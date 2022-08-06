Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
siriys написав:Краще купити нерухрмість, але незрозуміло чи її добудують та чи буде вона ціла )
Недвига в Киеве, стоит таких же денег, как недвига в Болгарии на побережье под ключ с мебелью и техникой. Хорошее вложение монет, кто хочет сохранить от инфляции. Плюс можно сдавать в аренду или самим отдыхать с весны до ноября. Болгария член НАТО и ЕС. Так же сейчас началась пользоваться спросом недвига в Румынии на побережье. Цены пока там под ключ, как в Киеве в новостройках.
Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання. Румунське узбережжя, м'яко кажучи, обмежене в місцях для відпочинку. Краще тоді Албанія. Якщо "інвестор" має уявлення про традиційну специфіку країни.
centurionus написав:Якщо йдеться про квартиру в комплексі, то врахуйте супутні витрати на утримання.
Не такие там и большие суммы. Болгария сама по себе по ценам на всё как у нас. Затраты они везде есть, можно арендой всё отбивать. Главная цель недвиги - это сохранения и увеличения капитала за счёт стоимости её на рынке недвижимости. Вчера она стоила 35 тыс.евро, сегодня уже 45 тыс.евро, а завтра будет 55 тыс.евро
Игорь Алексеевич Ну вообще то сейчас и выехать то проблема, не то что купить что то не на пике и достойное и чтоб ремонт в Несеберах и Китенах бригадой местных Йобанов полгода лично не контролировать Кроме того 3% перевоз нала сейчас, криптой дешевле или как обьект за пяток пачек покупать? Не забывайте что управляющая компания минимум 20% со сдачи себе оставит и не факт что ремонт после неадеквата за эту долю малую делать будет, а там где курорт - там пьянки и драки, пусть и стены целы будут, но вот интерьер и наполнение - вопрос.
Швейцарський приватний банк Julius Baer опублікував звіт про глобальне багатство та спосіб життя за 2023 рік. Було проаналізовано помешкання, автомобілі, авіарейси бізнес-класу, школи, харчування та інші предмети розкоші.
Сінгапур став найдорожчим містом для розкішного життя у 2023 році. Сінгапур, який торік посідав п'яте місце, потіснив з вершини Шанхай. Аналітики заявили, що Сінгапуру вдалося залучити інвесторів, але ця ситуація призвела до зростання цін, і відзначили, що Сінгапур має найвищі ціни на автомобілі в світі. «Сінгапур, який довгий час вважався зручним для життя, стабільним і космополітичним, зараз на шляху до того, щоб стати провідним світовим центром для багатих», — сказали аналітики Julius Baer, додавши, що Сінгапур має найвищий ВВП на душу населення.
Ось рейтинг 10 найдорожчих міст за «хорошим життям для багатих» від Julius Baer:
Цікаво: Європейські міста опустилися в рейтингу, а Цюрих опустився на 14 місце. Нью-Йорк піднявся на 6 позицій з 11 місця і став 5 найдорожчим містом. У 2023 році Маямі піднявся з 18-го на 10-те. Таким чином, це було місто з найвищим зростанням у списку найдорожчих міст для багатих, маючи 8 місць у топ-15. Джерело: https://www.juliusbaer.com/international/en/
Принцип трьох "Л" або гроші нерухомості повинні працювати
Примітка: "Принцип "ЛЛЛ" в нерухомості означає прості речі: Л - локація. Л - локація. Л - локація.
Автор сповідує в нерухомості також принцип того, що кожну річ в нерухомості треба вміти вчасно продати. Отримати профіт та вкласти його для для отримання наступної хвилі профіту.
В цьому сенсі для розвитку свого хобі - у вільний час вивчаю "человєков" та іх дії в нерухомості - взявся допомогти двом українцям визначити ПРАВИЛЬНИЙ рівень ціни для продажу їх інвестицій. Обидва українця вирішили змінити локацію з Анталії на Канаду. "А чого б ні?" - сказав я, беручись за дослідження визначення реальної ціни продажу їх квартир. Обидві квартири розташовані в Анталії, але в різних мікрорайонах. Обидва мікрорайони - хороші та престижні. Один мікрорайон - фактично самий центр (із своїми недоліками та перевагами), а інший - найбільш популярний серед іноземців. Називати не буду - щоби не було реклами.
З першою квартирою для Продавця є невелика проблема: термін володіння - 2 роки і за турецьким законодавством він повинен буде сплатити податок на ПРИБУТОК, отриманий як різниця ціни купівлі та продажу. Там є запропоновані мною 2 варіанти мінімізації такого податку, на який саме піде наш українець я ще не знаю. Нехай сам думає. Моя задача запропонувати. Але для Покупця це теж важливо, бо в цьому випадку Продавець буде боротися за кожну копійку. В другому варіанті - термін володіння квартирою 5 років та оподаткування не буде. Для Покупця це зовсім неважливо, але для Продавця дає простір для маневру з визначенням остаточної ціни продажу.
В першому випадку Продавець озвучив бажану стартову ціну за квартиру 1+1 площею в 55 кв. м в 2 000 000 лір або трохи менше 100 000 доларів США. Я з такою низькою ціною не погодився, орієнтуючи його на цифру мінімум в 3 000 000 лір або близько 130 000 доларів США.
Тому цікавіше розглянути для аналізу варіант 2: квартира 1+1 такої ж площі. Обидві квартири будуть продаватися "як є" тобто з меблями та побутовою технікою. Я вважаю, що це правильно: продавати готове "під ключ", тому що морока за продажем холодильників та диванів за кордоном - то ще та проблема. "На кожен товар є свій покупець".
Результати дослідження. Критерії: квартира 1+1 - в пристойному мікрорайоні з урахуванням принципу "ЛЛЛ". Не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх). Пошук здійснювався за даними найбільш популярного сайту sahibinden. Обидва Продавця до рієлторських контор ще не зверталися, чекаючи на мій вердикт/поради.
Пошук 1: квартири в нових реально існуючих будинках (тобто НЕ на етапі стін або котлованів). Знайдено 19 варіантів. Мінімальна ціна: 2 500 000 лір або близько 110 000 доларів. Максимальна ціна: 4 650 000 лір або близько 200 000 доларів. Максимальною ціною я здивований: явна тенденція до зростання цін. З 19-ти варіантів ціна в 4 400 000...4 650 000 лір зустрічається 9 (!) разів. Круто. Неочікуваннно для мене.
А ось декілька варіантів з мінімальною ціною потребують детального дослідження: що там таке, бо на одному оголошення - явно фотошоп. Поки що звернув вагу на один варіант з ціною в 3 649 000 лір або близько 155 000 доларів, або 142 000 євро. Ех, і лоханувся хлопець Сашко, син приятеля, якому я радив вкласти 63 000 євро в квартиру в тому будинку пару років тому, коли будинок був на етапі підготовки до здачі... Ех, і лоханувся... Буває...
А є посилання на повний список? Щось не можу знайти в першоджерелі...
По темі, взнавав щодо купівлі окремо від житла паркомісць і комурок локаторських - ці речі треба купляти зразу з квартирою - якщо окремо - продаються як технічні приміщення (типу як комерція) і багато гемору (для українців точно). Оренда підземного паркомісця приносить від 150 до 250 зл в спальному районі, продають разом з квартирами по 40 000 зл.