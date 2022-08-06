Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:57

і я в тому числі

cherchiltank написав: Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні

Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111, так 4488, то 0001...Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.Хоча...Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.Стояв і дивився наномери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.Чесно був збентежений.Уявіть, як на ці пепелаци "" дивляться пересічні громадяни Туреччини...1. Бути виїзним з України.четверо дітей має в свої 35 років.2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди- замовлення з Туреччини:- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав).Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте () в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.Туреччину називає "Туреччина", Сербію - "Сербією", Францію - "Францією", Італію - "Італія".Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.А так вже все зайнято замовленнями...От же мудро сказано, можна аплодувати: