 2021-2022 років.
Тези звіту: - Хоча між останнім кварталом 2021 року та останнім кварталом 2022 року світові ціни на житло зросли в середньому на 6 відсотків на рік, слід зазначити, що темпи зростання цін на житло в Туреччині набагато вищі, ніж в інших країнах. - Туреччина стала країною з найвищим зростанням цін на житло у світі, з 51 відсотком реального зростання цін на житло та 168 відсотками номінального зростання (у валюті країни) через інфляцію. - Реальне зростання цін на житло продовжувало спостерігатися лише в 14 з 58 країн станом на останній квартал 2022 року. - Якщо річні реальні ціни на житло знизилися в 42 з 58 країн, то в 14 країнах відбулося зростання. У США, натомість, реальні ціни на житло не змінилися. - Серед країн, у яких реальний темп зростання перевищив 5 відсотків, було лише 5 країн. - У той час як Туреччина була країною з найбільшим реальним зростанням (51 відсоток), Ізраїль посів друге місце з 11 відсотками, Ісландія третє з 9,9 відсотками, Росія четверте з 9,7 відсотками і Сербія п'яте з 7 відсотками. - У Північній Македонії, яка посідає 13-е місце, щорічне реальне зростання цін на житло становить 1 відсоток, у США змін немає. В інших 43 країнах спостерігається реальне падіння цін на житло. Джерело: https://www.bis.org/
Перехрещусь: особисто я форумних спеціалістів ніколи НЕ слухав.
Якщо подивитися мапу (посилання є вище), яка показує зміну цін на ринках нерухомості закордонних країн, то можна звернути увагу на одну з країн НЕ екзотичних, які по зростанню цін є попереду (Ізраїль та Ісландія) - а на не дуже популярну серед українців країну - Сербію. У реальному вимірі долать непоганий результат: п"яте місце та ПЛЮС 7% зростання цін інвестицій у реальному вимірі.
Я в Сербії ще не був - планую бути в в серпні-вересні, тому стало цікаво подивитися, що там воно таке за ціни. Гадаю, варто нагадати, що Сербія - особлива країна по відношенню до московії, завжди була вотчиною московитів. Мало хто знає, що в 1919 році - після щасливої евакуації із палаючого Криму - самий відомий архітектор кримських царських палаців та палаців великих князів та найзаможніших людей - архітектор Микола Краснов з жінкою та дочками, втративши все в полум"ї війни, оселився саме в Сербії. Саме в Белграді у 1920-і роки виконав кілька великих замовлень держави: Міністерство фінансів; Міністерство лісового, гірничорудного та сільського господарства; Державний архів. Вершиною - мабуть - був та є Королівський палац, виконаний у псевдорусьому стилі. Цікаво, що прожив до 1939 року...
Моя особиста думка, що "бум" на ринку нерухомості викликаний росіянами, які тікають з болот московії.
Республіканський геодезичний інститут опублікував звіт «Про стан ринку нерухомості в Сербії за четвертий квартал 2022 року». Джерело точних даних про нерухомість: https://en.rgz.gov.rs/
Скільки ж коштує квадратний метр житла в найбільших містах Сербії і яка ціна найдорожчої квартири в Белграді?
- За підсумками четвертого кварталу 2022 року Республіканський геодезичний інститут зафіксував позитивні для інвесторів тенденції на сербському ринку нерухомості. Ціни та кількість укладених договорів продовжують зростати.
- За цей період угоди з нерухомістю в країні досягли 2,3 млрд євро. Зростання ринку склало 27,3% порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Попит на нерухомість у Сербії стабільно зростав у 2022 році, про що свідчать продажі 37 351 об’єктів за рік. За цей період у Сербії було здійснено 140 508 транзакцій – на 1,8% більше, ніж у 2021 році.
- Найбільшою популярністю серед покупців традиційно користується нерухомість у столиці Белграді. До кінця минулого кварталу укладено 9 547 договорів.
- В Белграді було продано 9 547 об"актів нерухомості, в місті Новий сад - 3 047 (на північ від Белграду), Ніш - 929.
- Традиційно найбільшу частку в загальному обсязі проданої нерухомості в Сербії займають квартири – 55%. У четвертому кварталі 2022 року продажі склали на суму в 1,2 мільярда євро. Підвищення ціни не вплинуло негативно на кількість проданих квартир – вона зросла на 0,6%. Найбільшу частину цієї суми складають квартири в Белграді – 826,4 млн євро.
