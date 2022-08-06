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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 19:28
Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити суттєві невиправні помилки в житті.
Старайтеся, пане флаймане, і далі.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 22 чер, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:40
akurt написав:
Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Замість того, щоби нарешті знайти роботу, все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити масові суттєві невиправні помилки в житті.
Нехай грається.
Прикольно.
Взагалі не бачу чого "надрачують" деякі на курс. Головне - скільки доларів чи євро маєш, а то все дрібниці.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:45
Так воно ж цього НЕ розуміє.
Не розуміє простих речей: я злив сьогодні бакси та заплатив податок на нерухомість - цілих 524 ліри (524/24,5=21,4$). То за перше півріччя 2023 року.
Аби воно мало долЯри та вміло б їми розпоряджатися...
Та мало б нерухомість...
Ех... Як би ж...
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Додано: Чет 22 чер, 2023 21:37
akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція? Жити серед успішних лендлордів - кацапів, іракців, арабів та якщо чесно і наших співвітчизників - таке собі задоволення - у нас хоч кацапів та арабів менше)
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