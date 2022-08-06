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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:56

  Игорь Алексеевич написав:
  siriys написав:Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла )

Недвига в Киеве, стоит таких же денег, как недвига в Болгарии на побережье под ключ с мебелью и техникой. Хорошее вложение монет, кто хочет сохранить от инфляции. Плюс можно сдавать в аренду или самим отдыхать с весны до ноября.
Болгария член НАТО и ЕС. Так же сейчас началась пользоваться спросом недвига в Румынии на побережье. Цены пока там под ключ, как в Киеве в новостройках.

Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Румунське узбережжя, м'яко кажучи, обмежене в місцях для відпочинку. Краще тоді Албанія. Якщо "інвестор" має уявлення про традиційну специфіку країни.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Не такие там и большие суммы. Болгария сама по себе по ценам на всё как у нас. Затраты они везде есть, можно арендой всё отбивать. Главная цель недвиги - это сохранения и увеличения капитала за счёт стоимости её на рынке недвижимости. Вчера она стоила 35 тыс.евро, сегодня уже 45 тыс.евро, а завтра будет 55 тыс.евро
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:09

Игорь Алексеевич
Ну вообще то сейчас и выехать то проблема, не то что купить что то не на пике и достойное и чтоб ремонт в Несеберах и Китенах бригадой местных Йобанов полгода лично не контролировать
Кроме того 3% перевоз нала сейчас, криптой дешевле или как обьект за пяток пачек покупать?
Не забывайте что управляющая компания минимум 20% со сдачи себе оставит и не факт что ремонт после неадеквата за эту долю малую делать будет, а там где курорт - там пьянки и драки, пусть и стены целы будут, но вот интерьер и наполнение - вопрос.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 06:51

10 найдорожчих міст світу для багатих

Швейцарський приватний банк Julius Baer опублікував звіт про глобальне багатство та спосіб життя за 2023 рік. Було проаналізовано помешкання, автомобілі, авіарейси бізнес-класу, школи, харчування та інші предмети розкоші.

Сінгапур став найдорожчим містом для розкішного життя у 2023 році. Сінгапур, який торік посідав п'яте місце, потіснив з вершини Шанхай. Аналітики заявили, що Сінгапуру вдалося залучити інвесторів, але ця ситуація призвела до зростання цін, і відзначили, що Сінгапур має найвищі ціни на автомобілі в світі.
«Сінгапур, який довгий час вважався зручним для життя, стабільним і космополітичним, зараз на шляху до того, щоб стати провідним світовим центром для багатих», — сказали аналітики Julius Baer, додавши, що Сінгапур має найвищий ВВП на душу населення.

Ось рейтинг 10 найдорожчих міст за «хорошим життям для багатих» від Julius Baer:

Сінгапур
Шанхай
Гонконг
Лондон
Нью-Йорк
Монако
Дубай
Тайбей
Сан-Паулу
Маямі

Цікаво: Європейські міста опустилися в рейтингу, а Цюрих опустився на 14 місце. Нью-Йорк піднявся на 6 позицій з 11 місця і став 5 найдорожчим містом. У 2023 році Маямі піднявся з 18-го на 10-те. Таким чином, це було місто з найвищим зростанням у списку найдорожчих міст для багатих, маючи 8 місць у топ-15.
Джерело: https://www.juliusbaer.com/international/en/
akurt
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