- Загальна сума грошей, витрачених в Сербії на придбання нерухомості: а) будинки – €178,6 млн (+8%); б) землі житлової забудови – 146,2 млн (+7%); в) офісні приміщення – 113,6 млн (+5%) г) комерційна нерухомість – 79,9 млн євро (+4%) д) гаражі та стоянки – 67,3 млн (+3%) є) сільськогосподарські угіддя – 58,3 млн (+3%).
Цікаво, що: - У четвертому кварталі 2022 року найдорожчою квартирою, проданою в новобудові, стала квартира площею 383 м² на Белградській набережній, відомої як "Белград на воді". Ціна квартири склала 2 469 888 євро. Також у цьому районі максимальна ціна квадратного метра житла досягла позначки 10 400 євро за квартиру площею 97 м². - Найдорожче паркомісце для автомобіля коштувало 58 400 євро в мікрорайоні "Белград на воді". - Кількість угод, в яких для оплати нерухомості в Сербії брали участь кредитні кошти, в останньому кварталі 2022 року склала лише 9%. Сума зменшилася на 4 пункти порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найчастіше позиками користуються на купівлю квартир – 21% усіх випадків.
Орієнтовні ціни на 1 кв. м житла: - Белград, новобудова: 2 565 євро; - Белград, вторинний ринок: 1 940 євро; - Нови Сад, новобудова: 1 643 (!) євро; - Нови Сад, вторинний ринок: 1 810 евро.
За 95 000...100 000 євро можна купити 3-к квартиру площею 75...78 кв. м.
ВАЖЛИВО: 1. Країна не має виходу до моря. 2. ВНП в Сербії можна отримати через відкриття ФОП, ВАТ, купівлю нерухомості (на 6 місяців з правом продовження; мінімальної ціни на нерухомість в Законі немає, теоретично можна купити щось і за 10 000 євро.). 3. Активно працює авіакомпанія Air Serbia: не лоу-кост, квитки зазвичай не самі дешеві, наприклад, з Анкари, Ізміру та Стамбулу в Белград - можна знайти восени від 59 доларів. Але тиждень туди та назад в червні-липні вже від 600 доларів і вище.
akurt написав:1. Загальна ситуація на ринку нерухомості. У травні в Туреччині було продано 113 тисяч 276 квартир/будинків, що значно більше, ніж в квітні, коли було продано 85 652 квартир/будинків.
Продажі житла по всій Туреччині в травні 2023 збули меншими на 7,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 18 435 продажами (частка на ринку 16,3%). За кількістю продажів за Стамбулом слідують Анкара з 11 тис. 196 продажів (частка 9,9%), Анталія з 6 тис. 158 продажами будинків і 5,4% часткою.
2. Кількість інвестицій в нерухомість іноземцями. У травні 2023 іноземцям 3 тис. 167 квартир, що більше, ніж в квітні 2023, менше на 46,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, але вдвічі більше, ніж у травні 2021 року. У квітні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,8%. Анталія посіла перше місце з продажу будинків іноземцям з продажами 1 245 квартир (більше на 200 квартир попереднього місяця). За Анталією йдуть Стамбул із 934-ма продажами квартир і місто Мерсін із 249-ма продажами будинків відповідно.
Тобто купівля нерухомості іноземцями аж ніяк не впливає на ринок. А десь за 4 місяці ЗСУ вийде на берег Азовського моря разом з ракетними комплексами Гарпун та Нептун та ударами Хаймарсом чи вільхою по військовим базам якогось Єйську. І зупинеться експорт нафтопродуктів і зерна Азовським морем. І курс рубля до долара буде під 100 - зникнуть російські туристи та зменшиться потік європейських через незворотні зміни світового нафтового ринку...
Гарні оптимістичні слова від пана Denik. Я поставив "+".
А ось цю фразу навіть вписав в записник - треба порекомендувати авторам підручника для студентів для використання. Свіжа думка:
Denik написав:Тобто купівля нерухомості іноземцями аж ніяк не впливає на ринок.
До 20 червня 2023 року вважалося, що на ринок впливає бажання інвесторів купувати нерухомість і економісти визначали шість основних груп впливу: - політичні; - економічні; - демографічні; - соціально-культурні; - науково-технічні; - природно-географічні. Ніколи не пізно внести виправлення в Марксистську політичну економію - напрям в економічній теорії, політична економія, основу якої становить трудова теорія вартості (Адам Сміт, Давид Рікардо), яку Карл Маркс логічно продовжив і розширив теорією додаткової вартості. Маркс показав, що капіталіст, купуючи і продаючи товари за їхньою вартістю, все-таки витягує з цього більшу вартість, ніж та, яку вклав у нього. Згідно з теорією Маркса додаткова вартість - це вартість, що створюється працею найманого робітника понад вартість його робочої сили і безоплатно присвоюється капіталістом.
Звісно, отримавши додаткову вартість, капіталіст її не вкладує у подальше виробництво або в ЕКОНОМІКУ, а закопує в землю або спалює у вогнищі. Тобто дійсно отримання додаткової вартості "аж ніяк не впливає на ринок". Це - правда - за теорією Dеnik'a.
Не тільки Бог знає, скільки я витратив свого особистого часу на доведення того, що форумчанину Хххххх варто почати думати головОМ, а не ногОМ. Витрачено довгих і - на жаль НАЗАВЖДИ для нього - втрачених 5 (п’ять) років. Всі ці 5 (п’ять, Карле!) років він витратив на те, щоби щоденно мені розказувати про курс турецької ліри (валюти, які він ніколи в житті не бачив, не тримав у ріках і вже ніколи не триматиме) до долара США. Признаюсь, я йому вдячний: прокидаючись ранком, я варив собі каву та виходив з філіжанкою кави на балкон з видом на гори - тут - "дінь-дзінь" - нове повідомлення про курс тієї валюти, якою я і оперую з серпня 2017 року, і заробляю щодня або майже щодня.
В 2019 році один з форумчан (видалено) зустрівся зі мною в Анталії і розказав, що орендував на 1 місяць квартиру - але на 2020 рік хотів би вже орендувати постійно та просить допомогти в цьому питанні. Моя допомога була проста, як турецький гранат (зараз квітнуть): я дав йому місцевого турка - не ріелтора - той прошерстив купу оголошень, виписав 10 варіантів, потім вони разом проїхали помацали всі 10 та зупинилися на квартирі 2+1 (трикімнатна) за ціною в 3 500 лір - квартира з меблями, в непоганому місці, десь 2 500 м до моря. Це був квітень 2020 року. ...Турок отримав за роботу - 4 дня (знадобився додатково день на документів оформлення, клінінг та підключення інтернету, води, газу, електрики - 4х300=1200 лір - в цінах року 2020 то було - орієнтовно 180 доларів за 4 дня роботи турка. Я не приймав ніякої участі у тій роботі і ніякого профіту не отримував - чиста допомога одному з форумчан. Оренда квартири 2+1 обходилася нашому форумчанину приблизно в 450 доларів на місяць. Гроші не малі, але якщо врахувати, що в того пана є дві 1-к квартири під здачу в Києві - то просто мізерні.
В 2021 році орендодавець підвищив оренду плату до 5 500 лір - наш форумчанина почав скиглити - але я взяв калькулятор (це такий корисний пристрій) та показав, йому, що скиглити немає чого, бо 5 500 лір в цінах квітня 2021 року то значно (!!!!) менше, ніж 450 доларів. То смішна ціна - оренда квартири на курорті, де він мешкає з родиною... Погодився...
Саме цікаве почало відбуватися в квітня року 2023: оренда квартир на всесвітньовідомому курорті (вже побито рекорди відвідування туристами всіх (!!!) попередніх років за період січень-травень) почала стрімко зростати з літа 2022 року і - і орендар зажадав нову ціну в 21 000 (!!!!) лір. Довгі перемовини збивали ціну до 19 000 лір (близько 1000 доларів). А 21 000 лір то було 1000 євро. Справа в тому, що орендодавець мешкає багато років в Парижі і в Анталії не з’являється. А у Парижі мати 1000 євро зручніше, ніж мати 1000 доларів.
Було проведено нараду за участю: орендаря, "чорних рієлторів" з числа наших українців та автора цих рядків. Озвучені варіанти: - погодитися на 21 000 лір так само, як орендарі цього орендодавця погодилися на нові ціни в Києві. - погодитися платити +25% як ПРОПИСАНО В ДОГОВОРІ - можливість підвищення орендної плати на 25% щорічно. Якщо бути точним, то наші "чорні ріелтори" пропонували тупо почати платити 10 000 лір замість 5 500. Я на це відповідав, що сума саме в 10 000 лір не відповідає Договору. У чорних рієлторів був аргумент: це було б по-товариські. (Хі-хі). - діяти у відповідності до Договору та платити 5 500+25%х5 500=6 875 лір або близько 380 доларів.
На першу пропозицію погоджувався паризький "сиделець", але не погоджувався наш форумчанин. На другу пропозицію не погоджвувався ніхто. Крім "чорного рієлтора". Тим більше - на третю (то була моя).
