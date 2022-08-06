RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:28

Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити суттєві невиправні помилки в житті.
Старайтеся, пане флаймане, і далі.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 чер, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:40

  akurt написав:Я вже скучив за щоденним оглядом флайманом курсу тієї валюти, яку флайман ніколи в житті не тримав в руках, ніколи в житті не бачив, ніколи не заробляв - і ніколи в житті вже і не заробить, і не побачить, і не помацає, і не понюхає...
Замість того, щоби нарешті знайти роботу, все риється та риється в інтернеті та все шукає хоч щось, що може відбілити масові суттєві невиправні помилки в житті.
Нехай грається.
Прикольно.

Взагалі не бачу чого "надрачують" деякі на курс. Головне - скільки доларів чи євро маєш, а то все дрібниці.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7764
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 19:45

Так воно ж цього НЕ розуміє.
Не розуміє простих речей: я злив сьогодні бакси та заплатив податок на нерухомість - цілих 524 ліри (524/24,5=21,4$). То за перше півріччя 2023 року.
Аби воно мало долЯри та вміло б їми розпоряджатися...
Та мало б нерухомість...
Ех... Як би ж...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 21:37

akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція? Жити серед успішних лендлордів - кацапів, іракців, арабів та якщо чесно і наших співвітчизників - таке собі задоволення - у нас хоч кацапів та арабів менше)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 90 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:41

а може таки орендуємо, а не інвестуємо

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31677
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:15

  cherchiltank написав:akurt
Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні - нахєра та Турція?

Ну, по-перше, не "Турція", а "Туреччина".
По-друге, не все так просто: треба ж мати доляри. Погодьтеся, щоби заробити доляри, треба думати головОМ, а не ногОМ.
Он у флаймана немає ні долярів, ні життя...
Він вже й радий був би хоч у "Турцію", хоч в Албанію (дуже хвалив на цьому форумі, хоча ніколи там не був), хоч в Монголію (дуже хвалив життя в юрті, хоча ніколи не мав ні юрти, ні вислюка), хоч в Конго (дуже хвалив конголезьких дівчат, хоча ніколи ту країну не бачив навіть на мапі)...
А життя інше: зранку до вечора шукає "відосики" для викладування тут.
Ось так воно... Ото таке "жити"...
Вам трохи легше: здаєте 2 квартири по 10 000 ГРИВЕНЬ та по 12 000 ГРИВЕНЬ - ну не доляри ж, але й то приємно. Думали головОМ, а не ногОМ.

А якщо чесно, то Ви дуже мудро написали, істина:
"маючи доляри можна жити в будь-якій країні".
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 06:57

Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".
Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111, так 4488, то 0001...
Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.
Хоча...
Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.
Стояв і дивився на українські номери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.
Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.
Чесно був збентежений.
Уявіть, як на ці пепелаци "біженців з України" дивляться пересічні громадяни Туреччини...

Як заробити доляри в Туреччині на багатіях?
1. Бути виїзним з України. Маю такого приятеля: четверо дітей має в свої 35 років.
2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.
3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди і я в тому числі - замовлення з Туреччини:
- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.
- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).
- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.
- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав).
Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте (Іспанія) в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.

Відосики не розміщує. Туреччину називає "Туреччина", Сербію - "Сербією", Францію - "Францією", Італію - "Італія".
Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.
А так вже все зайнято замовленнями...
От же мудро сказано, можна аплодувати:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:32

  akurt написав:Гадаю, вже всі подивилися відео "Батальйон Іспанія".
Для мене там самим цікавим було останнє, коли Михайло Ткач з сумом говорить, як було б краще назвати той сюжет і приходить до висновку що кращі слова то "Іспанський сором": відразу після цього - нарізка відеофрагментів про найдорожчі в світі автівки - всі з номерами реєстрації України: всі з цифрами як не 1111, так 4488, то 0001...
Мені то було найцікавіше, тому що останній місяць я провів в США, Канаді та в Ірландії.
Що я Вам скажу, панове: ну, в США такі дорогі автівки є, і то - більшою частиною їздять на скромних ТЕСЛА, але ось в Канаді або в Ірландії ви такого багатства - нахапаного та награбованого - Ви не побачите.
Не побачите і в Туреччині: все так само, як і в Канаді.
Хоча...
Повертаючись ввечері після прогулянки парком з водоспадами, аж спіткнувся, зупинився: щелепа відвисла: ну таких великих МЕРСІВ, таких нових і таких дорогих, я в Туреччині ще не бачив.
Стояв і дивився на українські номери... Всі - біля нового і дуже дорогого ЖК. З"їхалися. Можливо, евакуація з Іспанії.
Як мудро сказали вище: Маючи доляри, можна жити і в Туреччині.
Чесно був збентежений.
Уявіть, як на ці пепелаци "біженців з України" дивляться пересічні громадяни Туреччини...

Як заробити доляри в Туреччині на багатіях?
1. Бути виїзним з України. Маю такого приятеля: четверо дітей має в свої 35 років.
2. Бути гарним водієм та вправно керувати будь-якими автівками. Знати ПДД та Правила/особливості проїзду по різним країнам світу.
3. Брати замовлення на перегон автівок з України та в Україну. Такі замовлення дають йому різні люди і я в тому числі - замовлення з Туреччини:
- перегнати авто з сонячної Анталії в сонячну Ніццу - 1100 доларів + пальне. Ну 3000 км треба проїхати різними країнами. Розрахунок - по виконанню замовлення.
- перегнати авто з Анталії в Івано-Франківськ - 1900 км - 1100 доларів (все включено).
- перегнати авто з Анталії в Запоріжжя - 800 доларів+пальне.
- перегнати авто з Аліканте в Україну (не питав, скільки грошей отримав).
Працює хлопчина, залучає інколи жінку - наприклад, під час перегону авто з Аліканте (Іспанія) в Україну (вчора повернувся) вдвох із жінкою змінами були за кермом.

Відосики не розміщує. Туреччину називає "Туреччина", Сербію - "Сербією", Францію - "Францією", Італію - "Італія".
Даю йому двох клієнтів на липень та на серпень. До речі, в липні має вільне "вікно" тільки з 3 по 9 липня.
А так вже все зайнято замовленнями...
От же мудро сказано, можна аплодувати:
  cherchiltank написав:Ну якщо чесно то маючи доляри можна жити в будь-якій країні

Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону? Брат троюрідний має трьох дітей, хоче в Данію за машиною змотатися. Ось і цікавлюся.
Пи. Си. Ганяв зі Львова до Мадрида в 19 році 3400 км(там 3200, але з гаком в Париж) Три дні в один бік. Можна за два.
Bolt
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:41

  Bolt написав:Випускають тільки по свідоцтвах про народження, чи трьох дітей з собою тягне, для перетину кордону?

Ну - я людина коректна і про такі приватні особливості сильно не питав. Не зручно питати.
Можливо, при нагоді запитаю акуратно більш докладно.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 709710711712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16165794
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9772 6104926
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 16:00
nighthawk5
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.