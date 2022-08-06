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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 19:28
Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити суттєві невиправні помилки в житті.
Старайтеся, пане флаймане, і далі.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 22 чер, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:40
akurt написав:
Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Замість того, щоби нарешті знайти роботу, все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити масові суттєві невиправні помилки в житті.
Нехай грається.
Прикольно.
Взагалі не бачу чого "надрачують" деякі на курс. Головне - скільки доларів чи євро маєш, а то все дрібниці.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:45
Так воно ж цього НЕ розуміє.
Не розуміє простих речей: я злив сьогодні бакси та заплатив податок на нерухомість - цілих 524 ліри (524/24,5=21,4$). То за перше півріччя 2023 року.
Аби воно мало долЯри та вміло б їми розпоряджатися...
Та мало б нерухомість...
Ех... Як би ж...
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Додано: Чет 22 чер, 2023 21:37
akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція? Жити серед успішних лендлордів - кацапів, іракців, арабів та якщо чесно і наших співвітчизників - таке собі задоволення - у нас хоч кацапів та арабів менше)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:15
cherchiltank написав:akurt
Ну якщо чесно
то маючи доляри
можна жити
в будь-якій країні - нахєра та Турція?
Ну, по-перше, не "Турція", а "Туреччина".
По-друге, не все так просто: треба ж мати доляри.
Погодьтеся, щоби заробити доляри, треба думати головОМ
, а не ногОМ
.
Он у флаймана немає ні долярів, ні життя...
Він вже й радий був би хоч у "Турцію
", хоч в Албанію
(дуже хвалив на цьому форумі, хоча ніколи там не був
), хоч в Монголію
(дуже хвалив життя в юрті, хоча ніколи не мав ні юрти, ні вислюка
), хоч в Конго
(дуже хвалив конголезьких дівчат, хоча ніколи ту країну не бачив навіть на мапі
)...
А життя інше: зранку до вечора шукає "відосики" для викладування тут.
Ось так воно... Ото таке "жити
"...
Вам трохи легше: здаєте 2 квартири по 10 000 ГРИВЕНЬ та по 12 000 ГРИВЕНЬ - ну не доляри ж, але й то приємно. Думали головОМ
, а не ногОМ
.
А якщо чесно
, то Ви дуже мудро написали, істина:
"маючи доляри можна жити в будь-якій країні
".
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:57
Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".
Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором
": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111
, так 4488
, то 0001
...
Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.
Хоча...
Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.
Стояв і дивився на українські
номери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.
Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.
Чесно був збентежений.
Уявіть, як на ці пепелаци "біженців з України
" дивляться пересічні громадяни Туреччини...Як заробити доляри в Туреччині на багатіях?
1. Бути виїзним з України. Маю такого приятеля:
четверо дітей має в свої 35 років.
2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.
3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди і я в тому числі
- замовлення з Туреччини:
- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.
- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).
- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.
- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав
).
Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте (Іспанія
) в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.Відосики не розміщує.
Туреччину називає "Туреччина
", Сербію - "Сербією
", Францію - "Францією
", Італію - "Італія".
Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.
А так вже все зайнято замовленнями...
От же мудро сказано, можна аплодувати:
cherchiltank написав:
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:32
akurt написав:
Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".
Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором
": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111
, так 4488
, то 0001
...
Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.
Хоча...
Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.
Стояв і дивився на українські
номери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.
Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.
Чесно був збентежений.
Уявіть, як на ці пепелаци "біженців з України
" дивляться пересічні громадяни Туреччини...Як заробити доляри в Туреччині на багатіях?
1. Бути виїзним з України. Маю такого приятеля:
четверо дітей має в свої 35 років.
2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.
3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди і я в тому числі
- замовлення з Туреччини:
- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.
- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).
- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.
- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав
).
Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте (Іспанія
) в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.Відосики не розміщує.
Туреччину називає "Туреччина
", Сербію - "Сербією
", Францію - "Францією
", Італію - "Італія".
Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.
А так вже все зайнято замовленнями...
От же мудро сказано, можна аплодувати:
cherchiltank написав:
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні
Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону? Брат троюрідний має трьох дітей, хоче в Данію за машиною змотатися. Ось і цікавлюся.
Пи. Си. Ганяв зі Львова до Мадрида в 19 році 3400 км(там 3200, але з гаком в Париж) Три дні в один бік. Можна за два.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:41
Bolt написав:
Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону?
Ну - я людина коректна і про такі приватні особливості сильно не питав. Не зручно питати.
Можливо, при нагоді запитаю акуратно більш докладно.
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akurt
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