Мої аргументи були такими: - діє Постанова Міністерства юстиції Туреччини про заборону підвищення орендної плати більше ніж на 25% у порівняні з ціною 2021 року; - діє Закон Туреччини про орендарів та орендодавців, який встановлює ПРОЦЕДУРУ розірвання Договору оренди квартири. Згідно із Законом орендодавець може розірвати Договір, попередивши орендаря за 45 діб до дати його закінчення у ПИСЬМОВІЙ формі, завіреній нотаріально. Такої попередження орендодавцем надіслано не було (!). Договір вважається продовженим автоматично ще на рік.
Я дав "пояснювальну записку" до моєї думки з вказівкою того, що орендар повинен прийняти рішення самостійно, але в разі прийняття не п.1, а п.3 його можуть чекати неприємності: орендодавець може прилетіти вечірньою конячкою прямо з Парижа та плюнути в - як у одного письменника - "в харю", відключити йому воду, газ, електрику.
В разі дії за п.3 варто змінити серцевину замка номер 2, від якого були ключі у голови ОСББ будинка - так вийшов за пляшкою віскі в турецьке "Сільпо" - повернувся, а один з двох замків закрито. А вживати віскі без льоду на сходах будинка - не комільфо... Всі це знають...
Крім того, я вказав, що вечірня конячка з Парижу в Анталію обійдеться власнику квартири в суму, не меншу за 1000 євро туди і назад, то ще буде чухати потилицю, чи то того варто... Ще я порадив відвідати маленького місцевого начальника - тут в Туреччині діє вже ліквідований - на жаль - в Україні - "Квартальний комітет" - тут в дуже красивих стильних офісах, розташованих в кожному мікрорайоні, сидить маленький чиновник який називається "Мухтар". Його задача: вирішувати дрібні побутові конфлікти. Мухтара було відвідано та отримана його підтримка у боротьбі з злочинними діями паризького орендодавця.
Дії не ставили себе довго чекати, з Парижа прийшов пакет з Дорученням від власника на голову ОСББ вчиняти дії з - увага! - "УКЛАДАННЯ НОВИХ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ" (так придумали в Посольстві Туреччини у Франції). Звісно, ніхто НОВИЙ Договір оренди не збирався укладати, бо згідно із законодавством автоматично було продовжено дію попереднього Договору оренди.
Як бачите - не те що я якийсь розумний/хитрий/кмітливий - просто я вмію натискати на кнопочки калькулятора та діяти згідно із Законом, на чому - на діях згідно із Законом - між іншим і заробляю на прожиття.
Вказаний в Дорученні паризького сидільця "кадр" побіг у компанію, яка поставляє воду, та денонсував особовий рахунок нашого форумчанина. Там дівчина сильно не вникала в "Паризький договір" - діяла за принципом: "Если мужчина просит - бабье лето своё не спеши торопить" - та відключила воду. Орендар висидів без води пару годин та подзвонив мені: "Рятуйте". Рятувати було легко, я його спрямував з ДІЮЧИМ ДОГОВОРОМ оренди в компанію постачальника води з вимогою ВІДНОВИТИ ДІЮ ОСОБОВОГО РАХУНКА. Що і було зроблено швидко та легко: прийшов сантехнік та підключив воду майже миттєво. Мухтар сказав ще, що в разі повторного відключення викликати поліцію та складати Протокол про перешкоджанню житію та виконанню умов Договору. Більше такого не було.
Ой. Сьогодні зустрілися на пляжі. Вода тепла-тепла. Чиста - чиста. Я поплавав з маскою та ластами та обережно спитав: "Ну як там французький власник?" - Сидить на вулиці Фрошо поблизу плац Пігаль тихо-тихо і не хрюкає. Я як платив на його рахунок - так і плачу. Тепер 6 875 лір або 320 доларів.
- Мудро. Що сидить орендодавець тихо-тихо: раніше на плац Пігаль - навпроти готеля La Villa Royale - там я якось знімав номер на верхньому поверсі з вікнами і на плац Пігаль і на бульвар Кліши - була чудова "забігаловка", де подавали в чавунних каструлях варені у пиві або у вині мідії - зараз її немає - не "потягнув" орендар орендну плату за теє приміщення. А не підвищували б - так і подавали б бажаючим у чавунних каструлях мідії, відварені у пиві, або у вині... То хай сидить тихо-тихо...
На тому й вирішли після відвідування прісного душа на пляжі... Блін, треба глянути, який там курс ліра/долар... АнтиХххххх - як і відомий полковник - мені давно не пише про курс ліра/долар...
P.S. У фразі заголовка я звісно мав на увазі здатність думати головою, а не ногОМ, нашого форумчанина, який проживає в Анталії.