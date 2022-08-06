Додано: Сер 21 чер, 2023 13:00

Принцип трьох "Л" або гроші нерухомості повинні працювати



Примітка: "Принцип "ЛЛЛ" в нерухомості означає прості речі:

Л - локація.

Л - локація.

Л - локація.



Автор сповідує в нерухомості також принцип того, що кожну річ в нерухомості треба вміти вчасно продати.

Отримати профіт та вкласти його для для отримання наступної хвилі профіту.



В цьому сенсі для розвитку свого хобі - у вільний час вивчаю "человєков" та іх дії в нерухомості - взявся допомогти двом українцям визначити ПРАВИЛЬНИЙ рівень ціни для продажу їх інвестицій.

Обидва українця вирішили змінити локацію з Анталії на Канаду.

"А чого б ні?" - сказав я, беручись за дослідження визначення реальної ціни продажу їх квартир.

Обидві квартири розташовані в Анталії, але в різних мікрорайонах.

Обидва мікрорайони - хороші та престижні.

Один мікрорайон - фактично самий центр (із своїми недоліками та перевагами), а інший - найбільш популярний серед іноземців. Називати не буду - щоби не було реклами.



З першою квартирою для Продавця є невелика проблема: термін володіння - 2 роки і за турецьким законодавством він повинен буде сплатити податок на ПРИБУТОК, отриманий як різниця ціни купівлі та продажу. Там є запропоновані мною 2 варіанти мінімізації такого податку, на який саме піде наш українець я ще не знаю. Нехай сам думає. Моя задача запропонувати. Але для Покупця це теж важливо, бо в цьому випадку Продавець буде боротися за кожну копійку.

В другому варіанті - термін володіння квартирою 5 років та оподаткування не буде.

Для Покупця це зовсім неважливо, але для Продавця дає простір для маневру з визначенням остаточної ціни продажу.



В першому випадку Продавець озвучив бажану стартову ціну за квартиру 1+1 площею в 55 кв. м в 2 000 000 лір або трохи менше 100 000 доларів США. Я з такою низькою ціною не погодився, орієнтуючи його на цифру мінімум в 3 000 000 лір або близько 130 000 доларів США.



Тому цікавіше розглянути для аналізу варіант 2: квартира 1+1 такої ж площі. Обидві квартири будуть продаватися "як є" тобто з меблями та побутовою технікою. Я вважаю, що це правильно: продавати готове "під ключ", тому що морока за продажем холодильників та диванів за кордоном - то ще та проблема.

"На кожен товар є свій покупець".



Результати дослідження. Критерії: квартира 1+1 - в пристойному мікрорайоні з урахуванням принципу "ЛЛЛ". Не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх). Пошук здійснювався за даними найбільш популярного сайту sahibinden. Обидва Продавця до рієлторських контор ще не зверталися, чекаючи на мій вердикт/поради.



Пошук 1: квартири в нових реально існуючих будинках (тобто НЕ на етапі стін або котлованів).

Знайдено 19 варіантів.

Мінімальна ціна: 2 500 000 лір або близько 110 000 доларів.

Максимальна ціна: 4 650 000 лір або близько 200 000 доларів.

Максимальною ціною я здивований: явна тенденція до зростання цін.

З 19-ти варіантів ціна в 4 400 000...4 650 000 лір зустрічається 9 (!) разів. Круто. Неочікуваннно для мене.



А ось декілька варіантів з мінімальною ціною потребують детального дослідження: що там таке, бо на одному оголошення - явно фотошоп.

Поки що звернув вагу на один варіант з ціною в 3 649 000 лір або близько 155 000 доларів, або 142 000 євро.

Ех, і лоханувся хлопець Сашко, син приятеля, якому я радив вкласти 63 000 євро в квартиру в тому будинку пару років тому, коли будинок був на етапі підготовки до здачі... Ех, і лоханувся... Буває...



(далі буде)